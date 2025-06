Cartas de lectores: Achicar gastos, privilegiados, decisión de la Corte

Achicar gastos

En una familia con ingresos fijos, llegado el momento del desborde económico hay que restringirse, gastar poco y ordenar el tema lo antes posible para volver a la normalidad. En un país con la historia del nuestro, hay que hacer lo mismo y cuesta mucho, ciertamente. En estos últimos días parece que muchos de nuestros conciudadanos se han puesto de acuerdo para reclamar lo que antes no reclamaron, con el agravante de que buena parte de nuestros males del presente son consecuencia de los desbordes del pasado. He visto pasar muchos presidentes, pero no recuerdo ninguno que haya puesto tanto énfasis en ordenar la economía conforme había prometido para ser elegido. En todos los últimos gobiernos los argentinos en general hemos perdido poder adquisitivo. ¿Ganaremos el 50% de lo que ganábamos hace 10 o 15 años? Es posible, pero si llegamos hasta acá, con un empujoncito más por ahí empezamos a remontar la cuesta. Y si a este ordenamiento interno se le pueden sumar declaraciones y hechos más cordiales, creo que podremos hacerlo y llegar a vivir en un país normal, como seguramente queremos todos desde hace mucho tiempo.

Guillermo González Lima

DNI 7.787.624

Privilegiados

Ante el nuevo aumento de dietas de los senadores, mi pregunta es: si no hay plata, ¿cuál es el origen del dinero

destinado para estos seres privilegiados?, ¿proviene de un árbol, de una maquinita mágica, de dónde?

Difícil de entender además. ¿Quién otorga estos aumentos, sobre todo en estos

difíciles tiempos en que profesionales de la salud, educadores, jubilados, niños y personas en situación vulnerable, etc., están luchando por sobrevivir?

Es posible que más de uno se ría de mí pregunta y les resulte estúpida, pero la mayoría lo ignoramos.

Marilyn Cornille

DNI 4.533.138

Decisión de la Corte

El juicio por la causa Vialidad contra Cristina Fernández de Kirchner ya fue resuelto en doble instancia, pero la Corte Suprema demora y demora en resolver sobre el recurso extraordinario presentado por la condenada. ¿Cuánto tiempo más se tomarán para decidir? ¿El que les dicte la política, para que no les endilguen proscripción, o el de la moral y de la ética, para que los ciudadanos de a pie volvamos a creer en la Justicia?

Lo que todo el pueblo sabe es que la amenaza de tildarla de proscripta proviene de los cómplices de la expresidenta; en cambio, las felicitaciones por la resolución del caso vendrán de los argentinos de bien que buscan desesperadamente recuperar la confianza en las instituciones.

Las próximas semanas nos mostrarán cómo quieren ser recordados en el futuro los tres jueces de la Corte.

Jesús María Silveyra

DNI 11.045.065

País de Nunca Jamás

En su inolvidable obra, sir J. M. Barrie nos habla de Neverland, el País de Nunca Jamás, donde los niños no crecen y viven sus aventuras en ese lugar ideal, sin responsabilidad. Pues bien, aunque la ficción trata de un lugar remoto, algunas personas lo encontraron muy cerca, acá nomás, en nuestra Argentina. No son niños inocentes, sino personas adultas y dedicadas a la noble función de la política. No hace falta nombrarlos, desde hace años vemos y sufrimos su incapacidad a diario. Envanecidos por haber conseguido una cuota de poder, viven en su mundo, Neverland, ese lugar generoso que el Estado argentino reserva para los que nunca cambian, insultan, se traicionan, pelean por el poder, en aras de seguir viviendo en su comodidad inalterable. Mientras, el paciente pueblo argentino trabaja, se sacrifica para que sus hijos progresen y siguen apostando por la hermosa tierra que los vio nacer. El 47% de ausencia electoral en las últimas elecciones en la ciudad de Buenos Aires fue un mensaje claro de la desconfianza a los habitantes de la Neverland argentina, que hace rato dejó de lado nuestra sabia Constitución. Que no se escribió para fomentar peleas y divisiones, sino, todo lo contrario, para encontrar un camino común para el bienestar de todos.

Matías Aníbal Rossi

matiarossi2014@gmail.com

Ley 11.683

En momentos en que se discute la actualización del régimen sancionatorio fiscal previsto en la ley 11.683, cabe una reflexión serena, pero urgente. El proyecto en tratamiento plantea un aumento significativo de las multas por infracciones tributarias, incluso en casos de meros errores formales o presentaciones tardías por apenas 24 horas, sin que exista perjuicio fiscal alguno. Lo preocupante es que este enfoque no distingue entre el evasor y el contribuyente que, con esfuerzo, busca cumplir en un contexto económico y técnico complejo. La automatización de sanciones, sin evaluación del contexto ni de la intencionalidad, transforma el sistema en una maquinaria que castiga sin juicio. Las frecuentes fallas de los sistemas informáticos oficiales –que todos conocemos– no son tenidas en cuenta, y el profesional queda expuesto sin margen de defensa.

Cuando las multas pierden relación con la gravedad de la falta, se tornan desproporcionadas y adquieren un carácter confiscatorio. No educan, desalientan. No fortalecen la recaudación, la tensionan. Y en última instancia, castigan a quienes creen en el cumplimiento voluntario como base del contrato fiscal. No se trata de eludir controles. Se trata de que la ley no se convierta en un castigo automático. Un sistema justo es, antes que nada, razonable.

Carlos Leizerow

DNI 13.736.719

Foto

Si me saco una foto con un crack de fútbol que no es de mi club, soy un “vendido”. Si eventualmente compartí una foto con un político, soy catalogado como afín a ese partido. La estupidez de pensar que una simple foto implica pertenencia o preferencia no hace más que evidenciar lo desmadrados que los argentinos estamos en nuestra calidad de Homo sapiens.

Jorge Arosa

Jdagiorgio@hotmail.com

