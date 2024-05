Cartas de lectores: Cultura, aplaudidores, pagos a médicos

Escuchar

Cultura

Cuando hablen de las universidades, la destrucción de la cultura y la educación, recuerden que el padre del populismo nuestro envió a una de las mentes más brillantes que dio nuestro suelo a inspeccionar chiqueros.

Gustavo Gil

gustavogil68@hotmail.com

Aplaudidores

El regreso de la señora expresidenta no fue distinto al de todas sus alocuciones en las cuales se desliga de toda responsabilidad en la tragedia en que su partido convirtió a nuestro país. Lo que me inquieta es haber visto a su consabida claque, aplaudiendo y sonriendo ante las chicanas de su jefa, gente mayor que ha usufructuado de las arcas del gobierno ,en muchos casos sin estar a la altura de sus responsabilidades y que no han hecho un examen de conciencia de su fracaso.

Adriana de la Canal

DNI 6.522.747

Pagos a médicos

El señor Christian Van Gelderen expone en una carta que sin aumentos a los sanatorios no hay aumentos para los médicos (asumo que él lo es -en cierto parte del texto se incluye- y que debería haber dicho para el personal sanitario: enfermeros/as; camilleros : etc.) y no parece ser tan así. Los aumentos en las prepagas son asimétricos: al “cliente” no solo no se le reconoce antigüedad sino todo lo contrario, se incrementa reiterada y progresivamente el valor de la cuota al cumplir más años de edad y manteniéndolo en el sistema como “cautivo”, al hacer uso de la opción de reservarse la admisión si se prefiere cambiar. Hay que ser claro: si el personal de la salud no recibe su justa compensación por sus servicios no es debido a los afiliados al límite de sus esfuerzos por mantenerse en un sistema que supera ampliamente al desastroso funcionamiento de los hospitales, principalmente de provincias que hasta sus gobernadores tienen la falta de vergüenza de proceder a atenderse en CABA por no haber invertido jamás en los lugares donde gobiernan. El deterioro en los pagos a los profesionales se debe a la avidez de los propietarios de las empresas prestadoras. El Presidente Milei en este tema ha sido ingenuo confiando en que la libertad del zorro no se comería a las ovejas.

Jorge Luis Cignani

DNI 4.549.792

Caridad

Verdadera satisfacción me causó la carta del Sr. Javier Fernández Madero publicada el viernes pasado, pues me di cuenta de que yo no soy el único “marciano” (como me llamó alguien). Y, debo admitirlo, también lo digo con tristeza puesto que a mí me pasa lo mismo cuando me encuentro con gente durmiendo en la puerta de casa. Me siento un miserable pues nada hago. ¿Qué tendría que hacer? ¿echarlos acaso? ¿o quizás darles un poco de abrigo y comida para paliar sus dolores, siguiendo el ejemplo de las parroquias El Socorro y Las Esclavas de María? Pero no. Ya ni los miramos y hasta se les tiene miedo. Puede ser que no sea agradable presenciar el escenario de la pobreza, de la indigencia y del desamparo. Sin embargo, se debería mirar también la caridad con que en las parroquias mencionadas por el citado lector (y en otras) se trata a esas personas que no tuvieron la suerte de nacer en la situación de los vecinos quejosos, ni en la mía.

¡Viva la caridad ca….!

Francisco García Santillán

DNI 10.661.522

Rutas de Uruguay

Recorriendo en auto las rutas de Uruguay, hemos observado los enganches suplementarios de un carril anexo, que ellos denominan “tercera vía”, de más de un kilómetro de extensión (pueden tener más), cuyo destino es crear la posibilidad de sobrepaso, sin peligro, evitando maniobras indebidas, que provocarían penosos accidentes. En nuestro país, es tal el desinterés , la desidia de nuestra clase gobernante, o funcionarios de turno, a lo largo de décadas, que no hemos copiado, todavía, el ejemplo uruguayo en el trazado de rutas inteligentes, y no hablo de autopistas, (una deuda pendiente), sino simplemente aliviadores en las rutas de todo nuestro suelo. ¡Cuántos accidentes se evitarían y que ocasionan muertes, traumas, discapacidades!. Esto es algo urgente en las rutas 3 y 5. Espero que alguien tome en cuenta esta observación y proceda.

Maria Sara Pedretti

DNI 5.292.352

Fiestas electrónicas

Durante los últimos años se han registrado varias muertes en nuestro país de jóvenes que concurren a fiestas electrónicas. . En estas fiestas es conocido que se registra ingesta de drogas tales como derivados de anfetaminas, el MDMA, mejor conocido como “Éxtasis”, las que producen, en quienes las consumen, estados de excitación, empatía, etc.… Cabe precisar que en tales eventos hay especialmente áreas identificadas como “zonas de hidratación” que son más un problema que una solución. El consumo de derivados de anfetaminas impide a los riñones eliminar en forma adecuada el líquido ingerido en exceso, generando la “tormenta perfecta”. La consecuencia de ello es el edema agudo en una cavidad rígida como lo es el cráneo (edema cerebral) y secundariamente el edema de pulmón. Todo este escenario es grave y potencialmente mortal, por lo que si no se diagnostica correctamente y se trata rápidamente el desenlace seguramente será fatal. Por ello es que se deben tomar conductas más específicas. No es suficiente disponer, por reglamentación, de una ambulancia designada en estos eventos. A partir del momento que se detecta una persona descompensada según lo antes descripto, hasta llegar al hospital, lamentablemente se pierde tiempo vital. Por ello. más allá de adoptar medidas preventivas, se deben realizar acciones de emergencia en el lugar de los hechos para revertir el cuadro Tales prácticas pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte en muchos jóvenes que son generalmente sanos. Esta estrategia médica ya está en práctica en las maratones deportivas en el mundo, donde, por similares causales, se produce cuadros como el descripto y se actúa in situ, sin pérdida de tiempo con puestos sanitarios con protocolos específicos para revertir el cuadro en forma inmediata y salvar vidas.

Ricardo Emilio Faurie

DNI 11.903.796

