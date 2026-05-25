Cartas de lectores: 25 de Mayo, volvamos a Sarmiento, juicio a Putin

25 de Mayo

En esta histórica fecha, desde hace 216 años, conmemoramos la Revolución de Mayo y el Día de la Patria. Resurge la imagen de la Virgen de Luján (con su manto celeste y blanco), como patrona, protectora y unión de la nación. El mes de mayo está dedicado a la Virgen María. El pueblo argentino siempre fue fiel peregrino y devoto de la Virgen de Luján - lamentablemente, muchas veces, utilizada con fines políticos -. Se afirma que los colores de nuestra bandera (celeste y blanco) fueron inspirados en el manto de la Virgen María y/o en el cielo. En toda celebración del país (ciudad o pueblito remoto), espontáneamente, asisten sus devotos seguidores, creyentes o no. Hoy, en el país nos saturan con “internas” y/o “desuniones”, en todos los frentes. Por favor, no confundamos ni mezclemos este festejo con el Mundial de Fútbol y los colores de la Selección. Claramente, la Virgen declaró que su oración favorita es el Rosario. En esta gran fiesta patriótica, convoco a que nos unamos en oración del Santo Rosario a las 15 (hora de la Pasión). A través del rezo comunitario tenemos la oportunidad de salvar al país con la ayuda de las “verdaderas fuerzas del cielo”. Pidamos a Nuestra Virgen de Luján - símbolo de la Patria -, la unión y salvación de la Argentina, con fe y esperanza.

Marcos A. Machado

marcos53arg@gmail.com

Volvamos a Sarmiento

Una mamá hace declaraciones ante una cámara de televisión contra la vicedirectora del colegio al que va su hijo, que por 15 días deberá estar en su casa, , aunque hipócritamente ella reconoce que la sanción estuvo bien aplicada. Es difícil para los padres reconocer que su hijo es un maleducado que agrede a una autoridad del colegio dentro de su aula y frente a sus compañeros para hacer “chapa”. Los padres no quieren aceptar que ellos son los primeros responsables de sus hijos y si el adolescente se comporta así es por ellos y no por los directivos del colegio. Es evidente, en el vídeo que se muestra por televisión que la agresión proviene del alumno hacia el directivo y no al revés. Si a la mamá le molesta la vicedirectora, porque dice que esto viene de hace años, ¿por qué no cambia a su hijo de escuela? Seguramente en otras instituciones le va a pasar lo mismo, y ella lo sabe, porque no es la vicedirectora, sino su hijo. Es cierto que son adolescentes, como dice la atribulada mamá, pero yo la invitaría -mejor dicho, obligaría- a las mamás como la señora, que critican a las autoridades del colegio en defensa de su hijo o su hija, que se acerquen a la escuela y se hagan cargo de una clase de 20 o 25 adolescentes y que en 90 minutos les transmitan algún conocimiento. Para ir al baño están los recreos. El docente no tiene porqué facilitarle la salida del aula en tiempo de clase. Lo mismo ocurre con el agua caliente. El sacar el celular en el momento en el que la vicedirectora estaba hablando es una actitud más que desafiante del alumno hacia la autoridad, pero la mamá sólo ve que la vicedirectora le empujó la mesa a su lugar, algo que su hijo había hecho antes hacia la vicedirectora.

Lleva muchos años escalar en la carrera docente, pero sólo unos minutos difamarlos. Volvamos a Sarmiento. Baradel y su séquito ha hecho mucho daño a la educación argentina.

Patricia Connolly

Juicio a Putin

Aún con las reservas del caso, la decisión de crear un tribunal especial para juzgar el delito de agresión cometido por Vladimir Putin y otras autoridades rusas por su invasión a Ucrania por parte del Consejo de Europa debe ser bienvenida pues muestra la preocupación de la mayoría de los países europeos en no dejar impune tales conductas a la luz del derecho internacional. No será por cierto sencilla su implementación pues resta la aprobación legislativa de cada uno de los 34 países europeos que suscribieron su creación, la asignación de fondos suficientes y la creación de toda la compleja estructura judicial, aspectos objetivos que refieren por sí mismos un lapso por demás prolongado para su normal funcionamiento. Si bien las adhesiones a su creación se extienden también a países no europeos, a la fecha sólo Australia y Costa Rica se han manifestado al respecto. Queda descartada la adhesión del gobierno de los EE.UU por su posición histórica de rechazo a los Tribunales internacionales (no obstante haber firmado el Estatuto de Roma en 2000, se retiró formalmente del mismo en 2002 y a la fecha no fue ratificado). En el mismo sentido, Rusia tampoco ha ratificado el citado Estatuto por lo cual no le resulta aplicable la jurisdicción de la Corte Penal Internacional con competencia en el citado delito de agresión.

De ahí entonces la importancia de un Tribunal especial, ajeno a las Naciones Unidas, con legitimidad para juzgar tal delito, cualquiera sea el país agresor.

Luis Gustavo Losada

Mascotas humanizadas

Manifiesto mi total acuerdo con la carta del Sr. Felipe Fiess publicada en 21 de mayo ppdo. donde resalta la antinatural humanizacion de las mascotas, en especial los perros. A sus excelentes ejemplos agrego la costumbre de pasearlo en carritos cuando lo que necesita el animal es correr y moverse un poco. Tambien el vestirlos como humano incluso con pantalones ¡con bolsillos! y remera o camisa a juego. Y obviamente el descuido de muchos dueños que no limpian lo que producen las necesidades del animal. Respeto totalmente la libertad de hacer lo que a cada uno le gusta, pero sorprende y asusta la baja de natalidad, con muchos jovenes que proclaman preferir criar perros y no niños. Por ultimo recuerdo aquellas frases que decian “la libertad es hacer lo que uno quiere, pero tambien lo que uno debe” y “la libertad termina cuando invade la de otro”

Ricardo Ferretti

En la Red facebook

Kicillof hizo un video en una zona fría para criticar el recorte de subsidios que impulsó Milei

“Bajame tus impuestos. Con eso me alcanzaría”- Lilian Costa

“Y vos pensás que echando la culpa a Milei vas a ganar una elección”- Raúl Daubas

“Y que lo subsidie el con plata de la provincia, que se baje el sueldo él, senadores y diputados, ya que ni paga IOMA, mantiene los sueldos bajos en salud, docentes y policías” - Hernán Tortorella