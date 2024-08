Cartas de lectores: Sincericidio, empecinamiento, precios controlados

Escuchar

Sincericidio

Sincericidio de inseguridad jurídica e indebido proceso: en el programa Odisea Argentina, de LN+, el 19 del actual se exhibió parte de las declaraciones efectuadas por el juez federal Ariel Lijo comparando la decisión del juez del fuero penal federal con causas civiles por alimentos o regímenes de visitas. Una absurda mezcla entre un proceso civil y una causa penal, algo que viola el principio de prohibición de analogía. Continuó manifestando que en los procesos se debe tomar en cuenta a los medios para que los fallos no repercutan sobre el juez, su familia y el personal del tribunal, es decir, anular las garantías judiciales en beneficio propio. El juramento de los magistrados de respetar la Constitución y las leyes queda sepultado por la sumisión a los intereses personales y la de los medios periodísticos. Un candidato a la Corte Suprema dijo esto sin provocar masivo escándalo. ¿Cerrar la Facultad de Derecho y dejar a la Justicia en manos de los medios de comunicación?

Josefina Margaroli

DNI 6.193.060

Sergio Luis Maculan

DNI 5.071.857

Empecinamiento

Ni “libertad” ni “avanza”. ¿De verdad echan a un legislador por pensar distinto? ¿Y encima por cuestionar a un juez más que cuestionable que el Presidente obstinadamente defiende y pretende llevar a la Corte? Lijo, criticado por tantos, por mediocre en el mejor de los casos y por corrupción en el peor. Que “las fuerzas del cielo” que el Presidente proclama le demuestren que son verdaderamente superiores y le impidan llevar adelante su cometido. Porque no sabemos qué oscuros designios propios o ajenos hay detrás de semejante empecinamiento. Sr. Presidente, lo estamos mirando. Y también lo están mirando las fuerzas del cielo. No traicione a quienes lo han habilitado. Si tanto le gustan las enseñanzas de Macabeos, no convierta a Jasón (Lijo) en sumo sacerdote, porque eso lo convierte a usted en Antíoco Epífanes.

Felicitas Argüello

DNI 22.311.295

Precios controlados

Habiendo transcurrido alrededor de ocho meses desde que asumió Javier Milei, y teniendo en cuenta que antes de hacerlo ya era de público conocimiento su pensamiento político liberal o libertario y de haber anticipado el sentido que le daría a su gestión de gobierno, no logro comprender cómo aún al día de hoy seguimos escuchando a diario a muchos periodistas, economistas, gente de diversos sectores y ciudadanos de a pie entrevistados en los medios reclamar que el Gobierno controle y fije los precios, para con ello garantizar alguna suerte de bienestar de algún sector de la economía. Creo que es un reclamo que no tiene sentido alguno, ya que está más que claro que nunca es bueno, ni mucho menos una medida razonable ni justa, controlar o fijar ningún precio por parte del Estado. Si bien no hay duda alguna de que la intervención estatal en este sentido genera injusticias y violaciones de la propiedad privada, también provoca peores consecuencias que las que se pretende evitar. Pero llama mucho más la atención que los que pretenden estos controles injustos sigan pidiendo públicamente algo que el Presidente ha dicho innumerables veces que no hará (y que celebro), razón por la cual no tiene sentido seguir insistiendo en estos pedidos de políticas arcaicas, por suerte ya superadas en nuestro querido país.

Ramiro Fernando Feuerman Claros

DNI 20.281.464

Santa Rosa de Lima

Todos los 30 de agosto se celebra a la primera santa de América y patrona de la independencia de la Argentina. Allá por 1926, se decidió la construcción de un santuario que se ubicó en avenida Belgrano 2216, del barrio de Balvanera. Se encargó el proyecto al arquitecto Alejandro Cristophersen, quien le imprimió un estilo “románico bizantino de Perigord”, por ser el deseo de los donantes y en particular de María de las Mercedes Unzué de Alvear. Se tomó como fuente de inspiración la Catedral de Saint Front en Perigueux, Francia. El 12 de octubre de 1934 se inauguró la Basílica de Santa Rosa de Lima, ese monumental templo que aún luce bellísimo con cúpulas, cripta y capiteles. El edificio está recubierto de ladrillos, la cúpula es de cobre y mosaicos orientales, y 18 columnas sostienen la parte central de la nave principal. Cabe recordar que la inauguración coincidió con el 32º Congreso Eucarístico Internacional, que se realizaba en Buenos Aires. A la izquierda del altar, un escudo que evoca tan célebre encuentro religioso. Hoy es el padre Sebastián, activo y por demás diligente, quien como párroco preserva ese emblema de Buenos Aires. Disruptiva imagen en un tradicional barrio porteño, expresión del refinamiento y la generosidad de sus donantes.

¡Felicidades en tan importante aniversario!

Norberto Frigerio

DNI 5.826.860

Atención personal

Para obtener un turno médico, marco el número de la prepaga a la que estoy afiliada. Las voces automáticas fueron indicando derivaciones, siete en total. En la espera, escucho: “recuerde que puede recurrir a nuestra página”, descontando que se dispone de computadora y wifi imprescindible. La ausencia de atención personalizada para gente mayor ha sido prevista en la ley 27.360, que crea la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de Personas Mayores con ese objetivo. Con igual previsión, transcribo: “La convergencia de tecnologías puede democratizar el acceso a la información y los recursos. Este enfoque es particularmente relevante para personas con discapacidad, ya que la tecnología puede eliminar muchas de las barreras físicas y de comunicación que enfrentan”. (“Hacia un mundo digital que nos incluya a todos”. Gustavo Fulco Ramos, la nacion, página 29 del 12/8/2024).

Es necesario que los funcionarios públicos o las organizaciones que protegen a las personas de “edad avanzada” accedan a instrumentar un medio accesible tanto para la información en las instituciones médicas como para reclamos sobre la prestación de servicios. La disciplina inteligencia emocional puede aportar en la solución de esta situación de desamparo.

Indy Failembogen

DNI 3.634.794

En la Red Facebook

