Cartas de lectores: Antecedente, vocero presidencial, Venezuela

Antecedente

El gobernador bonaerense acusa al Presidente de venganza por haber perdido la inversión millonaria de YPF en su provincia. Sería bueno que en vez de seguir culpando a terceros haga un mea culpa por el pagadiós de 16.000 millones que dejó a varias generaciones de argentinos. Aquí no hubo venganzas. No querrá el gobernador pretender una inversión gigantesca con sus antecedentes expropiadores y su clara incapacidad para administrar una provincia. Después de todo, la deuda que nos dejó es la mitad del dinero que pondrán los inversionistas.

Gustavo Gil

Vocero presidencial

El vocero presidencial suele aprovechar ante alguna pregunta para disparar contra la prensa y los periodistas independientes. Me cabe preguntarle si sabe qué es la prensa independiente y si recuerda el fallo de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos que desestimó el pedido del gobierno de Richard Nixon para que los diarios The Washington Post y The New York Times no publicasen documentos secretos que habían obtenido y que demostraban que las 50.000 vidas norteamericanas perdidas eran producto de una política que ya desde la década del 50 consideraba a Vietnam como una guerra perdida. Uno de los miembros de la Corte Suprema estadounidense dijo algo así como que la prensa no está al “servicio de los gobernantes sino de los gobernados”. ¿Lo sabe el señor Manuel Adorni? Lo único que falta es que cree cárceles a lo Bukele para periodistas que quieren serlo y hacen preguntas que a los gobiernos no les gustan.

Carlos A. Correch

Venezuela

Parece que la democracia ha sufrido una profunda devaluación en los últimos tiempos. Una gran cantidad de países dudan en catalogar de dictadura al régimen de Maduro, cuando notoriamente es el manual de la perfecta dictadura. Mezquinos intereses políticos y económicos dominan estas tibias opiniones. Es imposible negar la diáspora venezolana de los últimos años, la sumisión de los poderes a un líder mesiánico, el aparato parapolicial, el encarcelamiento y la tortura, la persecución y represión a la disidencia y a la prensa libre. Esta debilidad de opiniones y criterios de gobiernos supuestamente democráticos desgasta, devalúa a la democracia. La democracia plena, que es la única auténtica y real por la que debemos luchar, y que es la representación acabada y profunda del hombre libre.

Guillermo Beccari

Organismos

Ni la ONU ni la OEA han servido para evitar guerras, golpes de Estado ni dictaduras. Evidentemente son organismos burocráticos costosos ineficaces, inútiles, nada fiables. Sería mejor crear una organización mundial de Estados democráticos, con regionales en Asia, Oceanía, América y Europa, integrada por los Estados verdaderamente democráticos, que defienden los valores de la libertad y el verdadero gobierno del pueblo para el pueblo.

Edgardo D. Rolla

Cerrar las heridas

El artículo de opinión de María Victoria Paz “Un país que sigue siendo oscuro”, cuyas expresiones comparto en su totalidad, es un testimonio dramático y profundamente doloroso de la violencia desatada en nuestro país en las décadas del 60, 70 y 80 por las organizaciones terroristas de entonces. Constituye una clara evidencia de realidades ocultas, impunidad de sus responsables, vergonzosas consecuencias penales para las fuerzas legales que las combatieron, y por sobre todo lacerantes heridas abiertas que es urgente cerrar en aras de la pacificación y la unión nacional. Para ello nada mejor que recurrir al ejemplo de cómo Sudáfrica logró superar las consecuencias del apartheid, no porque sean casos similares, ya que se logró la reconciliación con la Mesa de la Verdad, sin consecuencias penales si así se determinaba, ya que se trataba de una justicia reparadora. Sin embargo, el ejemplo sudafricano nos ofrece valiosas fuentes de inspiración como la piadosa, decisiva y misericordiosa intervención del obispo Tutu, la clarividencia de estadista del presidente De Klerk y por sobre todo el monumental aporte de Mandela, que luego de 27 años de injusta prisión ofreció su perdón en pos de la unión y reconciliación de los sudafricanos , inaugurando así un virtuoso ciclo de paz y progreso. El testimonio de María Victoria Paz nos interpela a todos los argentinos sobre si transcurridos más de 40 años de aquella tragedia ya es tiempo de cerrar las heridas sobre la base de la reconciliación y la concordia, tal como lo pide con extraordinario espíritu piadoso la autora y con la urgencia que requiere la situación de presos políticos condenados a una virtual pena de muerte en injusta prisión.

Juan Miguel Giuliano

General (R)

Vaticinio

Días atrás escuché en un medio de comunicación una nota realizada en abril, aproximadamente, en la cual Gonzalo Bonadeo pronosticaba un buen desempeño olímpico para el ciclista José “Maligno” Torres en bici BMX freestyle, quien finalmente se adjudicó la medalla de oro. Obviamente es de resaltar el tremendo logro del deportista, pero al mismo tiempo se sumó un porotito el vapuleado periodismo deportivo argentino, criticado por su demasiada “venta de fruta”.

Andrés Gastaldi

Baches

Según pude notar, en la ciudad de Buenos Aires son cada vez más los baches, las tapas colocadas a algunos centímetros bajo el nivel del pavimento y los arreglos mal hechos. Esto obliga a arriesgadas maniobras para evitarlos o directamente caer en esos desniveles, con el consiguiente perjuicio para el vehículo. Es importante que el gobierno de la ciudad solucione esto cuanto antes, para una circulación más segura.

Miguel A. Di Pietro

Maduro prepara cárceles de máxima seguridad para los manifestantes detenidos

