Cartas de lectores: Abulia, Schiaretti, garabato

Abulia

Impecable la carta de lectores del señor Luis Ramos “Ranas en la olla”, coincido en todo. Obvio, nos está acosando la abulia. Los argentinos, sin darnos cuenta, aceptamos vivir con inflación, una de las más altas del mundo, fallas en la educación, más todo lo mencionado en aquella carta. ¿Cómo es posible que un país formado por inmigrantes ahora se convierta en uno de emigrantes, sobre todo jóvenes en busca de un porvenir mejor?

Carlos Cucchiaro

agustin9649@gmail.com

Schiaretti

Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, Facundo Manes, Martín Lousteau, entre otros dirigentes políticos, han propuesto, con el argumento de ampliar las bases de Juntos por el Cambio, la incorporación del actual gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.

Llama la atención esta pretensión. Los diputados que responden al gobernador cordobés han votado en sintonía con los del Frente de Todos, en especial, en temas que perjudicaron notoriamente a la ciudad de Buenos Aires. Es importante señalar que la senadora por Córdoba Alejandra Vigo, esposa de Juan Schiaretti, cuando fue necesario dio quorum o votó con el oficialismo. Ante este hecho, sorpresivo y extemporáneo, los ciudadanos tenemos el derecho a sospechar la existencia de algún pacto espurio.

Probablemente, nunca lo sepamos. Pero lo que sí sabemos es que el castigo en las urnas será ejemplar y la pérdida de confianza en los nombrados, definitiva.

Gabriel C. Varela

gcvarela@hotmail.com

Garabato

Le advertiría a Rodríguez Larreta que al insistir en la inclusión de Schiaretti lo único que está provocando es alejar a los votantes que lo apoyan en JxC, porque ya son bastantes opiniones dentro del espacio como para agregar a otro, ya que “muchas manos en un plato hacen mucho garabato”.

Mariano E. Correa

DNI 10.809.024

Muerte por el frío

Villa Crespo sigue siendo mi barrio, aunque no vivo más allí. Leí que un hombre joven que vivía en la calle acaba de morir, posiblemente de frío. ¿Usted se imagina morirse de frío? No estaba perdido en el Himalaya en invierno. Estaba en una ciudad donde hay movimiento, gas, gente que pasa caminando al lado. Hay miles de personas en esas condiciones. Algo tenemos que hacer, y quiero decir la gente que pasa caminando al lado y los ve. Sugiero elegir una persona o una familia y ayudarla/ayudarlos. Con comida, abrigo, frazadas, una changa remunerada, algo que ellos pidan y deseen y esté a nuestro alcance. Todas esas cosas que no se nos ocurre que puedan faltar. Hay un programa de asistencia con nombre bonito y no entiendo por qué el señor fallecido no lo aprovechó.

No hay tiempo que perder. Es ahora. El frío no espera. Y el sufrimiento y la muerte tampoco.

Alicia I. Halberstein

aliciaihalb@aol.com

Fiscal Marijuan

La excelente carta del doctor Horacio Lynch publicada el 12/6 ha probado con meridiana claridad la desnaturalización del rol procesal en la que el fiscal Marijuan ha incurrido, al no ejercer la acusación, después de años de proceso y tras el acopio de múltiples elementos probatorios. La Constitución nacional, en su artículo 120, establece que el Ministerio Público es un órgano independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función “promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la república”. No se advierte, de ninguna manera, que el fiscal se haya esforzado en cumplir su deber constitucional de defender los intereses generales de la sociedad, máxime cuando fue este mismo funcionario, quien, en diversas ocasiones, se manifestó públicamente como acérrimo crítico de las actividades de Lázaro Báez y por ello lo procesó a él y a la vicepresidenta por lavado de dinero. Agreguemos que durante el proceso se detectaron más de 370 comunicaciones entre el entorno de la vicepresidente y el dueño del Grupo Austral. Haciendo caso omiso de tales evidencias, Marijuan resuelve no efectuar la acusación y por consiguiente el juez interviniente queda privado de conocer la causa y los acusados resultan favorecidos por su sobreseimiento. Como bien dice Lynch, “que el fiscal tenga en sus manos la posibilidad de provocar este resultado disloca nuestro sistema de justicia”. En la práctica, el fiscal viene a resolver la causa actuando como juez, en violación de los más elementales principios del ordenamiento constitucional y de la lógica jurídica.

Emilio Daireaux

DNI 4.369.789

Resiliencia

Hay un término que ha sido rescatado y hoy se ha hecho de uso frecuente, y es “resiliencia”. Tenemos entre nosotros un verdadero adalid que lo representa cabalmente, y es Sergio Massa. Sin dudas es el campeón mundial en esto. ¡Otro argentino sobresaliente! Debemos reconocerlo, al observar cómo vuelve de su retórica públicamente expresada en innumerables oportunidades con verba injundiosa. Hoy se muestra diametralmente opuesto a los principios antes expresados, sin siquiera un atisbo de explicación.

¡Un verdadero maestro!

Guillermo Giambastiani

DNI 4.359.734

Sin luz

Cansada de enviar mails al gobierno de la ciudad, les escribo para comentar la falta de luz que tenemos en Plaza Francia y el anexo de Plaza Mitre y hasta a veces en la plaza de la Biblioteca Nacional, barrio de Recoleta, comuna 2. Y se observa en la ciudad un flujo mayor de gente viviendo en la calle y de malandras que andan al acecho. Sin luz y sin policía que nos cuide es muy difícil transitar. No quiero pensar en los turistas que creen que están en el mejor lugar de Buenos Aires, rodeados de monumentos, museos, etc.

¡No nos cuidan!

Viviana Gómez

DNI 14.315.952

