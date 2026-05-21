Cartas de lectores: Sí a las PASO, celeste y blanco, viaje de Tapia

Sí a las PASO

Si hay algo a lo que temen los políticos en ejercicio del poder es a las PASO, porque esa es la verdadera encuesta donde la sociedad se expresa sin intermediarios. Ahí no vale el “la gente dice que ….” porque nadie puede hablar por los demás y nadie puede cuestionar lo que se expresó. El argumento de que no se puede gobernar con tantas elecciones simplemente dice que a los gobernantes les resulta más importante mantenerse en el poder que servir a quienes los votaron, porque si así lo hicieran no tendrían que preocuparse por los resultados de las elecciones. Otro argumento es el costo. Es cierto que hay un costo, pero mucho más se dilapida a través de la corrupción que ocurre por una falta de control por parte de esas autoridades. De ahí su temor a que la gente les diga que no hacen el trabajo para el que fueron elegidos. Una virtud de las PASO es que al quedar expuestos los candidatos, el voto vinculante ejercido luego en la primera vuelta se emite con un conocimiento más acabado de los candidatos. El único cambio razonable en el proceso de las PASO es que no sean obligatorias sino optativas, ahí sabríamos cuanta gente es políticamente responsable dentro de la sociedad.

Julián Sereni

DNI 10.675.591

Celeste y blanco

En su columna Catalejo del martes pasado María Elena Polack describe el amor por los colores celeste y blanco que ya aparecen en vestimentas y vidrieras. Pero estamos en la Semana de Mayo y yo no veo banderas en ningún balcón. Hace mucho ya que se grita ¡Argentina, Argentina! solamente en los partidos de fútbol de la selección. Por supuesto que alentaré a nuestro equipo, pero no nos olvidemos de la patria.

Elsa Scopazzo

DNI 4.933.395

Viaje de Tapia

Después de toda la pornográfica ostentación de lujo de una quinta en Pilar, la evasión de aportes jubilatorios, las facturas truchas y demás asquerosos etcétera, nos enteramos de que la Justicia le ha otorgado permiso al presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia para ir a ver la final de la Champions y el Mundial. Eso sí ,a cambio de una cautela de treinta millones de pesos, de garantía de que volverá al país. Lo único que faltaba es que en lugar de eso le permitieran poner un par de autos de lujo, de los que todos vimos, como garantía.

Con las debidas disculpas por la expresión, pero usando una palabra muy común entre nosotros los argentinos... ¿nos están tomando por boludos?

Gustavo Garavilla

DNI 11.450.373

Envidia

El diccionario de la Real Academia Española define la envidia como el “sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí sola algo que otra posee”. También puede catalogarse como una “pasión malsana que afecta más a quien la vive que a aquel que la despierta”. Si alguien se compra un auto lujoso con su dinero bien habido, no importa que sea funcionario o no. ¡Así funciona el Primer Mundo al que aspiramos alcanzar!

Lucas Castro

lmcastro1947@gmail.com

José Luis Daza

He quedado vivamente impresionado por el discurso que el Viceministro de Economía José Luis Daza brindó, hace unos días, en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Interesante, informativo, didáctico, dicho con entusiasmo, fue de una calidad de comunicación tan espléndida que, por ejemplo, una ama de casa a quien se lo hice escuchar me escribió: “muy buen docente, entendí todo”. Sin duda Javier Milei y Luis Caputo brindan excelentes clases de economía, pero son más bien para el nivel de masters. En cambio, el señor Daza llega a nivel de calle, por lo que es deseable que, aparte de hacer su trabajo de todos los días, lo designen como el principal comunicador de su especialidad. Cuidado, porque el gobierno actual es tan pobre en transmitir sus logros como lamentablemente lo fue, en su momento, el de Mauricio Macri.

Harry Ingham

DNI 4.149.607

Templo

Me pregunto si la comunidad mormona en nuestro país es tan numerosa como para justificar la construcción de un templo de la magnitud proyectada y poner en riesgo la integridad estructural de una histórica iglesia católica.

Andrés Milá Prats

amilaprats@yahoo.com.ar

Mascotas

Resulta llamativo observar cómo se ha ido instalando una relación cada vez más humanizada con las mascotas, especialmente con los perros. Nadie puede negar el afecto genuino que muchas personas sienten por sus animales, ni los beneficios emocionales que estos brindan. Sin embargo, pareciera que en muchos casos se está cruzando un límite razonable. Hoy vemos en plazas y parques celebraciones para perros que imitan cumpleaños infantiles o acontecimientos propios de seres humanos, con tortas, disfraces y ceremonias que desdibujan completamente la diferencia entre personas y animales. Del mismo modo, se multiplican escenas en restaurantes y cafés donde los perros son sostenidos en brazos durante las comidas, ocupando espacios y recibiendo un trato más cercano al de un bebé que al de una mascota. Esta tendencia no solo resulta exagerada, sino que también contradice la propia naturaleza del animal. Los perros merecen cuidado, respeto y cariño, pero no necesitan ser convertidos en sustitutos humanos para vivir bien. Humanizarlos excesivamente termina desvirtuando tanto el vínculo con las mascotas como ciertas nociones básicas sobre lo que significa ser humano.

Recuperemos una relación más equilibrada con los animales: quererlos y protegerlos, sí, pero sin perder de vista que son mascotas y no personas.

J. Felipe Fliess

DNI 8.608.736

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¡Avanza la No Justicia! Contra toda la población y contra la Constitución Nacional”- Cacho Contrera