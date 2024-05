Cartas de lectores: Bullying: tomar conciencia; chapucería, Corte

Escuchar

Carta de la semana

Bullying: tomar conciencia

El 2 de mayo fue el Día Internacional de la Lucha contra el Bullying. Ese día nos conmueve una vez más. Nos dejamos interpelar, nos atrevemos a hacer la pregunta que debería latir en cada uno de los que a diario afrontamos la apasionante tarea de la educación: ¿somos verdaderos intérpretes de la sinfonía tantas veces silenciada que es el bullying? ¿Cultivamos una mirada profunda y un oído atento para captar cada día señales que nos puedan advertir de esta problemática? En estos tiempos en los que como humanidad, como país, como cultura, nos encontramos atravesados por la incertidumbre, el dolor, la falta de trabajo, la guerra; diversos malestares físicos, emocionales, espirituales, psíquicos, pérdidas, cansancio, entre tantos otros, estamos llamados a recuperar la conciencia de que la batalla más importante que nos toca librar a diario tiene que ver con la auténtica promoción del cuidado. Cuidar de nosotros mismos, de los nuestros o de los que nos fueron confiados, sabiendo que “cuidar unos de otros” es una cualidad que ninguna inteligencia artificial puede “robar” al ser humano. El riesgo es entregar la tarea del cuidado a las distintas redes sociales. Allí van los niños y las niñas a buscar modelos cuando los adultos dejamos de serlo para ellos. Allí buscan un consejo cuando nosotros no estamos para darlo. Allí buscan aprobación, seguidores, likes, cuando nosotros no estamos para afirmarlos como seres valiosos. Allí buscan un abrazo artificial para transitar sus dolores cuando como adultos no estamos cerca para ofrecerlo.

Ojalá cada 2 de mayo nos sirva como recordatorio para saber que el bullying se puede prevenir, se puede evitar y un modo muy concreto es atrevernos a escuchar ese dolor tantas veces silenciado. Seamos educadores que promuevan el respeto por las diferencias, la aceptación, el diálogo. Seamos promotores de una cultura del cuidado. Seamos un andamio que ayude a los niños a construir puentes que unen y no muros que los dividen. Dejemos que los niños sean niños. Seamos creadores de entornos emocionalmente seguros y saludables.

Ángeles Ruarte

DNI 36.953.871

Chapucería

En una nueva muestra de chapucería, el presidente Milei sostuvo con argumentos pueriles la candidatura del juez Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema. Se trata de un juez que brilla por su opacidad, cuya postulación ha sido rechazada por una enorme mayoría dentro del ámbito académico del derecho. Milei sabe que cuenta en el Senado con el voto de los 33 senadores que actúan bajo directivas de una Cristina Kirchner esperanzada en que la actuación de Lijo en el alto tribunal la ayude a obtener impunidad. Es de esperar que los senadores de Pro y la UCR rechacen de plano la postulación del candidato, recordando que representan a dos partidos de esencia republicana.

Eduardo P. Ayerra

DNI 8.254.636

Corte

Dijo el Presidente que no necesita una Corte adicta. Pero sí necesita, y necesitamos todos, una Corte honorable.

Inés Menéndez Behety

DNI 3.864.451

Movilización

Ser testigo el miércoles pasado de la inmensa caravana de colectivos anaranjados y micros de turismo que inundaron las avenidas del centro porteño me demostró una vez más que las movilizaciones cegetistas son cualquier cosa menos una manifestación legítima y espontánea de la clase trabajadora. La marcha del 1º de Mayo, organizada (y seguramente forzada) por la cúpula sindical, fue una clara expresión de un poder tan ilegítimo como patotero.

César Monicat

moc26@live.com.ar

¿Se adoctrina en la UBA?

La UBA y la educación pública argentina han estado en el centro de un debate impulsado por el Poder Ejecutivo. ¿Se baja línea en la UBA? Me gradué en Comunicación en la UBA en 2013. Posteriormente, cursé un MBA en Marketing en The Wharton School, una maestría en Escritura Creativa en la Universidad de Oxford y actualmente estoy completando una maestría en Computación en la Universidad de Harvard. He tenido la oportunidad de experimentar diferentes instituciones académicas. ¿Se impone una línea ideológica en la UBA? Francamente, no. Por el contrario, la UBA es la universidad con mayor diversidad ideológica que he conocido. A diferencia de las universidades anglosajonas, en la UBA los estudiantes pueden elegir entre diversas cátedras con programas y enfoques diferentes para cada materia. Este modelo es único y no se encuentra ni en Harvard ni en Oxford, donde cada curso es impartido por un único profesor con un único programa. Después de trabajar durante una década en tecnología, hace un mes me uní como docente a la diplomatura en Publicidad y Marketing Digital de la UBA. ¿Se me ha impuesto una línea? Una vez más: francamente, no. En la reunión con los coordinadores de la diplomatura, me proporcionaron los contenidos mínimos, los cuales son los esperables para el módulo que estoy impartiendo sobre estrategias de medios. Los coordinadores académicos fueron explícitos en esa reunión: “Es tu decisión cómo des estos contenidos. Tenés total libertad de cátedra”.

