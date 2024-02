escuchar

A arremangarse

El gobernador de Chubut dijo que con los fondos que el gobierno nacional le retiene podría construir una escuela por día, en referencia al monto de coparticipación que se empezó a restringir desde Buenos Aires. Se usa a la escuela como símbolo que afecta poderosamente la sensibilidad de todos. Si realmente fuera así tendríamos una escuela por niño, pero la realidad es que las escuelas no se construyen, mantienen y cuidan ni siquiera cuando hay plata y subsidios abundantes. En el país, en las provincias, municipios, empresas, en los hogares y también en las escuelas, no se puede gastar más de lo que entra. En realidad hay que gastar menos y ahorrar para tiempos difíciles. Y si hoy “no hay plata”, hacer los recortes necesarios y trabajar el doble, como hacemos los ciudadanos comunes que no tenemos a quien recurrir cuando se reducen nuestros ingresos, nos come la inflación y la plata no alcanza.

Argentinos, después de años de gastar de más, de darles a la “maquinita” y al despilfarro, llegó el momento de arremangarse y apechugar. Y los niños, a la escuela. La que haya, porque es la única que puede darles un futuro mejor.

María Teresa Reynal

DNI 11.265.875

Se necesitan ejemplos

El martes pasado escuché al señor Luis Juez, a quien admiro, expresar su deseo de que el presidente Javier Milei no ponga a todos en la misma bolsa al sostener que el Congreso está lleno de corruptos. Comparto plenamente que se deben dar nombres precisos y que la Justicia actúe al respecto.

No somos todos lo mismo. Empecemos a aclarar el panorama, para salir de este trance que estamos viviendo los argentinos. El que las hace las paga.

El pueblo necesita ejemplos.

Gloria Gattas

DNI 5.785.267

La trampa del insulto

Quizás los tiempos que vivimos ameriten una breve (y elemental) meditación sobre “el insulto”, ese nuevo virus que infecta nuestra convivencia. Los diccionarios nos dicen que un insulto es una expresión verbal o gestual que busca ofender, menospreciar, humillar o denigrar a otra persona o grupo de personas. Los insultos pueden ser dirigidos hacia características personales, físicas, sociales, raciales, étnicas, religiosas o cualquier otro aspecto que el emisor considere susceptible de provocar dolor o incomodidad en el receptor. Los insultos pueden variar en su gravedad y pueden tener diferentes formas, desde palabras groseras y vulgares hasta comentarios sarcásticos o burlas. El acto de insultar a menudo revela más sobre la persona que insulta que sobre la persona insultada. Los insultos pueden reflejar prejuicios, inseguridades, frustraciones, y suelen ser una forma de proyectar las propias deficiencias sobre los demás.

Por otro lado, paradójicamente, para el insultado se trata de una oportunidad. Si el insultado puede mostrar autocontrol, madurez emocional y capacidad para manejar la situación con dignidad, logra de esa manera mostrarse por encima, a otro nivel, del que profiere el insulto. Es suficiente con que el insultado opte por no responder con agresión y, en cambio, demostrar respeto, comprensión o, incluso, compasión.

“Los hombres que custodiaban a Jesús lo ultrajaban y lo golpeaban; y tapándole el rostro le decían: ‘Profetiza, ¿quién te golpeó?’, Y proferían contra él toda clase de insultos… Jesús decía: ‘Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen’” (Lc 23)

Jorge Oesterheld

Sacerdote

Busto de Kirchner

En una acertada medida de la vicepresidenta se retiró el busto de Néstor Kirchner del Salón de las Provincias del Senado. Las explicaciones que brindó Villarruel fueron razonables y con cierta carga de ironía. Obviamente, tanto los senadores peronistas como los viejos jóvenes de La Cámpora, todos cultores de la obsecuencia, pusieron el grito en el cielo. ¡Qué extraño fenómeno que padecen los peronistas con la obsecuencia y el culto a la personalidad! Recordemos que, en el primer peronismo, las actuales provincias de La Pampa y el Chaco llevaban el nombre de Eva Duarte y presidente Perón, respectivamente. El historiador americano J. Page cuenta en su biografía sobre Perón, que cuando el presidente derrocado era llevado al puerto para asilarse en la cañonera, el auto de la embajada de Paraguay pasó frente a la estación de trenes llamada Presidente Perón, en Retiro. Por último, la historiadora argentina María Sáenz Quesada menciona que, durante la Revolución Libertadora, desmantelar todo el culto a la personalidad del general destituido llevó bastante trabajo, pero lo más complicado fue bajar el busto de Perón de la cima del cerro Aconcagua. Lamentable.

Héctor Guillermo Carta

DNI 11.478.530

Vandalismo en CABA

Vivo en Comuna 22 , donde personas con absoluta impunidad se han cansado de robar metódicamente los bronces de las entradas de muchos edificios. Ahora, seguramente debido a que los pocos bronces que quedan han sido convenientemente asegurados, se está poniendo de moda robar las válvulas de las entradas de agua potable a los edificios, alojadas bajo las clásicas tapas negras de la vereda. Por supuesto, los ladrones dejan abierta la salida y el agua inunda la vereda o se cuela a los sótanos de los inmuebles afectados, que amanecen con tableros eléctricos dañados y sin entrada de agua (ya que los robos se hacen de noche) y deben llamar a AySA, que se toma su tiempo en solucionar el problema. No se entiende cómo pueden realizarse estos robos sin que sean advertidos por las fuerzas del orden, que si este fuera el caso, podrían desbaratar estos despojos y las organizaciones delictivas de acopiadores y reducidores que forman la necesaria cadena para procesar lo robado. Pero por lo visto no es así pues los robos se repiten y la reposición de válvulas nuevas sin medidas de prevención, van a seguir alimentado el circulo del negocio delictivo.

Américo Luis Dini

DNI 4.257.269

En la Red Facebook

La respuesta de Villarruel a la pregunta sobre el retiro del busto de Néstor Kirchner

“Felicitaciones, Victoria, por cumplir la voluntad del 56% del pueblo argentino”- Alicia Colazo

“¿En el Ecuador no sacaron un monumento del Sr. Kirchner?”- Danny Seggiaro

“Muy bien hecho”- Lidia Quaglia

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION