Cartas de lectores: Amar la patria, un ejemplo a imitar: UBA: ¿gratis o con bono?

Escuchar

Carta de la semana

Amar la patria

En enero de este año tuve la suerte de hacer un crucero por la Patagonia, península Antártica y las Islas Malvinas. Durante el viaje el capitán nos da la triste noticia de que el clima no nos iba a permitir descender en Puerto Stanley (Puerto Argentino). Ya no iba a poder contar con orgullo que había estado en el mismo lugar donde tantos chicos jóvenes habían combatido para defender nuestro territorio. Poco después escuché que entre los pasajeros del barco había tres veteranos. Tres padres de familia, de 60 años aproximadamente, que lamentaron como nosotros no poder ir. Para ellos era distinto: sería su segundo desembarco, 42 años después. Se empezó a correr la voz de que a la tarde, en uno de los salones del barco, uno de ellos contaría su paso por las Malvinas. Nos reunimos unas 30 personas. Muchos de nosotros hasta ese momento desconocidos. Escuchamos atentamente, nos reímos con sus anécdotas y lamentamos con él las pérdidas de sus compañeros y amigos. También pudimos escuchar el testimonio de su mujer, coprotagonista de esta hazaña, docente, que practicaba simulacros de bombardeos en su escuela en Río Grande cuando llega la noticia de que su marido estaba desaparecido. Nos habló del pánico que sintió en el momento que supo que el teniente era prisionero de guerra. También su alegría al volver a verlo muchos días después. Al finalizar, le pregunté qué era lo que le gustaría que se contara de Malvinas a nuestros hijos y nietos muchos años después. El teniente, muy sencillo, me contestó: “No se puede amar lo que no se conoce. Hay que conocer la patria para quererla y defenderla”.

Agradezco enormemente a los tres veteranos que generosamente dedicaron tiempo de su descanso para compartirnos su historia. Extiendo mi agradecimiento a todos los que defendieron la patria y a sus familiares. Ojalá todos podamos conocer y así querer más a nuestra Argentina.

Catalina West

DNI 41.915.245

Un ejemplo a imitar

El pasado domingo de Pascuas, fui a misa de 12.30 a la Catedral de San Isidro, celebración que estuvo a cargo de su cura párroco. El mismo, ante del rezo de las intenciones de los fieles, se refirió al cirio pascual, vela alta y voluminosa que representa a Cristo resucitado y se enciende durante la Vigilia Pascual y en todas las sucesivas celebraciones del tiempo litúrgico de Pascua, hasta el tiempo de Pentecostés. La referencia que hizo el párroco sobre ese cirio o gran vela fue que, como “no hay plata”, se había reciclado el cirio del año pasado. Me pareció algo ejemplar y por eso quiero darlo a conocer con esta carta. Son pocas las veces, frente a un país fundido en su economía, como el nuestro, que los que presiden organismos del Estado o empresas privadas, promocionan el ahorro, no solo como símbolo solidario con el ajuste económico-social en curso, sino como forma de ayudar a cuidar la poca plata que hay.

Estaría bueno que, siguiendo el ejemplo del párroco de San Isidro, padre Carlos Avellaneda, entidades reguladoras del agua y la energía eléctrica nos invitaran a ahorrar esos indispensables bienes, a través de una política eficiente diagramada y ejecutada para ello. Si lo hicieran, no dudo de que muy pronto estaríamos muchísimo mejor.

Bernardo M. Clément

DNI 10.390.405

La UBA: ¿gratis o con bono?

Tenemos el gran privilegio de contar con una de las 10 mejores universidades catalogadas en el ranking latinoamericano y gratuita en todas las carreras que se dictan. Además de sostener esta increíble universidad, dependen de ella hospitales clínicos de excelencia que han educado a grandes eminencias de la Argentina .

¿Sería posible implementar un bono colaboración, tomando en cuenta los ingresos del alumno, y de esta manera poder a ayudar a los que no tienen para que puedan estudiar, otorgándoles una beca de acuerdo con sus recursos? Otra posibilidad es motivar a tantos grandes profesionales que han hecho allí toda la carrera –y hasta han realizado posgrados totalmente gratuitos– a donar un bono representativo, en agradecimiento a la institución y a la sociedad. En definitiva, lo que han logrado como profesionales es gracias a la inmejorable e intachable educación que han recibido de la UBA.

Sería buena un poco de generosidad y retribución a esta institución de tanto prestigio. Seamos generosos y agradecidos con ella.

