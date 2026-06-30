Cartas de lectores: Adorni: ¡por fin!, sin doble vara, una Justicia lenta

Adorni: ¡por fin!

Más vale tarde que nunca, se suele decir. Finalmente, Adorni hizo lo que debió hacer hace semanas: renunció. ¿Tendrá conciencia Javier Milei del costo político de haber apoyado a su jefe de gabinete a capa y espada durante tanto tiempo? ¿Sacará algún aprendizaje de este faux pas de su gestión? ¿Extraerá algún rédito de su “mala praxis”? Hay ciertas características de la personalidad del Presidente que claramente le juegan en contra. Su tozudez, su obcecación, el escuchar tan sólo una campana, su actitud por momentos caprichosa, antojadiza, arbitraria, no hacen más que perjudicar su imagen ante la sociedad. Estamos a un año de las elecciones generales, dato para nada menor. Si Milei pretende ser reelecto en 2027, no debería incurrir en los mismos errores. Más allá de los logros de su gestión a nivel macro, a nivel micro nosotros, los ciudadanos, no la estamos pasando nada bien. Y si a nuestras dificultades económicas sumamos tener que soportar caprichos como el de bancar a Adorni de manera incondicional, Milei irá perdiendo apoyo con prisa y sin pausa.

Irene Bianchi

irenebeatrizbianchi@hotmail.com

Sin doble vara

Si realmente la renuncia de Manuel Adorni ha sido por un hecho de corrupción habría que hacer una revisión completa de la política argentina. Porque, aplicando el mismo criterio con el que muchos hoy se escandalizan, difícilmente quedaría un solo dirigente en pie. Durante décadas vimos desfilar causas judiciales, procesamientos, condenas y sospechas que involucraron a funcionarios de prácticamente todos los partidos. Sin embargo, en muchos casos quienes hoy se muestran indignados guardaron silencio cuando los cuestionados pertenecían a su propio espacio político. La lucha contra la corrupción debe ser igual para todos, sin doble vara. Si el estándar es la ejemplaridad, entonces que se aplique sin distinción de nombres, cargos o banderas políticas. De lo contrario, la indignación deja de ser un principio para convertirse en una herramienta de conveniencia.

Mauricio Balumelli

mauriciobalumelli@gmail.com

Una justicia lenta

El escándalo de Martín Insaurralde abre un debate público necesario. El exfuncionario detalló en su última declaración jurada un patrimonio de escaso valor, lo que contradice un estilo de vida opulento que no se correspondía con sus ingresos estatales. Esta inconsistencia se profundiza cuando los encargados de dictar sentencia evitan avanzar con firmeza. El proceso fue derivándose entre una terna de magistrados diferentes, perdiendo impulso en cada transición.

La expresión “¡tomala vos, dámela a mí!" puede funcionar en el ambiente del fútbol, pero en los tribunales resulta inadmisible. A casi un trienio del estallido mediático, la parálisis judicial expone una preocupante falta de compromiso de las autoridades.

Mientras el expediente siga rebotando de un escritorio a otro, asistiremos a un espectáculo donde el tiempo juega a favor del investigado. Frente a este escenario, cabe preguntarse: ¿Todos somos iguales ante la ley?

Hugo Modesto Izurdiaga

modestoizur@yahoo.com.ar

Pesca ilegal

Es una excelente noticia que nuestro país haya adherido al Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto, el primer instrumento legal internacional destinado a combatir la pesca ilegal. Siempre es importante defender nuestros recursos naturales y los ecosistemas marinos en aguas territoriales nacionales. Si no cuidamos nuestras riquezas naturales, nadie lo hará por nosotros. Además, es una forma real y concreta de defender nuestra soberanía sobre nuestros territorios y recursos naturales.

Patricio Oschlies

poschlies@yahoo.com.ar

Bielsa

La foto de Marcelo Bielsa sentado sobre la heladera mirando el piso es todo un editorial. Nunca más actual el dicho “hay que hacer leña del árbol caído”. A partir del fracaso de la selección uruguaya, el periodismo en general se ha encargado de destrozar su figura con una saña feroz. Del otro lado, solo y con una gran valentía para enfrentar a la prensa, advertí un Bielsa destrozado por dentro. Bastaba con ver el lenguaje corporal para imaginar lo que sentía. Hizo una autocrítica, a mi juicio exagerada, de su gestión en la selección uruguaya. Porque... Seamos sinceros, este seleccionado uruguayo -dicho con respeto- dista mucho de otros que hemos visto. Genera tristeza ver tanta hipocresía en tantos que hoy se esconden, no aparecen, o peor, apuntan con el dedo a un hombre - admirado por entrenadores de todo el mundo, entre otros Guardiola- que con errores seguramente, dejó todo por el equipo. ¿Dónde están sus colaboradores inmediatos? ¿y los dirigentes que lo contrataron? No escuché a ninguno reconocer que se equivocaron, si así lo sienten. ¿Y los jugadores, no tienen nada que decir? ¿nada aprendieron en el ciclo Bielsa? ¿importa más el raiting y vender, que el daño a la imagen de un hombre honesto y humilde aunque con un perfil y una visión muy particular? Tantos jugadores le deben mucho a Bielsa, aún cuando en algún punto debieron “sufrirlo” en su exigencia. Batistuta ya se refirió a él. También pueden hacerlo Chilavert , Pochettino y Martino. Y hay muchos más. Luego, con una visión más completa, sí se podrá opinar.

César González Guerrico

cgonzalezguerrico@gmail.com

María Elena Walsh

Con enorme satisfacción he leído el anuncio de que la Fundación Walsh-Facio llevará de paseo por varias provincias argentinas a Manuelita, la tan famosa tortuga creación de María Elena Walsh. Cuántas generaciones de argentinos hemos cantado las preciosas canciones de su autoría. Canciones que no fueron solamente eso, simples canciones, sino que tuvieron una significación especial en distintos periodos de nuestra historia y de nuestras propias vidas. Al parecer el paseo de Manuelita terminaría en Buenos Aires. Sería esa una buena ocasión para rendirle a María Elena un merecido homenaje, colocando su perfil sobre la pared del viejo Ministerio de Obras Públicas. ¿Por qué? Y sencillamente porque ella nos ha representado a “todos” los argentinos por varias generaciones, mientras que el perfil que está en el presente sólo representó, representa y representará a una parte de los habitantes de éste gran país, aunque seguirá siendo parte de nuestra historia.

Patricia Connolly

patsyvconnolly@gmail.com

Medicamentos

Hoy leo en su diario que los remedios ya no van a traer en papel las indicaciones para el paciente. Me asusté, porque, ¿qué hacemos los mayores y demás personas que no tienen o no entienden Internet? En el futuro solo se podrán leer los prospectos en aplicaciones como QR u otras aplicaciones. ¿Y esto? Pido a las autoridades farmacéuticas que piensen en nosotros y no nos dejen tan desprotegidos. Es peligroso para la salud. Leer las instrucciones ayuda a tomar los remedios correctamente, y la modernidad no llega a todos de la misma forma. Por favor, respétennos.

Marilyn Cornille

marilyncornille@yahoo.com.ar

En la Red Facebook

Enriquecimiento ilícito. Prohíben salir del país a Martín Insaurralde y Jesica Cirio

“¡Era hora que hagan algo!” -Odo Simonelli

“Tarde, pero hagan lo que corresponde” - Silvia Goldin

“Y que devuelvan todo” -Flavia Maricel Tello

“Señores jueces, ¡es hora de despertar!” -Juan Carlos Rios