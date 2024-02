escuchar

Partícipes

Al observar anteayer las manifestaciones de los diputados por el retiro de la “Ley de bases” vi a la bancada K que festejaba con algarabía y aplaudía furiosamente esta decisión. Me pregunto si estos parlamentarios no sienten un poco de vergüenza de ser, en su conjunto, partícipes innegables del deterioro, atraso y miseria en que estamos en la actualidad. Y que esta vergüenza los lleve a, al menos, hacer silencio y retirarse sin estas deplorables manifestaciones. Si las discusiones de estas semanas hubieran servido para enriquecer o mejorar aspectos de la ley, todo bien. Lo único que vimos fueron oposiciones solo para figurar, indignados discursos que evidencian egoísmo e intransigencia. Luego del festejo, ¿me pueden decir esos legisladores si hay hoy o habrá mañana menos indigentes o pobres?, ¿si se empieza a revertir el modelo de que no hace falta trabajar para ganarse el pan?, ¿si nuestro país empieza a verse como un destino de inversiones?

Alejandro García Cano

DNI 13.735.521

La casta

Hoy, una vez más, vemos a la casta política desplegar su estrategia para voltear la ley que facilitaría el cambio rápido y profundo que necesitamos para salir de esta angustiante decadencia. Los diputados que responden a los gobernadores no pertenecientes a Pro votaron en contra, demostrando que no están dispuestos a hacer el ajuste. A ellos que no les toquen sus privilegios, y que el Estado los siga manteniendo. Los radicales, so pretexto de la delegación de poderes, resolvieron acompañar al kirchnerismo; no es la primera vez que lo hacen. ¿Querrán demostrar que tienen más poder que Pro? El déficit cero y la estabilización de la economía son imprescindibles para bajar la inflación, que es la que nos ha sumido en la actual pobreza. El Gobierno no debería ceder ni un artículo más porque sería desdibujar la ley y no alcanzaría el objetivo propuesto, que es, sin duda, lo que buscan los que hoy se sienten victoriosos.

Beatriz García Tuñón

DNI 5.198.251

Cosecha

Lunes 5 de febrero, sur de Trenque Lauquen, son las 6 de la mañana y diluvia. Hace casi un mes que no llueve y la cosa empieza a pintar fulera. Mi primer pensamiento fue ¡gracias! El segundo inmediato fue Milei y los desafíos que enfrenta. Ojalá se dé en gran parte la cosecha esperada.

A pesar de todas las piedras que le están poniendo en el camino, hay una gran parte del país que reza para que pueda avanzar y enderezar el rumbo hacia un país normal.

Ignacio de Uribelarrea

DNI 13.232.448

Homenaje a Piñera

En la edición de ayer leí el mensaje del presidente de Chile, Gabriel Boric, quien decretó duelo nacional y funeral de Estado por la muerte de Sebastián Piñera, en un comunicado que resalta que contribuyó a construir “grandes acuerdos por el bien de la patria”. También se sumó al reconocimiento de Piñera por su labor en su administración nacional la señora Bachelet. Es decir, dos presidentes de nítida extracción izquierdista lamentaron su muerte. Mientras, en nuestra Cámara de Diputados, cuando se rendía un minuto de silencio en memoria del fallecido expresidente chileno, diputados de la izquierda argentina abandonaron el recinto para no participar del homenaje.

En el barrio hay una expresión para estos personajes... “son de cuarta”.

Nelson Sbarbati

nelsius05@gmail.com

Cordobeses

¿Estarán los cordobeses conformes con su gobernador, Llaryora, quien acordó con el diputado Kirchner para votar de igual forma en el recinto? Siendo la sociedad cordobesa profundamente antikirchnerista, ¿no vio venir esta posibilidad el día que eligió al nuevo gobernador?

Dicen que el que las hace las paga… ¡lástima que pagaremos todos los argentinos! Aprendamos todos de tan grueso error: nuestros actos tienen consecuencias.

María Laura Piola

DNI 5.638.442

Un mal chiste

Parece un chiste. Un mal chiste. Una broma de pésimo gusto. Una bofetada. Otra más. El peor presidente de nuestra historia democrática, Alberto Fernández, ahora tramita su jubilación. Cobraría siete millones de pesos. Tantas cosas vienen a mi memoria: el festejo de cumpleaños de su “querida Fabiola” en plena pandemia; la pésima e ideologizada logística en cuanto a la vacunación; el así llamado “vacunatorio vip”; el desmesurado e innecesario encierro que nos impidió acompañar a nuestros seres queridos en su lecho de muerte. Y ahora tiene el tupé de reclamar su jubilación de privilegio en este país diezmado por el kirchnerismo. Privilegio es ser elegido presidente de una nación, galardón que él desaprovechó y nunca mereció tener. ¿Carece de dignidad, de empatía? Preguntas retóricas, lo sé. Ya lo demostró sobradamente durante su gestión, que no dejó más que pobreza, inflación, inseguridad, narcocrimen. Los millones de jubilados argentinos que apenas subsistimos con la jubilación mínima repudiamos el descaro de Alberto Fernández, su desfachatez, su insensibilidad. Pero ya nada nos sorprende.

Irene Bianchi

DNI 6.688.332

Ruidos molestos

El consorcio del edificio ubicado en Rodríguez Peña 1456 entre Juncal y Las Heras, lindante a un local de una importante cadena de supermercados, está padeciendo desde hace seis meses la tortura constante de los motores de ventilación y/o heladeras ocasionando severas perturbaciones en el descanso y la salud de los vecinos y también alteraciones nocivas en la estructura del edificio por el temblor que causan. Luego de haber hecho muchas gestiones sin resultado alguno, invitamos cordialmente a los ejecutivos responsables de la empresa a que disfruten solo de una semana del incesante tormento al que estamos sometidos.

Ignacio Carman

Administrador del consorcio Rodríguez Peña 1456, CABA

DNI 24.014.387

En la Red Facebook

Freno a la ley ómnibus en el Congreso

“Vamos Presidente, a seguir remando todos juntos, somos muchos los que queremos el cambio”- Mary Estela Vera

“¡Vamos a plebiscito, Presidente!”- Oscar Arias

“Los diputados son títeres de los gobernadores y estos responden a los empresarios amigos”- Pablo Papp

