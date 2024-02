escuchar

Acordar es el camino

Los agravios e insultos no suman. Dialogar y acordar es el camino. Son momentos duros, preocupantes y de prueba. La templanza debería primar en todos, sobre todo en las autoridades.

Señor Presidente, sepa que está acompañado por la mayoría, que comprendemos las resistencias que enfrenta. Solo le pedimos que no malgaste su tiempo y no deteriore su imagen en nimiedades inconducentes.

Enrique Vidal Bazterrica

evidalbazterrica@gmail.com

Insulto

Formo parte del 56% que votó a Milei; en mi caso, para que no ganara Massa. Su insulto al diputado López Murphy, persona de bien e intachable, es un insulto a buena parte de los argentinos que sabemos distinguir entre honestos y delincuentes.

Sara Michelini

DNI 16.168.712

Mis sugerencias

Presidente Milei, antes que nada quisiera decirle que no lo voté, y sí lo hice luego, cuando vi el abismo. Le pediría que sea más moderado en sus declaraciones. En Davos caímos muy mal cuando dio cátedra ante el mundo. Hubiese sido mejor algo parecido a lo que le escuché a López Murphy. Trate de no denigrar al que tiene enfrente, aunque sea opositor. Usted es el presidente, eso no le da derecho a destratar. No me gusta que sea soberbio, terco y vengativo. Sea más humilde, ya que la gente está muy mal y lo votó, pero también necesita que la escuchen y que la mimen un poco. Reconozca que estuvo mal con los DNU, no había necesidad de armar semejante alboroto en el Congreso, donde le mandó de prepo 600 artículos a resolver en 10 días; lo único que logró es darles letra a los de izquierda, y a los kirchneristas la posibilidad de armar un escándalo. Con estos planteos no vamos a lograr consensos. Necesita resolver muchos temas: el gasto público, los jubilados, la reforma laboral, la seguridad (que está en buenas manos), no meter más impuestos, sino sacar 2 o 3 leyes más y abocarse a que se discutan a fondo. No me parece bien mezclar la religión (las fuerzas del cielo y el judaísmo) en sus discursos. Pidámosle a la Justicia que actúe y que juzgue a Cristina Kirchner y a Massa, que despilfarró millones en su campaña. Como postre le dejo una propuesta: crear un área de gobierno similar a la AFIP, pero que se enfoque en los funcionarios públicos (gobernadores, legisladores, intendentes, sindicalistas) y haga investigaciones sorpresivas, a fondo, para que demuestren cómo hicieron su patrimonio.Ya tiene para empezar: Cristina, Moyano, Insfrán, Zamora, Massa, Zannini, Parrilli, empresarios cómplices. La lista es interminable. Somos muchos los que lo vamos a apoyar, pero sí le pedimos que sea más tolerante, que negocie, y –eso sí– que no ceda ante la inflación, la emisión, las leyes laborales, a bajar drásticamente el gasto público, a imponer justicia y seguridad para todos y sobre todo a dar muestras de austeridad en su gobierno. Somos mayoría los que creemos en este cambio y estamos para apoyarlo en un gobierno trasparente donde se castigue a los corruptos, vengan de donde vengan.

Luis J. Ramos

luisjramos1945@gmail.com

Prepagas

En diciembre la cuota de mi prepaga era de $122.033,11 y en febrero ascendió a $220.321,62. En diciembre la mayoría de los médicos cobraban un adicional de $2000. En febrero supuse que ya no se cobraría, dado que el aumento sería para insumos y para los magros sueldos de los profesionales. Grave error, ahora solicitan entre $6000 y $7000 (los que no han renunciado, que son muchos) puesto que ellos no han variado. Con temor e impotencia y sin otra alternativa, debido a mi edad, veo como quienes la dirigen están destruyendo el sistema de salud privado.

Beatriz García Tuñón

DNI 5.198.251

Los restos de Borges

Se han tejido distintas especulaciones sobre la posible repatriación de los restos de Jorge Luis Borges. Buena parte de las cuales giran acerca de quién o quiénes podrían decidir su eventual traslado desde Ginebra a su Buenos Aires, a la que juzgó “tan eterna como el agua y el aire”. El Código Civil y Comercial dedica al poder de disposición de los deudos –en estos casos– solo un artículo, el 61, que indica que dicho poder solo existe cuando el fallecido no hubiera indicado el lugar en el cual deseaba ser sepultado. Borges no tuvo hijos y su cónyuge murió. Sus parientes más cercanos son sus sobrinos nietos. Los cuales, tal vez, puedan coincidir con el modo de repatriar sus restos que me parece el indicado. Que debería ser el mismo que inspiró la repatriación de los restos de San Martín. La cual se dispuso por ley, debido a la iniciativa del diputado Martín Ruiz Moreno, quien dijo: “El general San Martín fue quien conquistó nuestra independencia, el que dio vida como nación a la república, de manera que nadie con más derecho que la República Argentina para guardar sus restos: poseer su corazón, no es bastante”. Así fue como, treinta años después de su muerte, regresó el Libertador.

Borges es un prócer de nuestra cultura, a la que hizo trascender en el mundo entero. Otra ley, con la lógica anuencia de Suiza, debería disponer su regreso definitivo a la ciudad que más amó, la que está a la vera de ese “río de sueñera y de barro” por el cual “las proas vinieron a fundarle la patria”.

Daniel Zolezzi

dezolezzi@gmail.com

Televisión digital

La Televisión Digital Abierta es un servicio de acceso gratuito que se generó a partir de la obsolescencia del sistema analógico. Era de esperar que reprodujera los canales de aire y que incorporara contenido plural. Sin embargo, en el interior del país, además de los canales culturales e infantiles, solo se retransmite, de los canales de aire, la TV Pública y algún canal local. La grilla se completa con canales internacionales, como las emisoras de Rusia y Venezuela, y locales de claro sesgo ideológico. Sería interesante que la población pudiera acceder a una oferta más variada y exenta de tendencias.

Rosendo Gayol

DNI 4.360.906

En la Red Facebook

Paro de trenes

“Mientras tanto los sindicalistas viajan en sus autos de lujo”- Marina Zapata

“¡Perjudicando al que labura! Defienden sus bolsillos. Golpistas”- Griselda Elba Alfonso

“¿Por qué no le pararon a Massa?”- Claudio Moreno

“Toman de rehenes a los laburantes y después hablan de dictadura o monarquía”- Maryorie Kahrs