Isabel Ballester Molina

DNI 20.410.169

Es la Patria

El martes 2 de abril se realizó un merecido homenaje a los veteranos y héroes de Malvinas ante diversas agrupaciones malvinenses y autoridades. El presidente de la Nación, doctor Javier Milei, finalizó dicho acto con un discurso de sentidas palabras dirigidas a los intervinientes en la guerra, enfatizando el valor de los caídos en ella. Al finalizar, se despidió con el grito político que lo caracteriza, lo cual lamenté profundamente por considerarlo inoportuno, esperaba un “Viva la Patria”, ¡con toda la fuerza que dicta el corazón! Así fue como nosotros despedimos desde nuestras balsas al glorioso Crucero Gral. Belgrano mientras se internaba en el mar, llevándose a muchos hombres de la dotación, transformándose en héroes al dar la vida por la Patria.

Pedro Luis Galazi

Capitán de Navío VGM (RE), segundo comandante Crucero Gral. Belgrano

DNI 5.170.558

Nicolás Maduro, acusado

Una vez más se produjo un hecho valiente, casi inaudito, pero no lo es dada su proveniencia, que es un lujo para la Argentina y su derecho. El fiscal doctor Carlos Stornelli acusó a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello y a sus cómplices por violación de los derechos humanos en Venezuela, que obligan a la habilitación judicial argentina por protección universal. El fiscal Stornelli siempre está presente para acusar en protección de los derechos de los argentinos, a costa de su seguridad personal, y también para proteger derechos violados por totalitarios en el poder en el mundo, pues el mundo dejó de ser ajeno. Somos parte del mundo, tanto por política exterior como también internacional. Hay una institución que honra a la Argentina y es su Ministerio Público de la Acusación, con dos protagonistas principales, sin desmerecimiento de otros, que son los doctores Carlos Stornelli y Eduardo Casal. Y digo principales, pues constantemente tratan de ponerles a ellos piedras peligrosas en su camino. ¿Quién o quiénes? Fundamentalmente actores destacados de distintos gobiernos, incluso alguno o algunos con cargos importantes en el actual poder. El país pasa por un momento especial y hay que ponerlo de pie, con gran sacrificio. Ahora hay que respaldar fuertemente al doctor Stornelli. Es un aporte argentino a los derechos humanos en el mundo entero.

Alberto F. Robredo

DNI 4.273.448

Base china

No llama la atención que aquellos que entregaron parte de nuestro territorio soberano a una dictadura comunista, para instalar una base de “observación espacial”, cuando dicho país ya había declarado que el espacio es militarizado, hoy levanten sus voces denostando las declaraciones de nuestro presidente sobre la alineación que la Argentina debe tener con los países que defienden la libertad. Se les debe señalar a estos individuos que la Argentina es parte de Occidente, que el mundo ha vuelto a ser bipolar y que esta sea, tal vez, nuestra última oportunidad de estar del lado correcto de la historia. El pueblo argentino, único soberano, eligió la democracia. Democracia es libertad, no comunismo.

C. Gustavo D’Agostino

DNI 12.379.963

Encargados

En cualquier paritaria del gremio más exótico que se nos ocurra, intervienen dos partes, y en el medio hay un mostrador. Pero Víctor Santa María ocupa ambos lados del mostrador y los desamparados consorcistas pagan lo que él dibuja. Sueldos extravagantes, bonos injustificados, tareas especiales que no se realizan, todo para un portero inmaculado que crece y crece a costa de varias locuras acumuladas. ¿Debido a qué ley los porteros no pagan servicios? Cualquier jubilado (gran porcentaje de los habitantes en propiedades horizontales) deja de comprar medicamentos, almuerza o cena (solo una de las dos comidas) pero ellos suman, suman y suman. ¿Quién está de este lado? ¿De qué se encarga la Cámara de Propiedad Horizontal? ¿O es otro dibujo? Esta, como otras locuras que se aceptan mansamente, contribuyen al deterioro, a veces lento pero siempre firme, de aquella clase media que durante mucho tiempo sostuvo muchos de estos disparates. Suena amargo juntar las monedas para pagar delirios inexplicables que en un país en serio no tendrían lugar.

Osvaldo Lorenzo

osvaldoele@yahoo.com.ar

Ñoquis

En la entrada de la estación Bella Vista del San Martín el 27 de marzo me informaron que no cargaban la SUBE desde enero. En la boletería, que no tenían sistema. Dejo mi reclamo en el folio 079176 Cargo la SUBE sin inconvenientes en la estación San Miguel, del mismo ferrocarril. En respuesta, recibo un mail sin firma que manifiesta: “Cabe aclarar que dicho problema se encuentra vigente en todas las líneas de Trenes Argentinos”(?). A ATE y a la Iglesia Católica les pido encarecidamente que dejen de preocuparse tanto por los despidos y se ocupen de hacer controlar que quienes cobran sueldos a partir de nuestros impuestos trabajen como hacen e hicimos los del sector privado. Tengo 72 años, hice todos los aportes, no me jubilé como ama de casa y estoy harta de prepotencias, maltratos y mentiras. Ya lo dijo San Pablo, el que no quiera trabajar que no coma.

María Eugenia Varela

DNI 10.425.206

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BE A)

LA NACION