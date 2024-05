Cartas de lectores: Vocación de daño, liberales, una pelea estéril

Escuchar

Vocación de daño

El transporte (colectivos, tren, subte) anuncia un paro total para el próximo lunes, de 8 a 11, en plena hora pico en que la gente debe concurrir a su trabajo; los alumnos, a las escuelas; los enfermos, a los hospitales. Esto es verdadera vocación por hacer daño. El transporte es un servicio esencial y las autoridades deben intervenir para que este daño no se concrete.

Carlos Alberto Castriota

ccastriota2004@yahoo.com.ar

Una pelea estéril

Desde que Perón inventó la “justicia social” y los países occidentales de linaje socialista adoptaron la ficción del Estado de bienestar, los gobiernos se lanzaron a gastar más de lo que producía la sociedad, endeudaron al Estado y generaron la crisis de los países europeos. El estancamiento de la economía argentina se originó cuando Perón inventó la “justicia social”. Estados Unidos, con su monumental deuda interna e internacional, hasta ahora no ha caído, por su cultura de “libertad empresaria creativa”, pero está al filo de la navaja con la administración demócrata. En la Argentina, todo lo que significa “peronismo”, es decir, el cepo, las paritarias, la corrupción, la asfixia fiscal, no solo generó y estancó el ingreso per cápita de los argentinos, sino que arrastró a la ciudadanía a la peor catástrofe de su historia, con el 50% de pobreza y la cuarta parte de lo que ganaban en 2011, desatando la estéril pelea social, al presumir sobre la “Argentina potencia”, la independencia económica, vivir con el mercado interno, “combatiendo el capital”, sea productivo nacional o extranjero, estatizando las exportaciones y gravando su producción. Se hizo lo contrario de lo que hicieron los países que prosperaron.

El mercado externo potencial, para nuestros productos, es de más de 2000 millones de personas, que tienen un ingreso igual o mayor que el de los argentinos. Es 50 veces más grande que el nuestro. La energía que se gasta en la estéril pelea interna debe usarse para exportar nuestros productos a ese enorme mercado. Los argentinos podemos triplicar las exportaciones en menos de 10 años, trabajando duro, apoyando las políticas de esta administración y generando las leyes para cambiar postergación y retraso por un mejor y próspero porvenir. Solo será posible aumentando las exportaciones, con una nueva cultura de integración nacional a la civilización mundial.

Fernando Castro Pintos

castropintos@yahoo.com.ar

Ley laboral

La Cámara de Diputados ha dado un primer paso al aprobar un proyecto de reforma laboral, aunque a mi modo de ver insuficiente para frenar los muchos atropellos y usurpaciones de empresas por reclamos sindicales, con jueces que no han estado a la altura para poner fin a esos excesos. Esto desalienta la creación de nuevos puestos de trabajo. Mientras duren estas situaciones de conflictos y provocaciones, será difícil sacar a la gente de su pobreza y desempleo. Preguntémosles sin ningún tipo de vergüenza a los emprendedores: ¿qué se necesita para terminar con los bloqueos ilegales y con las patotas sindicales que aprietan mal a sus trabajadores? ¿O con la posibilidad que tienen ciertos abogados de aprovechar cualquier atajo para hacer negocios inescrupulosos? Hay que legislar en consecuencia. ¿Suponemos acaso que los diputados o senadores que no quieren “incomodar “a algunos privilegiados dirigentes sindicales van a ser los creadores de los 4.000.000 (por lo menos) de puestos de trabajo que los empresarios tenemos que crear y nuestro país necesita?

Hagamos una ley laboral audaz que sirva a los empleados y libere su fuente de trabajo. Que no sea necesario seguir acudiendo a la Justicia Penal sin una respuesta para aquellos sindicalistas que abusan de sus atribuciones.

Juan Loitegui

DNI 10.889.338

Liberales

La nota de Guy Sorman del 30 de abril me dejó una sensación que ya he tenido otras veces: la de la soberbia europea, y especialmente francesa, hacia América Latina. Pareciera que no entiende lo que sucede en la Argentina. No entiende que Milei, si hubiera seguido sus consejos, sería hoy un comentarista económico más.

Milei es presidente por ser extravagante. Creo que también subestima a la sociedad, que seguramente no entiende a fondo la economía austríaca, pero sí sabe, mejor que Sorman, que la han empobrecido y le han mentido durante 80 años, y hoy se encuentra en la miseria en un país potencialmente rico. Tampoco conoce ese enorme núcleo de emprendedores que tiene la Argentina, una verdadera topadora, y que no existe en esa medida en muchos países.

Disfruté los libros de Sorman y creo que es una persona inteligente. Pero encuentro en él dos problemas: 1) soberbia francesa; 2) vanidad liberal. Cada liberal es el dueño de la verdad revelada y los demás no saben, cometen errores o son herejes. Es famoso el episodio de cuando se encuentran Von Mises y Adenauer y el primero, teórico del liberalismo austríaco, le dice al padre del milagro alemán: “¡Usted es un socialista!”.

Ricardo Ribatto Crespo

ricardoribatto@hotmail.com

Tabaco

Las idas y venidas respecto del impuesto al tabaco no hacen más que confirmar el poder que el dinero tiene en la compra de voluntades. A pesar de que ya era conocida desde la década de los 60 la relación de este con infinidad de enfermedades, la industria se las rebuscó para ocultar y demorar la implementación de medidas para restringir y disminuir su uso. El tabaco es la principal causa de muchas patologías. No hay dosis mínima segura. Hasta el punto de que aun los no fumadores expuestos al humo aumentan su riesgo de contraer enfermedades. El incremento en el precio de los cigarrillos ha demostrado ser una medida efectiva para reducir el consumo, mucho más que las imágenes de enfermedad que se incluyen en la marquillas. Los Estados estuvieron encandilados en los primeros tiempos con los recursos que obtenían de los impuestos por su venta, pero se dieron cuenta de que son muchos más los que se terminan gastando después para el tratamiento de las enfermedades vinculadas a este, decidiendo medidas para desalentar su consumo. Pero aún hoy la industria conserva mucho poder.

Desde el Estado debería alentarse una reconversión de los cultivos de tabaco en las provincias que lo producen, al tiempo que se desalienta el consumo por múltiples vías en acción coordinada.

Espero que nuestros legisladores actúen en consecuencia y piensen en lo que es mejor para la salud de todos.

Hugo H. Campanelli

DNI 13.394.695

En la Red Facebook

El Gobierno acelera un plan para recuperar terrenos cedidos a mapuches

“Mapuches truchos para manotear tierras”- David Gómez

“¿Qué mapuches?”- Ricardo Claudio Agüero

LA NACION