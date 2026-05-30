Cartas de lectores: Seguridad jurídica, incendios forestales, colectivos y subsidios

Seguridad jurídica

Aunque el presidente Milei -que es a quién votamos la mayoría- parece interesarse solo en la economía, también debería prestarle atención a lo que sucede en otras áreas. Porque el lamentable pedido de retiro del pliego que nomina como jueza al Tribunal Nro. 3 de La Plata a María Verónica Michelli, al haberse descubierto que es cuñada del prestigioso periodista de investigación de La Nación Hugo Alconada Mom, también afecta a la economía. Al mismo tiempo, el Gobierno promovió los pliegos como camaristas del fuero penal económico a dos jueces vinculados a los sospechados estafadores de la AFA, Claudio Tapia y Pablo Toviggino. Estas lamentables decisiones perjudican a los principales factores que evalúan los potenciales inversores, como es la seguridad jurídica y la independencia de los poderes. La injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial no es gratuita, desalienta las necesarias inversiones y Milei debería saberlo.

Ricardo E. Frías

ricardoefrias@gmail.com

Incendios forestales

La columna de Paz Garcia Pastormerlo de hace unos dias resulta oportuna y pertinente. Es ahora cuando hay que pensar en prevención de incendios forestales, meses antes del verano. La comparación entre el costo de la prevención y el del siniestro es realmente contundente y cuesta entender porque no se dan los pasos para incorporar medios modernos como, por ejemplo, los alertas satélites, Eso podria complementarse con el uso de recursos que colaboren y atiendan puntos en los que las loables y comprometidas brigadas son superadas. ¿Por qué no hay drones atacando focos altos? ¿Porque no hay cuerpos de paracaidistas e ingenieros del ejército que abran picadas y lleguen a los lugares más inaccesible? ¿Por qué las brigadas no tienen recursos en cantidad y calidad suficientes?

Pero hay otros aspectos que merecen considerarse al hablar de prevención. Un problema de base es la falta de ordenamiento territorial. En muchos lugares de la Patagonia es muy difícil encontrar propiedades escrituradas. La mayoría de las veces la legalidad se sostiene en papeles informales y promesas de titularización. Cuando no, surgen de apropiaciones opacas. Esto puede fomentar un ámbito para incendios intencionales sobre los que podrían subirse emprendimientos inmobiliarios precarios, cuyas conexiones a servicios públicos son irregulares y quedan a la espera de un consejo deliberante benevolente. Esto, por citar un ejemplo. Otra cuestión es la infraestructura. El incendio en Golondrinas de hace un par de años se originó en la electrocución de un pájaro que se posó en un cable de media tensión deteriorado. Ante esto, el mantenimiento de la red eléctrica parece precario. Se agrega la cuestión de las obras hidráulicas, inexistentes en algún caso, en otros, polémicas: lugares en lo que el agua no llega y otros que se quedan sin agua. Las soluciones no son de corto plazo, pero siempre requieren decisiones de autoridades políticas de diferente nivel que no se advierten. La pregunta es si las autoridades saben de qué se trata su trabajo.

Carlos Rubione

carubione@live.com.ar

Colectivos y subsidios

El déficit de los transportes, que siguen subsidiados, se deben, en parte, al menos en el caso de los colectivos, a un funcionamiento inadecuado. En varias líneas, las unidades vienen muchas veces casi vacías porque aparecen de a tres o cuatro ya veces hasta de a cinco todas juntas y después de media hora no viene ninguna. En el caso de unidades semivacías se despilfarra dinero y en el caso de largas esperas se causan molestias innecesarias a los pasajeros. Si se aplicaran multas por impuntualidad a los conductores, que podría ser multa simple si llegaran tarde a los lugares de inspección (con cierta flexibilidad por eventuales problemas de congestión de tránsito) y multa doble en caso de llegar con adelanto, se solucionarían en gran parte los problemas mencionados.

José Deym

deymjose@gmail.com

Santa Catalina

¿Se puede cambiar la historia? Algunos creen que sí. Si las piedras de la hermosa iglesia Santa Catalina de Siena hablaran, nos contarían que la arquitectura religiosa de los siglos XVI- XVII, representaba la idea de transculturalización española en América, para evangelizar e integrar ambas culturas. Al margen de todas las críticas, la tarea realizada fue inmensa. Por eso nuestra idiosincrasia es esencialmente cristiana. Pregunto a los turistas que visitan países europeos, ¿cuáles son los lugares históricos, arquitectónicos tradicionales que recorren ? La mayoría son iglesias. A quien se le ocurriría construir edificios modernos en medio de monumentos históricos. La respuesta es simple. ¿En qué mentalidad estrecha cabe destruir una zona patrimonial ? Ejemplos en nuestro país abundan en los que parece que es el dinero el que rige, en lugar del sentido común, el de pertenencia, el de tradición, el de respeto y también el de preservación para el mundo que ama conocer la historia de los pueblos a través de su arquitectura. Hago un llamado a los habitantes, no solo de Buenos Aires, sino de todo el país, no permitamos la destrucción de nuestra historia, reflejada en templos, edificios, construcciones que dan identidad a cada lugar.

Claudia Inés García

Arquitecta

clodine31@ Yahoo.com.ar

Amor a los animales

“Hasta que no hayas amado a un animal, una parte de tu corazón permanecerá dormida”. Esta frase está atribuida al escritor Anatole France y resume cómo un vínculo con un animal nos conecta con una empatía, lealtad y cariño tan puros que, de otro modo, quizás nunca hubiéramos conocido. Respetemos a los animales y a quienes quieran brindarle su cuidado y compañía. Oscar Wilde decía: “si pasas tiempo con los animales, corres el riesgo de volverte una mejor persona”. Felicito al señor Luis Wuhl por su carta.

María Cecilia Ferreira Achával

chechiferreira@hotmail.com

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La lista de convocados para el Mundial 2026

“En esta lista falta Emiliano Buendía, la rompió en Inglaterra y salió campeón siendo figura de su equipo, ¿y lo llevan a Lo Celso?” - Rafael Melo

“Gana España el Mundial” - Claudio Johan Olaz

“No puedo creer que puso a Nico González, Palacios y Montiel. Dejó afuera a Garnacho, Buendía, Mastantuono, Dybala” - Matias Sorroza