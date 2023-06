Cartas de lectires: Cinismo, sumas que restan, sonrisas de afiche

escuchar

Cinismo

Que nombre cínico es el que han usado los peronistas del Frente de Todos para la nueva alianza electoral: “Unión por la Patria”, cuando se han pasado los últimos 20 años desuniéndola. Espero que los ciudadanos a la hora de votar no olviden que son la misma gente con distinto nombre y que en las provincias feudales se liberen de la extorsión, porque en el cuarto oscuro no pueden mirar a quién votan, a menos que se presten al “voto calesita”. Hagamos todos docencia en ese sentido, para que el ciudadano se sienta libre en los comicios.

Jesús María Silveyra

DNI 11.045.065

Sumas que restan

El tiempo que dedica y el empeño que pone Rodríguez Larreta en sumar al gobernador Schiaretti confunden y desorientan al posible votante de JxC. Como muchos, creo que no se trata de sumar sellos partidarios, sino de voluntades afines con las políticas necesarias para producir el rotundo cambio que nuestro país necesita desesperadamente. El citado gobernador está siendo criticado por JxC de Córdoba, con justa razón, por llevar políticas que han empobrecido a la rica provincia mediterránea. Por otro lado, nos preguntamos qué garantías ofrece el peronismo cordobés de acordar en el Congreso, luego de los comicios, las medidas que serán necesarias con las reformas por venir. Si nos atenemos a las experiencias pasadas, es de esperar lo contrario. La imagen del señor Larreta ha quedado desdibujada por esta enfebrecida actitud que no dudamos le jugará en contra cuando los ciudadanos se enfrenten a las urnas.

Julio R. Pérez

DNI 4.303.064

Sonrisas de afiche

Veo los afiches de todos los candidatos políticos (oficialistas y opositores). Con 100% de inflación, 60% de niñez malnutrida, 50% de pobreza, 40% de desocupación. Y con esta Argentina, resultado de la gestión de muchos de ustedes, yo les pregunto: ¿de qué se ríen? ¡La Argentina da ganas de llorar! Y ustedes se muestran con caras relajadas y sonrisas impecables, mientras la mitad de los argentinos –muchos con hambre y con amargura– pasan los días sumidos en una tristeza crónica.

César Monicat

DNI 16.844.933

El voto en Tucumán

El amplio triunfo peronista en las recientes elecciones tucumanas me hizo recordar la película El secreto de sus ojos cuando el personaje que hace Guillermo Francella dice: “El tipo puede cambiar de todo: de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, pero hay una cosa que no puede cambiar, no puede cambiar de pasión”.

En las últimas tres décadas la política argentina fue ejecutada y digitada por el peronismo; años en que se triplicaron los pobres, se degradó la clase media, el 50% de los ciudadanos pasó a recibir subsidios estatales, se cerraron múltiples fábricas, se fueron del país muchas empresas, el nivel educacional se pauperizó, la seguridad desapareció, de un país de inmigrantes pasamos a ser uno de migrantes y la moneda nacional se transformó en un despreciable papel pintado, entre otras calamidades.

Se dice que el peronismo en todas sus versiones es pasión; lamentable pasión que no nos permite despertar y cambiar para mejor. Tucumán confirma la regla.

Vicente Lema

arquilema@gmail.com

Inflación

Opino que seria muy ilustrativo mostrar la variación de la inflación en dólares a lo largo del tiempo, dado que es una moneda estable y así se pondría en evidencia, comparada con la inflación en pesos, cómo la emisión de moneda por el Banco Central es la causante natural del índice divulgado habitualmente. Evidentemente esa emisión se hace para pagar cuentas, que son los sueldos de la política, jubilaciones de privilegio, como la de la vicepresidenta, la de un exvicepresidente condenado por corrupción, Aerolíneas Argentina, Télam, cantidad de asesores de congresales, la biblioteca del Congreso, subsidios, y otras erogaciones que componen el déficit fiscal, que no es otra cosa que la diferencia entre lo que se recauda con los impuestos a los que producen y el gasto que hace irresponsablemente el Gobierno, decididamente factor condicionante de la destrucción del nivel de vida de los argentinos .

Ricardo Bordman

DNI 4.300.748

Mural que se esfuma

La CABA de brazos abiertos, de lo que tanto escuchamos, está dejando escapar de ese abrazo a un Carlos Gardel todavía sonriente a su Buenos Aires querido.

Una obra maestra del artista plástico uruguayo Páez Vilaró, que dedicó también con mucho cariño a la Buenos Aires del inolvidable Carlitos. Está hecha sobre una medianera de un edificio de Figueroa Alcorta. Está borrada casi hasta la mitad.

¿Vamos a dejar que se borre del todo? ¿Vamos a aceptar esa pérdida también?

¿ No hay nadie en la ciudad que viajando por Figueroa Alcorta sienta que se le estruja el corazón al ver ese fresco cada vez más borroso?

Por favor, hagan algo, restáurenlo. No puede ser ni tan difícil ni tan caro.

Honraremos así a dos inolvidables: Páez Vilaró y Gardel.

Patricia Connolly

DNI 5.333.461

Arte japonés

El miércoles pasado visité la excepcional muestra de dos artistas argentinos inspirados en el rico arte japonés, presentada en el Museo de Arte Oriental, ahora felizmente instalado en el Centro Cultural Borges. Después de mucho tiempo de no visitar ese centro, quedé gratamente impresionado por la tarea de la actual conducción de ambas entidades. Sin perjuicio de ello, quisiera recordar a mis amigos Osvaldo Svanascini, prestigioso especialista y exdirector del MAO, y al dinámico licenciado Roger Haloua, exdirector del CC Borges. Su aporte fue fundamental durante mucho tiempo para mantener el alto nivel cultural de nuestro país, que ahora halla continuidad.

Jorge Lorenzutti

Exdirector del Museo Nacional de Bellas Artes

DNI 4.309.121

En la Red Facebook

Avalan en El Salvador el plan de Nayib Bukele para reducir el número de municipios

“Eso deberían hacer en la Argentina, así se baja algo el gasto político”- Marcos Salinas López

“¡Acá se mueren los ñoquis!”- Eugenia Montiel

“Un empresario billonario, cero conciencia social”- Ale Cabanillas

“Esto se llama achicar el Estado. La Argentina necesita esa política”- Gregorio Benavides

