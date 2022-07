Campo y Estado, tarifa de electricidad, amenazas

Campo y Estado

El campo no especula, trabaja. El campo no trasnocha, madruga. El campo no derrocha, reinvierte. El campo no nos pide, nos da alimento. Y lo más increíble: el campo tiene un socio llamado Estado, que no invierte, no produce, no arriesga ni lo trabaja, pero se lleva la mayor parte de sus ganancias con retenciones y dólares billetes. El campo vive de su trabajo. El Estado vive del “yuyo” y del “chamuyo”.

Martha E. Colombo Abad

DNI 4.533.083

Tarifa de electricidad

El Gobierno quiere bajar los subsidios a la energía y propone un mecanismo que obliga a los usuarios que quieran evitar esos aumentos a presentar un formulario que deberá ser a posteriori controlado y luego proceder a no enviar esos aumentos a aquellos que hayan sido verificados en tiempo y forma (este procedimiento es engorroso, largo y muy costoso, y no es a prueba de errores).

Lo más lógico es modificar los coeficientes que están en las facturas, castigando mucho los altos consumos y así ser más coherente con lo que se pretende, que es no castigar a los que consumen menos en forma inmediata. Y por otro lado (que es lo más atinado), que todo el mundo trate de bajar su consumo en estos momentos tan difíciles que se avecinan

Carlos Lorenzo

clorenzo47@gmail.com

Amenazas

El artículo 149 bis del Código Penal de nuestro país dice : “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas…”. Ahora bien, el presidente de la Nación amenaza seriamente a los productores agropecuarios propietarios de sus granos y ni un solo fiscal se mosquea. ¿Están pintados, adormecidos, acostumbrados a no leer los códigos, o el sueldo bueno incluye el silencio para con el que lo paga? Si así fuera, en calidad de titular del máximo nivel jurídico de nuestra Nación, el doctorado en Ciencias Jurídicas, va mi repudio y el de muchos otros doctos y legos para esos sordos y ciegos.

Juan Manuel Peire

peirejuanmanuel@gmail.com

Choferes

Leo en la nacion que la ministra Batakis está utilizando el mismo chofer que tenía en su puesto anterior, en lugar de tomar el que heredó de Martín Guzmán. O sea que como secretaria de Provincias, dependiente del Ministerio del Interior, tenía un chofer a disposición.

En épocas en que asusta el déficit generado por los gastos del Estado, si la ahora ministra tenía asignado un chofer teniendo a cargo una secretaría, uno trata de imaginar cuántos autos, choferes y otros gastos asociados existen para los funcionarios que dependen de un ministro, quien debería en todo caso ser el único con chofer a su disposición. Como ocurre en casi todas las empresas privadas, donde el único que tiene chofer suele ser el gerente general. Muchos dirán que no sería un gran ahorro. Coincido, pero sería un gesto para demostrarnos a todos que con un poco de criterio empezaríamos a gastar bastante menos.

Adrián Blanco

DNI 17.199.272

¿Un Perón sabio?

En varias oportunidades he escuchado en la opinión de muchos analistas del peronismo no incluir en su crítica al período transcurrido desde la vuelta de España de Perón hasta su muerte, manifestando que en ese lapso de tiempo había cambiado en tal medida que llegan a calificarlo como “un Perón sabio”. Entre quienes así se manifestaron incluyo a intelectuales de prestigio como el doctor Mariano Grondona, con el que traté el tema personalmente hace muchos años en la Facultad de Derecho, y al Tata Yofre, a quien hace pocos días vi por un canal de TV. No estoy para nada de acuerdo con esas opiniones; entre otras razones porque, sabiendo que por su edad y estado de salud tenía poca expectativa de vida, designó como compañera de fórmula a su esposa, totalmente incompetente para ese cargo, además de darles poder a López Rega y la Triple A, con las consecuencias por todos conocidas. Perón nunca fue sabio. Fue nefasto hasta el día de su muerte e hizo que la Argentina nunca volviera a ser lo que fuera.

Jaime Oliver

DNI 4.300.609

Experiencia privada

Como ciudadanos debemos ponernos más firmes y pedirles a nuestros legisladores que sancionen una ley en la que se exija a los políticos que ocupen cargos la obligatoriedad de haber trabajado en el sector privado (por ejemplo, candidato a presidente, diputados y senadores: 10 años; ministros: 8 años, etc.). Y lo más importante: después de haber cumplido su mandato –no superior a un período presidencial–, deberían volver indefectiblemente a la actividad privada por igual plazo que el mandato ejercido. De esta manera tendremos políticos con una visión más clara de los problemas que afectan a nuestro país; pagaremos menos impuestos a los miles que viven de la política y que no resuelven ninguno de nuestros problemas, y seguramente mejorará la calidad de las decisiones que necesitamos que se tomen en forma urgente.

Miguel Martín y Herrera

DNI 14.525.621

Función en el Colón

El Teatro Colón ha realizado este año un Ciclo de Grandes Intérpretes de un excelente nivel. En la función del sábado pasado, la soprano Nadine Sierra dio muestra cabal de por qué es considerada una de las mejores sopranos de la actualidad, acompañada por el eximio pianista Kamal Khan. Pero el desarrollo fue perturbado porque luego del segundo tema el señor Khan dejó el piano y dirigiéndose a la platea explicó, en forma audible solo para algunos de los asistentes, que iban a modificar el programa. Además, no funcionó en toda la función el video con los temas y sus letras, lo cual facilita la apreciación de qué se está ejecutando. Es deseable que en próximas funciones no se repitan estos hechos que afectan la calidad de la función.

Manuel E. Romeo

meromeos@gmail.com

En la Red Facebook

Vialidad: las pruebas claves y los desafíos que enfrentará el fiscal para acusar a Cristina Kirchner

“Apoyemos al fiscal. Justicia, ya”- Mirta Kent

“Justicia independiente, ¡despierta! Corte Suprema, ¡despierta! Ciudadanos, ¡despierten!”- Viviana Casellas

“No quisiera estar en sus zapatos. Tiene que hacer lo que corresponde, la sociedad argentina está ávida de justicia”- Marcelina Casal