Y es que frente al dogmatismo de los gobiernos autoritarios, ya sean de derecha o de izquierda, el pensamiento universitario promueve la libertad de pensamiento. Las universidades no aceptan ninguna idea como definitiva. Pero en un giro casi freudiano, suelen ser aquellos que buscan adoctrinar los que terminan denunciando adoctrinamiento.

Gastón Tourn

DNI 35.096.255

Defensa de la competencia

Con motivo del extralimitado incremento con que las prepagas sacudieron los bolsillos de sus adherentes, se puso sobre la mesa el tema de la defensa de la competencia, al denunciarse a esas empresas por cartelizar sus precios. Al respecto cabe recordar que en la reforma constitucional de 1994, se consagraron tres nuevas garantías o derechos de tercera generación: el derecho al ambiente sano (art. 41) y los derechos del consumidor y de la libre competencia, obligando al Estado a velar por la defensa de la competencia. Cabe destacar que este instituto jurídico es innato al sistema liberal, económico y político-social, pues tiende a proteger la existencia de un mercado libre con acceso irrestricto a la competencia, para pequeños y medianos empresarios, evitando la formación de monopolios u oligopolios y el abuso de posiciones dominantes en el mercado. Por eso resulta contradictorio que el actual gobierno, que sustenta estas ideas y políticas, no ponga en funcionamiento, de una vez y para siempre la actual ley de defensa de la competencia Nº 27.442, que reiterando los términos de su antecesora, la ley 25.156 de 1999, instituye como autoridad de aplicación al Tribunal de Defensa de la Competencia, cuyos titulares deben ser elegidos por concurso. Sin embargo, ese tribunal nunca fue constituido y los concursos siguen demorados. Entre tanto, la autoridad de aplicación continúa siendo la vieja Comisión de Defensa de la Competencia, la cual, lejos de ser independiente, remite sus dictámenes a la Secretaría de Comercio, quien resuelve en definitiva. Los que hemos litigado ante ella hemos sufrido su inacción. Esta irregularidad jurídica afecta la libre competencia y su defensa y nada hace pensar que cambie a la brevedad

Raúl Ernesto Vaccaro

DNI 8.406.748

Ingresos

Las provincias petroleras no quieren que haya un impuesto a los ingresos (antes impuesto a las ganancias), porque reduce los ingresos de los trabajadores de ese rubro; obviamente tampoco lo quieren esos trabajadores. Siendo la del petróleo una industria próspera, ¿no debería aumentar esos sueldos, solucionando así el problema?

Jorge Manuel Llorens

DNI 10.131.623

Final de la Liga

Quiero referirme a la disposición de jugar la final de la Copa de La Liga en Santiago del Estero, que bien podría aplicarse a las sedes de las semifinales, lo que a mi juicio constituye uno más entre los tantos dislates a los que nos tiene acostumbrados la dirigencia de turno en casi todos los ámbitos.

¿Es necesario que 30.000 socios de los clubes participantes de la final deban trasladarse más de 2500 kilómetros, más lo que supone el gasto de la entrada y la comida de por lo menos dos días? ¿Por qué no se utiliza el sentido común y se elige un estadio en CABA o GBA, donde por lo menos 25.000 hinchas de cada club puedan decir presente y eviten estos gastos que vienen acumulando desde cuartos de final? Para la AFA significaría vender casi el doble de localidades, los clubes se ahorrarían tiempo y gastos de traslados, no se necesitarán gigantescos operativos policiales a lo largo del recorrido de los hinchas. ¿No es de sentido común pensar en todo esto? Curiosamente el único equipo que no debió trasladarse fue Barracas Central, “casualmente” el que todos sabemos que tiene relación con el presidente de la AFA. No se define un torneo federal como es la Copa Argentina, sino la Liga Profesional, y entiendo que la elección de la sede debería estar en función de criterios ecuánimes para los hinchas de los adversarios. Es lógico que si jugaran tucumanos y bonaerenses la sede fuera Córdoba.

Se dice que el fútbol es un gran negocio. En este caso, ¿negocio para quién? Ni los clubes ni sus hinchas son tenidos en cuenta.

Esperemos que lo que es una de las mayores pasiones de los argentinos no tenga que volver a ver tan distorsionado el menos común de los sentidos.

Máximo Andrieu

DNI 8.634.326

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION