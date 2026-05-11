Cartas de lectores: Bien común, la función pública, senadora

Bien común

Boleta única de papel y ficha limpia son reformas que el Congreso debe votar. No es una tarea fácil. Pero es necesaria. Los “representantes del pueblo” deben actuar en consecuencia. Demuestren, aunque sea por una vez, que pueden asumir un compromiso genuino con el bien común y dejar de lado, aunque sea momentáneamente, la puja por sus propios intereses.

Enrique T. Vidal Bazterrica

evidalbazterrica@gmail.com

La función pública

El comportamiento de muchas personas en cargos políticos muestra que su principal interés es mantenerse en sus puestos. No les importa la tarea que deban cumplir ni el cargo que asuman, lo importante es continuar en la función pública. A menudo, se los ve cambiando de un partido a otro, incluso si son opuestos, sólo para conservar su trabajo. También aceptan cargos de diferente importancia, como pasar de ministro de la nación a concejal municipal o de candidato a presidente a postularse nuevamente para ser intendente de alguna ciudad. Se mueven entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo sin considerar su verdadera función. Mientras es entendible que un trabajador de la actividad privada actúe así, un funcionario público debería priorizar su servicio al país que preservar su puesto de trabajo.

Rafael López Saubidet

DNI 13.416.528

Senadora

En estos últimos días Patricia Bullrich ha dicho que cree que el Sr Manuel Adorni debería presentar lo antes posible su declaración jurada (y tiene razón). No tardaron en surgir decenas de comentarios acerca del porqué de esta declaración, tejiéndose un sinfín de suposiciones alrededor de una sincera opinión. Se la está juzgando como si aún fuera parte del gabinete, pero no lo es: es senadora de la Nación, pertenece al Poder Legislstivo, no al Ejecutivo. Por lo tanto, tiene todo el derecho del mundo de decir lo que piensa sin que se interprete cono una afrenta al gobierno.

Denise Norris de Gallagher

denisepgallagher@hotmail.com

Acciones

La frase del poeta y filósofo Ralph Waldo Emerson “tus acciones hablan tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices”, describe tal cual lo ocurrido con el jefe de gabinete Manuel Adorni.

Mariano E. Correa

DNI 10.809.024

Jubilados, sean maestros

En nuestro país carecemos de jóvenes con oficios: electricistas, albañiles, plomeros, torneros etc y, hace tiempo buscando soluciones las encontré. Los jubilados con alguna expertise en estos oficios, pueden ser maestros y motivadores de jóvenes. Conseguí un coordinador para llevar adelante la idea a quien los Hermanos Maristas le han prestado instalaciones para llevar adelante esta idea. Así en cursos cortos de seis meses y solamente con estudios primarios se pueden encarar. Esta idea la vi en Brasil con el Senac y el Senai, financiado por los grupos empresarios. Ese país capacita tres millones de jóvenes anualmente en una treintena de oficios. Nuestras escuelas técnicas son insuficientes para capacitar la demanda de oficios varios. En estas pocas líneas expreso mi deseo de que algún empresario o asociación se interese y apoye la iniciativa. Piensen que de estos cursos pueden surgir sus nuevos empleados, ya capacitados y seleccionados.

En suma: jóvenes competentes y motivados, empresarios que verán facilitada la tarea de selección de personal y jubilados activos y que se sienten útiles aún. Todos ganan. Y todo en favor del país.

Ricardo Olaviaga

rolaviaga157@gmail.com

Salud pública y privada

Trabajo en el sector médico privado y llego bien a fin de mes. Soy un privilegiado, y lo sé. Precisamente por eso siento la obligación de decir algo que muchos callamos: el sistema de salud pública de nuestro país -médicos, enfermeros, técnicos, administrativos- funciona con sueldos indignos y sin los recursos mínimos que necesita. No es una opinión; es una realidad que los que trabajamos en salud conocemos de cerca. Suele ocurrir que solo alzamos la voz cuando nos toca el bolsillo. Esta vez quiero alzarla por otros. Quienes trabajamos en el sector privado tenemos no solo la posibilidad sino la responsabilidad de hacer visible esta situación y de sumarnos al reclamo. La salud pública atiende a los que menos tienen, y merece la misma consideración que cualquier institución privada. Lo mismo vale para la educación. Los favorecidos no podemos permanecer en silencio.

Alejandro Gutiérrez

DNI 12.204.478

Sin DNI

Quiero expresar mi malestar con los organismos encargados de la tramitación del DNI. Realicé un cambio de domicilio en el Registro Civil de Paraná, Entre Ríos, en noviembre de 2025. Tuve que hacer el cambio de DNI y aboné el trámite normal, que supuestamente duraba 30 días. Según me informaron, me " irían" avisando por mail cuando llegaría mi nuevo documento. Han transcurrido seis meses y no tengo novedades. En la página del Renaper no hay noticias, el QR extendido para seguimiento no funciona, la aplicación " Mi Argentina" tampoco al no tener mi nuevo DNI y haberse dado de baja el anterior. Nadie da respuestas claras, en el Registro Civil de Paraná no saben qué decir y sigo sin documento.

En estos organismos sensibles, ¿la motosierra no fue demasiada? ¿qué debo hacer?

Carlos Pascale

DNI18.204.356

En la Red Facebook

En parajes rurales del Chaco, las familias comen una vez al día y los niños luchan contra la desnutrición y el bajo peso

“Eso pasa hace décadas, porque lamentablemente no tienen muchas opciones para progresar y la falta de agua no ayuda en nada”- Maria Soledad Rodas Rico

“¿Y el gobernador?”- Silvia Romero

“Hace décadas. Falta educación, oportunidades y trabajo. Pero siguen votando lo mismo, mientras se llenan de hijos que no pueden mantener. Muy triste”- Maru Mercuri