Cartas de lectores: 4 de junio de 1943, la patria soy yo, dolarización

4 de junio de 1943

Bajo el lema “el civil de bien, el soldado leal, guarda su gloria inmortal”, el 4 de junio de 1943, hace 80 años, el general Perón iniciaba su participación activa en la política. Hoy su resultado es la decadencia y la destrucción de un país en aquel momento promisorio.

Manuel Corchon

La patria soy yo

Cuando creíamos que dejábamos atrás el acto del 25 de Mayo, Cristina Fernández sumó a la deformación de “el Estado soy yo” la idea de “y la patria también”. Para marcar su jefatura política y su notable confusión de valores, anuncia otro acto para el 20 de junio, incorporando al general Manuel Belgrano en la lucha político-partidaria. Mejor sería que se recuperara su reloj, único medio que nuestro prócer tenía para pagar su atención médica antes de morir y que fuera robado del Museo Histórico Nacional durante la gestión de Néstor Kirchner.

Lo más grave es que la vicepresidenta planteó la necesidad de reformar la Constitución vigente, habiendo sido partícipe de relevancia como parte del bloque del Partido Justicialista que sancionó nuestra Carta Magna en 1994.

Para nuestro mayor asombro, un nuevo aspirante en la carrera presidencial, Javier Milei, con gran despliegue mediático y en las encuestas, ha hecho pública la propuesta de reducción de ministerios a ocho, cosa muy necesaria, pero con una desfiguración: el Ministro de Defensa será propuesto por las Fuerzas Armadas; el de Justicia, por los jueces de la Corte Suprema, y el de Seguridad, por las autoridades del área. Serían épocas nunca vistas en nuestra vida institucional. Asimismo, reafirmó la figura del plebiscito para todas aquellas leyes no aprobadas por el Parlamento, desnudando así el ejemplo de dictaduras a lo largo de la historia.

Espero que la insensatez que vemos predominar en los aprestos preelectorales no gane a la dirigencia de Juntos por el Cambio. Más allá de algunos que proponen un rápido ingreso al paraíso, corremos el riesgo de caer en un mal camino producto del egocentrismo y las patéticas miserabilidades.

Dolarización

La postulada “dolarización”, como medida para terminar con la inflación y otros males endémicos que golpean, desde hace tiempo, a la economía argentina, enfrenta insalvables problemas de orden constitucional. La moneda es un atributo de la soberanía nacional y, como tal, el constituyente le ha asignado al Congreso una serie de atribuciones (exclusivas, indelegables e irrenunciables) tendientes a fortalecer y controlar la política monetaria del país. Así, le ha fijado competencia para emitir moneda, fijar su valor y defenderlo (art. 75, incs. 6, 11 y 19 CN). De ello se sigue que el eventual reemplazo de nuestra moneda por el dólar estadounidense (o cualquier otra) supondría un evidente conflicto entre la norma que así lo disponga y la Constitución (a menos que los promotores de dicha medida impulsen, además, una reforma constitucional). Una cosa es admitir la libre circulación de una moneda extranjera (previa fijación de su valor con relación a la moneda nacional y a tenor de las fuerzas del mercado internacional o las decisiones de la autoridad emisora), reconociéndole efecto cancelatorio, y otra, muy distinta, es que esta sea la única moneda circulante. Por ello, la efectiva conveniencia de esa propuesta en el plano económico no debe conducir, bajo ningún concepto, a un quebrantamiento de nuestra Constitución.

Riccheri, bloqueada

Son reiterados los cortes parciales y, las más de las veces, totales, en uno o ambos sentidos de circulación, de la autopista Riccheri, única vía de acceso hacia o desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Sugiero a los medios radiales y televisivos que cubren la perpetración flagrante de este delito que, en lugar de transmitir pasivamente los trastornos que sufren los automovilistas o el transporte público, se trasladen hasta la sede de las autoridades judiciales o de la fuerza de seguridad con jurisdicción en esta autopista y los interroguen sobre el motivo por el cual, omitiendo los deberes a su cargo, permiten que este ilícito se siga perpetrando, causando múltiples perjuicios durante horas, hasta que a los manifestantes se les ocurre retirarse del lugar. Falsa colisión entre los derechos de manifestarse y de circular. Asimismo, sería interesante saber por qué no se radican o no prosperan denuncias contra los funcionarios públicos que en estos casos, reiteradamente, incumplen los deberes a su cargo. El Estado de Derecho no se declama, no se cacarea. Se lo acata, se lo cumple día a día. Caso contrario, no existe en plenitud. O, directamente, no existe.

Ley de alquileres

Ante la nefasta ley de alquileres que rige en nuestro país y la poca importancia que le dan los políticos y legisladores al tema, me atrevo a sugerir algunos “remiendos” para tratar de aliviar un poco el perjuicio que sufren tanto los inquilinos como los propietarios, y que puedan mejorar la situación de ambos hasta tanto se modifique la norma. Sugiero lo siguiente: para superar la falta de oferta de viviendas se podría exceptuar del pago de Bienes Personales a los propietarios que declaren el alquiler ante la AFIP. Esto aumentaría la oferta y bajarían los valores. Para evitar los aumentos anuales que desacomodan y perjudican al principio a los inquilinos y luego a los propietarios, sugiero que se establezca el alquiler bajo la modalidad de canon anual (monto total de los alquileres mensuales durante el año) estableciendo que dicho canon anual se abone por trimestres aumentando los valores cada trimestre, por lo cual al principio no les resulta gravoso a los inquilinos y al final no les es tan perjudicial a los propietarios. Entiendo que este sistema de fijar el canon en forma anual es legal ya que no es indexación, sino una forma de pago.

