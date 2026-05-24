¡Ay las redes sociales! Que lo dijo, que no lo dijo. Que el community manager la pifió, que un post se teletransportó, que todo empezó con un perfil anónimo en X y que un reel dejó a Instagram pegado como La Gotita al dedo… La pelea viral entre Santiago Caputo y Martín Menem no existió, según Javier Milei, quien sostuvo que fue “ algo prefabricado para generar un problema ”.

Si el de Macri fue el gobierno de los CEO , este podría ser el de los juglares virales , cuyo lenguaje se parece mucho al corporativo. Todos dicen hablar de lo mismo, pero no se entienden o, en realidad, sí se entienden, pero entre líneas.

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Déjeme explicarle, querido lector, a qué me refiero con la similitud respecto del “lenguaje corpo”. Todo lo necesitan ASAP (as soon as posible-lo antes posible, pero dicho en inglés porque suena cool), es decir ayer, pero casi siempre lo demoran . A eso sobreviene un deadline (fecha límite), también conocida como ese día en el que se dieron cuenta de que están recontraatrasados . “Te doy un feedback”, palabra mortal, pues vendría a ser una devolución o una crítica, pero disfrazada de esperanza . Eso casi siempre ocurre después de haber hecho un kickoff, una reunión donde se empezó a desarrollar lo que nunca se entendió .

Al kickoff casi siempre lo sigue un follow up, una persecución educada del progreso de un tema que, como no se comprendió, nadie responde . Y entonces entra a tallar (perdóneme el viejazo del verbo criollo) un roadmap (hoja de ruta): un plan ideal de futuro, generalmente optimista y ligeramente ficticio .

Para evaluar el avance de un proyecto y decir que algo no estaba contemplado, se usa el término scope (alcance) mientras que out of scope es la forma elegante de decir: “ Ni locos nos metemos con eso ahora ”.

Siempre hay un stakeholder, una persona que opina, aprueba, bloquea o aparece al final para cambiarlo todo, podría decirse un justificador de sueldo, del propio sueldo . Y de ahí se pasa a una alignment (alineación), es decir, un supuesto estado de acuerdo colectivo que dura hasta la próxima reunión donde for your information hacen una sync: encuentro para sincronizarse, aunque las más de las veces todos salen más confundidos de lo que comenzaron a encarar el challenge (desafío), entendido en este caso como un “problema”, pero lanzado con actitud positiva . Y ¡que nunca falte un PowerPoint!. Dios no lo permita.

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Semejante atragantamiento deriva en un backlog: lista ordenada de pendientes para madurar las tareas en silencio, privilegiando el low hanging fruit, lo más fácil de hacer primero, dicho como si se estuviera cosechando eficiencia .

Pero la mejor frase del lenguaje corpo es cuando se dice en español que algo o alguien “tiene oportunidades”. Es la manera gentil para sentenciar que las cosas le salieron horrible .