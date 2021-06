Capitalismo, revolución de 1943 y permiso para circular

Capitalismo

Mientras los Estados Unidos, ejemplo de capitalismo, donan vacunas a la Argentina, Alberto Fernández critica duramente al capitalismo y les compra vacunas a Rusia y China, críticos del capitalismo.

Juan Pablo Chevallier-Boutell

jcheva1001@gmail.com

Revolución de 1943

El viernes pasado se cumplieron 78 años de la revolución del 4 de junio de 1943. Golpe para mantener alineada a la Argentina con el ideario nazifascista del cual Juan Domingo Perón fue el más importante impulsor. Setenta y ocho años durante los cuales, con pequeñísimos interregnos, se degradaron las instituciones y se restringieron las libertades ciudadanas.

Fecha luctuosa para el país: nació el peronismo.

Manuel Corchon

DNI 4.511.547

Permiso para circular

A raíz de la grave situación de contagios por el Covid-19, el gobierno nacional y el provincial han tomado una serie de medidas preventivas para frenar el avance del mal. Al extenso listado de actividades no autorizadas se suma la prohibición de circular de 20 a 6. Debo decir que como medida preventiva no sirve ni es cumplida debidamente por las fuerzas federales. El jueves a la noche, debido a una urgencia, debí trasladarme desde la zona norte hasta CABA. Saqué mi permiso por dicha razón y fui. A la vuelta, solo me pararon en Avenida del Libertador y Uruguay (San Isidro). He aquí la ineficiencia de las medidas que tanto pregonan nuestras autoridades. En lugar de pedirme el permiso y mi documento para acreditar las razones por las cuales circulaba a esa hora (las 23), solo se limitaron a completar una planilla con mi nombre y apellido, tipo y N° de documento, patente y marca del vehículo. Asombrado, pregunté si les mostraba el permiso, a lo cual me respondieron que no hacía falta. Ante tamaña ridiculez me sigo preguntando hasta qué punto es cierta la restricción o cuánto nos siguen mintiendo.

José C. Zakowicz

DNI 10.114.438

Votos de extranjeros

Creo que resulta necesario aclarar dos conceptos erróneos expresados por la lectora Clara Alsina en su carta. Ninguna medida “contraria a la ley” dispuso la prohibición de votar a argentinos residentes en el exterior. Simplemente se derogó un decreto que permitía a dichos ciudadanos votar por correo postal: se volverá votar –como siempre se hizo– de manera presencial en consulados o embajadas. Tampoco es correcto afirmar que el gobernador de la provincia de Buenos Aires “habilita a votar a extranjeros”. Quienes residen legalmente siempre tuvieron la posibilidad de ejercer su derecho de voto; lo que hizo el gobierno provincial fue actualizar la lista de quienes pueden hacerlo. Se puede estar de acuerdo –o no– con el voto postal o con las actualizaciones de padrones, pero se deben evitar las afirmaciones que no condicen con la realidad.

Sergio Stradolini

DNI 16.978.246

Vulnerabilidad

En medio de esta pandemia los funcionarios se han referido reiteradamente a los más vulnerables. Conozco el caso de un joven de 23 años que padece de síndrome paraparético de grado severo (causa debilidad progresiva con espasmos musculares); vejiga neurogénica; incontinencia esfinteriana rectal, valvulodependiente, mielomeningocele, evaluado por la comisión médica SRT, con una incapacidad laboral del 70%. Es altamente vulnerable, necesita de constantes cuidados, medicamentos y tratamientos. El 3 de junio de 2019 murió su madre, su único sostén, psicóloga monotributista en actividad. Inició el trámite de pensión, pero sorprendentemente la Anses en su página hace figurar su pedido como resuelto en forma “desfavorable” desde el 12/3/2020, sin remitirle notificación alguna hasta hoy. Debió iniciar una acción de amparo en pleno ASPO y feria judicial, sorteando las dificultades de no poder salir por su vulnerabilidad y por estar prohibido. La Anses, luego de varios pedidos del juzgado, recién remitió el expediente administrativo el 15/2/21. Gracias al Juzgado Federal de Seguridad Social N° 1, el 2/5/21 obtuvo sentencia favorable, excelentemente fundada, haciéndose eco de los tratados internacionales de la Constitución nacional, de la ley y de la jurisprudencia aplicable. Pero aún resta la sentencia firme para lograr la pensión, que va a ser la mínima. Mientras tanto, no le dan el PAMI a una persona que requiere constante atención médica y que está perdiendo la poca movilidad que había logrado. ¿Lograrán los vulnerables conseguir coherencia entre los dichos y los hechos de la Anses?

Liliana Beatriz Millo

DNI 10.200.165

Ucranianos y rusos

En edición del 4 de junio, en la nota con Dasha Zakharova se afirma desde el título que ella es rusa, y más adelante se aclara que “nació en la ex-Unión Soviética, en la ciudad de Eupatoria”. Como descendiente de abuelos ucranianos nacidos en Kiev, me gustaría aclarar que dicha ciudad está situada en la Península de Crimea. Y que si bien es cierto que cuando Dasha nació, en 1981, todavía existía la URSS, justamente Ucrania era una de esas repúblicas socialistas soviéticas hasta que se independizó, en agosto de 1991. Crimea –siempre en esos tiempos–fue parte de Ucrania. Por lo tanto, Dasha es ucraniana. Distinto es el estatus actual a partir de la invasión y anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia en 2014, y su secesión de Ucrania, declarada como “inválida” por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Además de no haber sido nunca reconocida por la Unión Europea y los Estados Unidos. Pero eso es harina de otro costal.

Osvaldo Zucchini Gaischuk

DNI 7.599.775

En la Red Facebook

Protesta de gastronómicos en Plaza Serrano

“Esa gente no solo no tiene para comer, sino que tiene que seguir pagando impuestos”- Alicia Mangiarúa

“Increíble que no los dejen trabajar. Con protocolos y cuidados es perfectamente posible. ¿Cómo quieren que estos trabajadores subsistan sin poder trabajar? ¡Trabajar para vivir es salud!”- Carolina De Zan

“¡El Gobierno debe apresurar las vacunaciones! Ese es uno de sus trabajos”- Alicia Martigani

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, la naciOn podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION