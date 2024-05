Cartas de lectores: 25 de Mayo, mesura y tolerancia, agravios

Escuchar

25 de Mayo

El 25 de Mayo es una fecha para reflexionar. Como si un hilo invisible los uniera, aquellos días y los presentes se parecen. Los criollos del virreinato se sentían explotados económicamente por el comercio monopólico español y hoy nuestra sociedad ha sufrido populismos incapaces que dejaron una economía devastada, inseguridad, violencia y tantas cosas más. Necesitamos un nuevo 25 de Mayo, pero hoy carecemos de aquellos líderes que superaron diferencias en aras del bien común. Nada tenían que ver Saavedra con Belgrano y Moreno, inspirados en las nuevas ideas, pero igual se sentaron en la misma mesa. Como lo define Gustavo Levene en su Historia Argentina, “ser patriota, liberal o revolucionario era estar dispuesto a buscar la independencia organizando una sociedad diferente o más justa que la vivida”.

El Día de la Patria es un ejemplo que debe nutrir a la clase política para que trabaje sin mezquindades, con sacrificio y honradez, porque para eso los elegimos. Si de verdad desean transformar este hogar llamado Argentina en una gran nación, el diálogo es la única opción para sentar las bases de las políticas de Estado ausentes. Con el mismo compromiso y valor que asumieron aquellos hombres el 25 de Mayo de 1810.

Matías Aníbal Rossi

matiasrossi2014@gmail.com

Mesura y tolerancia

Voté a Javier Milei. Era él o los mismos que continuarían despilfarrando el erario público para bien propio. Ruego al Presidente, que representa a una nación, serenidad, mesura y tolerancia, ante el mundo e internamente, cuando aparezcan opiniones sanas y no destructivas, aunque difieran de las suyas.

José Azpiroz Costa

DNI 10.306.873

Agravios

Sobre la agresión verbal de parte de nuestro querido primer mandatario a la mujer del presidente del gobierno español, quisiera señalar que si bien hemos esperado un presidente como Milei, no corresponde que un hombre y además, con su investidura, le falte el respeto a una mujer y menos sabiendo que podemos afectar seriamente las relaciones con dicho país. Yo voté un presidente que represente y actúe con valores y no que compita con agravios, al responder a uno formulado anteriormente contra él. Espero que se pueda solucionar con una simple disculpa y continuar con las medidas tendientes a sacar adelante a nuestro maravilloso país.

Inés Meyer Arana

DNI 10.743.591

¿Homofobia?

Estas últimas semanas los argentinos hemos escuchado testimonios homofóbicos absolutamente anacrónicos de boca de personajes públicos. Nicolás Márquez, amigo personal del Presidente y autor de Milei, la revolución que no vieron venir, se manifestó en contra del matrimonio igualitario: “No es un matrimonio”, dijo. “El matrimonio es la unión en la que existe la posibilidad o potencial de la maternidad. Si dos personas del mismo sexo quieren vivir juntos o irse de vacaciones, pueden hacerlo. Lo que me jode es que se institucionalice”. No solo eso: agregó datos incomprobables cuando dio las razones por las cuales los homosexuales no deberían adoptar: “Según los informes que yo tengo, las secuelas psicológicas son intentos de suicidio, tendencia a la homosexualidad en un porcentaje más alto y a la drogadicción”. Aseguró que una persona homosexual vive 25 años promedio menos. A los pocos días, el secretario de Culto de la Nación, Francisco Sánchez, se manifestó en contra de las leyes de divorcio, matrimonio igualitario y aborto: “Buscan pervertir a nuestros hijos y hacer daño a la sociedad”. Resulta muy contradictorio e inadmisible que una gestión como la actual, que dice respetar la libertad por sobre todas las cosas, pretenda anular derechos inalienables adquiridos tras años de lucha. Esos individuos atrasan siglos.

Irene Bianchi

DNI 6.688.332

Valentía

Deseo felicitar al señor secretario de Culto por el coraje y valentía para exponer su pensamiento en el Encuentro Viva 24 en España, en relación con la decadencia del mundo occidental, al haber legalizado en los últimos 40 años el divorcio, el aborto y el mal llamado matrimonio homosexual o igualitario. A mi juicio, esta línea de pensamiento no es exclusiva del conservadurismo, como aduce el secretario, sino de toda persona que fundamente su vida en los principios derivados del orden natural, del derecho natural y del bien común. Tampoco dudo de que es la opinión de la mayoría de los compatriotas. La diferencia está en que esa mayoría no hace ruido como si lo hacen los cultores de un progresismo que se impuso como moda en el mundo occidental. Ya en los 70 un autor ruso disidente, Alexander Solzhenitsyn, vaticinó en un trabajo que Occidente se suicidaba (tal su título). Lamentablemente tuvo razón. Quiera Dios que podamos los argentinos volver a nuestra esencia de la que –como bien dice el señor secretario– no debimos habernos apartado.

César González Guerrico

DNI 11.675.918

Correo Argentino

Desde Francia una sobrina me envió de regalo, por correo, un pañuelo. El 26 de marzo pasado recibí un telegrama del Correo Argentino asignando un código nacional al paquete y las instrucciones para solicitar la representación de Correo para la verificación ante la Aduana. Para ello aboné, el mismo día, $ 5400 a través de un VEP generado en la AFIP, pago que me fue confirmado a través de un mail. Los días pasaron y, como en el seguimiento, la página de Correo Argentino no reflejaba el pago hice reclamos por mail y telefónicamente (donde siempre me confirmaron que les aparecía el pago correspondiente y que no me preocupara). Lamentablemente, a pesar de todos mis reclamos, Correo Argentino me avisó por mail, el 13 de mayo, que el paquete se devolvía al país de origen (como si no hubiera abonado).

Evidentemente, el Correo Argentino tiene problemas de comunicación entre sus propias áreas y el de la verificación nunca se enteró de mi pago. Siento vergüenza ajena. Espero que, al hacer pública esta situación, reciba algún tipo de explicación y/o solución.

Esther Echenbaum Nisinman

DNI 92.448.288

En la Red Facebook

El Gobierno se despega del conflicto en Misiones: “Tiene que buscarle una solución la provincia”

“Que los gobernadores se hagan cargo del desastre que hacen en sus provincias”

Hugo Castillo

“Es cierto, pero cuando las cosas se desmadran el gobierno nacional debe intervenir, sobre todo cuando la seguridad está en juego y la policía no responde a los mandos naturales”

Carlos Alberto Grosso

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION