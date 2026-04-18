Cartas de lectores: Los viajes de Adorni, desconfianza, gesto

Los viajes de Adorni

En marzo pasado Manuel Adorni manifestó a Luis Majul que su viaje a Punta del Este durante el feriado del Carnaval fue el único que realizó con su familia. Sin embargo, el Poder Judicial confirmó que también viajó con su familia a Aruba para pasar Año Nuevo. El señor presidente de la República, en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, manifestó: “Quiero ser claro en esto, en nuestra visión existe un claro orden de mérito. En primer lugar, está la ética y la moral en base a los valores de Occidente”. La manifestación de Adorni omitiendo la referencia de su viaje a Aruba es una media verdad, la media verdad es mentira y la mentira es una falta de ética y moral. La ciudadanía no merece un funcionario que no sigue el orden de mérito expuesto por el presidente de la República.

Juan Pablo Chevallier-Boutell

jcheva1001@gmail.com

Desconfianza

Es común escuchar a los especialistas, que el mercado no confía en la Argentina y que por ese motivo no baja el riesgo país y en consecuencia el financiamiento a través de los créditos se encarece y las inversiones no aparecen. También es común escuchar a los que actuales gobernantes que esta situación es debida al riesgo K, aduciendo que la posibilidad del regreso al gobierno las mismas personas que lo elevaron llevándolo a valores que cuadruplican al actual, no permite bajar el riesgo país ni la llegada de las anheladas inversiones. Por otro lado, uno observa que la oposición, los K -causantes y a la vez responsables del descalabro económico que aún seguimos sufriendo- juntarse y pedirse perdón entre ellos por haberse traicionado y haberse amenazado de meterse preso uno a otro, demostrando una falta de integridad absoluta, y que además repiten sin cesar que este gobierno ya explotó, que está acabado. Es entendible que los analistas políticos se nutran de esa cantera para informar y emitir su opinión. Pero quizá sea el momento de concientizar a la gente de que es la causante directa de lo descripto es el mismo pueblo que cada 4 años elige a sus gobernantes y que la falta de confianza del mercado en la Argentina es debida a sus ciudadanos y no tanto a sus gobernantes, que dan tanto para hablar.

Rafael López Saubidet

DNI 13.416.528

Gesto

Señor Presidente, con el mayor de los respetos, ¿no debería tratar de ser más austero? Qué necesidad de realizar tantos viajes al exterior, muchos de ellos para recibir premios, o visitas que no tienen razón ni urgencia para el país. Estamos todos haciendo un enorme esfuerzo por llegar a fin de mes, y no vemos que la situación vaya a mejorar en los meses siguientes. Sería un lindo gesto. Piénselo.

Graciela Ríos

DNI 29.221.017

Medio Oriente

En un programa de televisión la Sra. Carrió ha manifestado que el primer ministro del Estado de Israel Benjamín Netanyahu es un psicópata, a raiz de la guerra en Medio Oriente. Quisiera preguntarle: ¿no fue Hamas el que comenzó esta guerra con el criminal ataque del 7/10/2023? ¿No ha sido Hezbollah quién arteramente bombardeó el norte de Israel? ¿No han sido los hutíes de Yemen quienes comenzaron a lanzar misiles sobre Israel? ¿No ha sido Irán quien ha provisto de armas a todos dichos proxys? Pues entonces, ¿quiénes son los psicópatas?

Víctor Zajdenberg

DNI 4.269.823

Hepatitis C

Taiwán ha presentado su Informe de Eliminación de la hepatitis C ante la Oficina Regional para el Pacífico Occidental de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el objetivo de obtener la validación del nivel Gold Tier dentro del marco internacional Path to Elimination (PTE). Este hito no solo refleja avances técnicos, sino también el resultado de una política pública sostenida, basada en evidencia científica, acceso universal a la salud y un fuerte compromiso político. En las últimas décadas, la hepatitis C ha sido uno de los principales desafíos de salud pública a nivel

global. Sin embargo, los avances médicos -especialmente las terapias antivirales de acción directa- han abierto la puerta a su eliminación. Taiwán ha sabido aprovechar esta oportunidad mediante un enfoque integral que combina prevención, diagnóstico temprano y tratamiento accesible. Gracias a la inclusión del tamizaje en los servicios de salud preventiva y a la cobertura del tratamiento en el sistema de seguro nacional, Taiwán ha logrado niveles de diagnóstico y tratamiento que superan los estándares internacionales. Este modelo demuestra que, con políticas adecuadas, es posible reducir significativamente la carga de la enfermedad. Pero quizás el elemento más importante del “modelo Taiwán” es su énfasis en la equidad. Siguiendo el principio de “no dejar a nadie atrás”, se han implementado estrategias específicas para llegar a poblaciones vulnerables, garantizando que los beneficios del sistema de salud alcancen a todos los sectores de la sociedad. Esperamos que la OMS reconozca estos esfuerzos y el liderazgo de Taiwán en la eliminación de la hepatitis C. Más allá del reconocimiento, lo fundamental es compartir esta experiencia con la comunidad internacional. Taiwán está dispuesto a colaborar, intercambiar conocimientos y contribuir activamente a acelerar el progreso global hacia un objetivo común: un mundo libre de hepatitis C.

Chung-Liang Shih

Ministro de Salud y Bienestar de Taiwán

Trámite de baja

Ante el fallecimiento de una persona, además del sufrimiento que esto conlleva, se agrega el de los trámites posteriores. El domingo 12 de abril falleció mi madre (99 años) en el Hospital Italiano, donde muy eficientemente se ocuparon de iniciar el trámite que hace al Acta Registro Defunción, proceso administrativo que incluyó la retención de su DNI para ser enviado al Renaper y así darlo de baja. Todo tenía sentido... hasta que uno se entera que debe hacer el mismo trámite ante el Anses para solicitar su baja. Imposible encontrar en el menu de la Anses la opción directa para el pedido de baja. Mi objetivo es que su jubilación no sea acreditada de ahora en más. Sin embargo, la Anses no solo no permite la baja de un beneficiario en forma directa online, sino que además debe gestionarse un turno (por la persona fallecida que es la registrada) y, a la vez, solicita documentación que ya esta en posesión del Renaper, teniendo que ir la persona (supongo no pretenderán que vaya la persona fallecida) a la oficina de la Anses (más cercana, eso sí) para solicitar esa baja.

Ya que que el Renaper y la Anses son dos instituciones estatales y que se supone vinculadas en lo que hace gestión de los recursos previsionales, ¿no sería mejor para el uso de nuestro tiempo que el Renaper le comunique a la Anses la baja de ese “beneficio” previsional en forma directa? La consigna “el mejor trámite es el que no hay que hacer” pareciera no prevalecer en este proceso, el cual - en el caso de que se comuniquen directamente el Renaper con la Anses- ganaría además en transparencia y eficacia en cuanto al uso de los recursos públicos.

Renato Carlos Sersale di Cerisano

DNI 8.077.478

Rotura de caños

Las roturas de cañerías subterráneas de gas, energía eléctrica, agua, etc., cuando se intenta realizar alguna reparación desde la superficie tiene consecuencias muy peligrosas en muchos casos, también costosas, y pueden evitarse. En primer término debería exigirse a la empresa que vaya a realizar cualquier excavación o perforación en veredas o en la vía pública en general, que solicite a las empresas de servicios correspondientes los planos conforme a obra correspondientes, que permitan la ubicación de las cañerías existentes en el sector. Y además, previo a cualquier excavación o perforación, la utilización del georadar, que posibilita rápidamente y en forma precisa la detección y ubicación de tuberías, cables, basamentos de hormigón y anomalías en general.

Alberto Luis Pascucci

DNI 5.495.645

En la Red Facebook

Durante una obra de tendido eléctrico se rompió un caño de agua en Recoleta

“Cómo siempre, en vez de arreglar rompen todo, total ellos no lo pagan... inservibles” -Cris Duarte

“¡Qué derroche de agua!” - Grace Peluffo

“¡Y pagando impuestos tan caros!” -Marina Melo