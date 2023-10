escuchar

A la cancha

Nos somos espectadores en esta final, somos los jugadores del partido, con la camiseta celeste y blanca.

No es el momento de ser neutrales, definamos en qué país queremos vivir y emitamos nuestro voto, la decisión está en nuestras manos.

Argentinos, a la cancha

Susana Mastronardi

DNI 12.276.049

Tres opciones

La Argentina agoniza. Padece una enfermedad mortal para la que, por ahora, no hemos encontrado la cura. En este momento tenemos tres opciones. La primera es acelerar el camino a la muerte, siguiendo con lo mismo que hasta ahora. La segunda es hacer de cuenta que nada pasa, sin hacer nada, poniendo la mente en ‚Äúblanco‚ÄĚ o impugnando nuevas alternativas, pero para solo terminar igual que antes, el triste final. La tercera opci√≥n que tenemos es probar con un nuevo medicamento, que nunca fue probado, que no sabemos si la va a curar o mejorar. Con una ventaja: a diferencia de la medicina, en este caso si el nuevo ‚Äúmedicamento‚ÄĚ no cumple las expectativas, existen mecanismos para regularlo y evitar excesos, el Congreso y la Justicia.

Hace solo un par de a√Īos nos desesper√°bamos por las vacunas, mayoritariamente experimentales. ¬ŅY ahora?

Jorge M. Fern√°ndez

jormanfer@gmail.com

Proyecto

¬ŅAlguien tiene dudas de que el proyecto del se√Īor Massa es el mismo que el que intent√≥ instaurar el expresidente Kirchner?: usar todos los recursos del Estado y de empresarios afines con el fin de financiar y entronizar la dinast√≠a Massa alternando el poder con su mujer, la fracasada candidata a la intendencia de Tigre. No hace falta ser un polit√≥logo avieso para darse cuenta del proyecto feudal en camino. Lamentablemente aqu√≠ no hay adversarios pol√≠ticos, hay enemigos pol√≠ticos. Enemigos de la Rep√ļblica, enemigos de la Justicia y su independencia del Poder Ejecutivo, enemigos de la libertad, enemigos de la Constituci√≥n, enemigos de la integridad territorial, enemigos de nuestra historia. Todos aquellos que se abstengan de decidir su voto ser√°n definitivamente c√≥mplices de la entronizaci√≥n de esta nueva dinast√≠a. Aqu√≠ no caben los tibios. O definimos claramente qui√©n es el enemigo de nuestra historia de libertad y de nuestra Constituci√≥n y votamos contra √©l, o la Argentina no tiene destino. Todos aquellos que hoy protestan en contra del intento de uni√≥n de la oposici√≥n con un candidato lleno de inc√≥gnitas y malos modales ser√°n indefectiblemente condenados por la historia y responsables de un nuevo fracaso; tal vez el √ļltimo y definitivo. Terminemos de una vez con la dinast√≠a kirchnerista y sus descendientes, y luego definamos el rumbo pol√≠tico entre adversarios adscriptos a nuestra Constituci√≥n, nuestra bandera, nuestro territorio y nuestra libertad. Ya habr√° tiempo para ello.

Cristi√°n A. Bengolea

cbengolea@gmail.com

Depósito

Esta vez, quien depositó Bullrichs recibirá Mileis.

Martin Molek

DNI 8.118.421

80 a√Īos despu√©s

Cuando en 1945 apareci√≥ el peronismo, la Argentina era en muchos sentidos el pa√≠s m√°s civilizado, adelantado y de mejor nivel de vida de Sudam√©rica. Hoy, despu√©s de casi ochenta a√Īos en que dicho partido se mantiene como mayor√≠a b√°sica y se reinventa peri√≥dicamente, vamos camino de disputarle el √ļltimo puesto de ese ranking a la tambi√©n castigada Venezuela.

Roque A. Sanguinetti

roquesangyahoo.com.ar

Alianza necesaria

En la conferencia de Teher√°n, a fines de noviembre de 1943, se reunieron Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill y Josef Stalin, presidentes de las tres grandes potencias que conformaban el frente de los Aliados. Hab√≠an comprendido que solo como coalici√≥n militar de trabajo conjunto iban a poder frenar la gran amenaza y el avance del eje Roma-Berl√≠n-Tokio. Roosevelt ‚Äďpresidente del pa√≠s s√≠mbolo del capitalismo‚Äď y Churchill ‚Äďenemigo ac√©rrimo del comunismo‚Äď se aliaron a Stalin, en las ant√≠podas en todo sentido, por un objetivo en com√ļn.

Me parece que las diferencias entre La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio no son tan grandes como la de ellos tres, ¬Ņo s√≠? Ahora se desgarran las vestiduras Carri√≥, Rodr√≠guez Larreta y la Uni√≥n C√≠vica Radical, entre otros. ¬ŅTambi√©n hay algunos votantes ‚Äúdecepcionados‚ÄĚ? ¬ŅNo era el kirchnerismo el objetivo a vencer? ¬ŅO prefieren la tibieza y favorecer la corrupci√≥n, el robo, y continuar con la decadencia kirchnerista?

David San Rom√°n

DNI 36.346.156

Remontada

Con respecto a lo expuesto por el director de Poder Ciudadano en la edici√≥n del 27 del actual, lo expresado tendr√≠a validez si el caudal de votos del ‚Äúcandidato de la corrupci√≥n‚ÄĚ hubiera sido mayoritario en las PASO, pero no lo fue. Esa gran remontada del ‚Äúcandidato de la corrupci√≥n‚ÄĚ tiene una explicaci√≥n obvia.

Eduardo Daniel Sambuelli

esambuelli@intramed.net

La inflación

Es muy dif√≠cil acordar para bajarle el sueldo a un empleado. Puede suceder que por circunstancias ajenas al empleador sea necesaria una efectiva reducci√≥n de los salarios en lugar de reducir la n√≥mina de asalariados. Sin embargo, hay una mejor alternativa para lograr ese cometido. La soluci√≥n se llama ‚Äúparitarias‚ÄĚ, negociando un aumento de las remuneraciones. De esa forma, en un entorno inflacionario como el actual, en pocos d√≠as cuanto mayor sea el aumento otorgado, menor ser√° el poder adquisitivo resultante. Emp√≠ricamente se verifica que hay una relaci√≥n inversamente proporcional entre ambas variables. Ya hemos visto en los √ļltimos a√Īos que los salarios efectivos se han reducido m√°s del 50 por ciento. La √ļnica soluci√≥n para que esto no ocurra es minimizar la inflaci√≥n.

Sergio Coto

sergio.coto@hotmail.com

En la Red Facebook

Censo 2022. Ins√≥lito retraso en la difusi√≥n de los datos a m√°s de un a√Īo y medio de su realizaci√≥n

‚ÄúVerg√ľenza total, ¬Ņpara eso gastaron? ¬ŅO no les conven√≠an los resultados?‚ÄĚ- Lila Elida Raco

‚Äú¬ŅPasar√° en otro pa√≠s lo que pasa ac√°? Somos verg√ľenza mundial...‚ÄĚ- Hugo Giusti

‚ÄúNo pudieron con el Censo‚ÄĚ- Alicia Cavallin

‚ÄúOtra tomada de pelo‚ÄĚ- M√≥nica Gonz√°lez

Los textos destinados a esta secci√≥n no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, tel√©fono y n√ļmero de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podr√° seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la direcci√≥n: Av. Del Libertador 101, Vicente L√≥pez (B1638BEA)

LA NACION