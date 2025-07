Cartas de lectores: Respeto perdido, retenciones y timing, promesa

Respeto perdido

Un senador insultando al presidente de la Nación. Un turista vandalizando el dique Potrerillos. Un manifestante rompiendo una plaza o un piquetero cortando una calle parecerían hechos disímiles; sin embargo, todas estas actitudes tienen un origen común, y es que carecen del concepto de “respeto”. La falta de respeto o el desinterés por el impacto que nuestras acciones causan en los demás es el elemento que las enlaza.

Recuperar la economía de un país es un proceso que puede demorar algunos años, pero recuperar el respeto, la educación, la tolerancia, la responsabilidad ciudadana o la convivencia democrática, siendo procesos que se aprenden fundamentalmente por imitación, demorará probablemente muchas décadas.

Retenciones y timing

El Gobierno tomó la acertada decisión de reducir gradualmente las retenciones a las exportaciones de productos del agro. Esta medida no solo aliviana la situación económica de un sector clave de la economía del país, sino que fija reglas de juego claras que redundarán en mayor inversión, ya sea en superficie sembrada o tecnología, que al generar mayores rendimientos compensarán la baja nominal de las retenciones. El tan mentado círculo virtuoso de menor carga impositiva sobre una base mayor. Por eso es que también se destaca la oportunidad o el timing del anuncio, dado que con el grueso de la campaña 2024 comercializada el impacto fiscal se reduce en gran medida. No es menor el mismo efecto en plena campaña electoral, pero si estaba en los planes, cosa que siempre se dijo, y es bueno, ¿por qué no hacerlo?

Promesa

Notable carta del Dr. Jaime L. Smart del 27 de julio. Le agrego que cuando los amnistiados el 25 de mayo de 1973 volvieron a sus “tropelías bélicas” desde ese mismo momento, ya no estaba ese pequeño gran tribunal para juzgarlos con “todas las de la ley” y el Estado seudodemocrático que siguió debió recurrir a la “antiley”, porque la Justicia ya no servía para reprimirlos. Smart, el único de los 9 jueces del Camarón que permanece con vida, lleva 17 años purgando en prisión su “pecado” de servir a su patria con el derecho como única arma y norte; y me prometió, a sus 90 años, que no moriría hasta no ver resuelta para bien y definitivamente la guerra que iniciaron los terroristas. Espero que cumpla una vez más, como siempre.

¿Prisión domiciliaria?

Una vez más hay que decir que esto parece un carnaval: un violador sentenciado a 16 años de prisión cumple su condena en un departamento suntuoso en Puerto Madero, bajo el beneficio de “prisión domiciliaria”, que en realidad no tiene nada de prisión ni de domiciliaria, con comodidades de todo tipo que no debería tener quien cumple una condena por el delito cometido. Tanto él como Cristina Kirchner disfrutan de beneficios que no son humanitarios ni terapéuticos, sino que desvirtúan totalmente la condena penal. Es penoso tener esa imagen de la Justicia. Gran parte de la culpa, además de la legislación, la tienen los jueces de garantías y los encargados del cumplimiento de las sentencias, que guardan una benevolencia que parece más propia de una víctima que de un delincuente.

El Autódromo

En la sección Deportes del 22 del actual se informa que el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires anunció que a partir de octubre se hará una remodelación integral del Autódromo Oscar y Juan Gálvez “que incluye trabajos en la pista, los boxes, el paddock, defensas y zonas de seguridad y la incorporación de la última tecnología”, para recibir al Moto GP en marzo de 2027, apuntando a que posteriormente compita allí la Fórmula 1. Adviértase que el Autódromo se utilizaría una sola vez por año para cada especialidad. Tanto la Federación Internacional de Motociclismo cuanto la Federación Internacional de Automovilismo exigen instalaciones de última generación, de altísimo costo y de mantenimiento permanente que, entre otros aspectos, requerirán el rediseño del circuito. Ello de ninguna manera se necesita para las carreras y prácticas de las categorías nacionales, bastando para que estas se lleven a cabo con los actuales cuidados del Autódromo. Según el artículo, “la carrera tendría un impacto económico directo estimado de alrededor de 140 millones de dólares para el distrito porteño, sea por gastos de asistentes locales e internacionales como por el turismo y las consecuencias en el comercio, empleo e industria vinculada”. No se informa el costo estimado para la realización y el mantenimiento de dichas obras. Considero que si el resultado económico fuera estimado positivo, las obras deberían ser emprendidas por capitales privados, sin distraer dinero de los contribuyentes; de lo contrario, no deberían realizarse.

Soy aficionado al deporte motor, pero antepongo a ello que en nuestro país hay demasiada pobreza para que el Estado gaste dinero en lo que hoy serían frivolidades. El presidente de la Nación reiteradamente dice que “no hay plata” y yo agrego que la poca que hay debería ser destinada por la Ciudad para salud, educación, seguridad y mantenimiento general de lo esencial.

Sin teléfono fijo

Desde mediados de julio un grupo de vecinos en Olivos estamos sin servicio de telefonía fija, cortado por Telecom sin aviso previo ni explicación alguna. Es imposible comunicarse con una persona real para realizar reclamos y los sistemas automáticos solo repiten frases sin sentido. Finalmente un vecino logró que le informaran sobre un cambio del sistema telefónico a fibra óptica o módem, sin darnos fecha de cuándo ocurrirá. La empresa nada informa al usuario y alegremente sigue cobrando puntualmente un servicio que no presta. Y ahora van a adquirir Telefónica. Lo que nos espera como usuarios en manos de un cuasi monopolio.

