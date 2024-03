Escuchar

Felicito la decisión de saturar Rosario de fuerzas de seguridad, pero les diría a la señora ministra de Seguridad y al señor gobernador que si no implementan anillos de seguridad sobre Rosario con controles de entrada y salida y no se establecen el estado de sitio y el toque de queda, dudo de que puedan tener éxito las medidas que adopten.

Ricardo Albanese

DNI 14.007.801

Consumidores

Estamos ante un panorama desolador en Rosario. El narcotráfico copia escenas de la serie El patrón del mal, sobre Pablo Escobar Gaviria en Colombia. Los narcos ordenan matar inocentes al azar. El Gobierno está decidido a luchar contra este flagelo nacional y me parece muy bien. Lo que no veo, ni escucho, es una campaña asociando a los consumidores de drogas (en especial de las más pesadas) con este problema. Y la realidad es que quien consume drogas financia a los narcos e indirectamente a sus sicarios. Habrá quien no lo ve así y estará a favor de la liberación del consumo de drogas, pero la realidad concreta es esta: si consumo, le doy dinero al narco y con ese mismo dinero el narco le paga al sicario que mata. Tomemos conciencia de esto y hagamos campaña también contra los consumidores.

Jesús María Silveyra

DNI 11.045.065

Aumentos

Algunas prepagas comunicaron los aumentos de abril con guarismos tipo liquidación: 18,95%, 16,90%, 15,95%.

Lo único que van a lograr es “liquidar” asociados, especialmente los de más edad.

Hugo Perini

DNI 10 224 705

Desfile militar

Por distintos medios trascendió que el gobierno nacional tiene proyectado un desfile militar para recordar un nuevo aniversario del 9 de julio de 1816. Las Fuerzas Armadas están subordinadas al poder político, que ha demostrado y puso en evidencia mucha hipocresía de muchos sectores de la política nacional. El 25 de mayo de 1973 asumió un gobierno en elecciones libres y sin proscripciones; al poco tiempo de asumir, el terrorismo multinacional desató una serie de ataques contra unidades militares, iniciadas en el Comando de Sanidad y culminando su ciclo de combate en el intento de la toma de los cuarteles de La Tablada.

En consideración de lo expuesto, sugiero a los máximos representantes de la política nacional convocar para ese desfile a los veteranos de las unidades militares atacadas y, de ser posible, con sus banderas. Es muy probable que haya aún veteranos sobrevivientes, aunque algunos hayan perdido su libertad.

Coronel (R.) Jorge José Echezarreta

DNI 8.421.780

Estudiantes

Resultó gratificante observar la participación de estudiantes de Periodismo y Comunicación Social en la conferencia de prensa dada por el vocero presidencial el viernes 8 de marzo en la Casa Rosada. El nivel de las preguntas formuladas sobre política nacional, seguridad y educación revela un compromiso de la juventud por interesarse e involucrarse en la solución de las dificultades que atraviesa nuestro país que es esperanzador.

Carlos Alberto Castriota

ccastriota2004@yahoo.com.ar

Comandante Perrotta

Trabajé en Aerolíneas Argentinas, nuestra querida empresa de bandera, durante 36 años (Gerencia de Operaciones 1957-1993). Conozco lo que es la formación y vida de un piloto comercial. El hermoso y genial relato publicado el domingo pasado sobre el comandante Eduardo Perrotta y el episodio del desprendimiento de la rueda del avión transmite lo que es la formación y el temple que un piloto comercial tiene que tener y que la empresa siempre cuidó con gran responsabilidad en su Centro de Instrucción de Vuelo, que cubría la capacitación y el entrenamiento de las tripulaciones propias y de otras empresas e instituciones. La prioridad que siempre se le dio al entrenamiento del personal de cabinas técnica y comercial dio como resultado acciones como la relatada en el artículo

Subamos a los aviones tranquilos, estamos en buenas manos.

Marina Schere

DNI 2.452.080

Un héroe olvidado

¿Qué habrá sido de Oscar Ismael Poltronieri, aquel que hace casi 42 años revistaba en Malvinas como soldado conscripto a los 18 años, siendo casi analfabeto?

Cuando se ordenó la retirada de su batallón, superado por los ingleses en el monte 2 Hermanas, desobedeció, y solo con una ametralladora contuvo el avance de 600 enemigos durante 10 horas, para salvar la vida de compañeros y superiores.

Sobrevivió y recibió la Medalla al Heroico Valor en Combate, y en Inglaterra, la Cruz de Hierro al Valor.

Abandonado a su suerte, debió dedicarse a vender baratijas en transportes públicos y tuvo un intento suicida.

No dudo de que semejante héroe haya por fin encauzado su vida, a diferencia de su patria, que va perdiendo su historia y honor al no difundir “pequeñas grandes” hazañas como la del soldado Oscar Ismael Poltronieri.

Enrique Munilla

DNI 4.433.538

Multa recaudadora

Días atrás me llegó una multa del gobierno de la ciudad del domingo 10 de diciembre, a las 16, en la avenida Sarmiento entre la autopista Illia y Figueroa Alcorta, por exceso de velocidad (?). La multa indica máxima 60 km/h y mi vehículo indicaba 62,5 km/h. Pregunto: ¿cómo hace un conductor para ver en su velocímetro 2,5 km/h si el velocímetro indica de 5 en 5 km/h? Evidentemente esa multa es recaudadora, no disciplinadora/castigadora.

Propuesta: ¿no debería existir a nivel nacional una tolerancia de 5 km/h sobre la velocidad máxima indicada? Que algún legislador corrija este desatino.

Claudio Cristiani

DNI 16.941.271

