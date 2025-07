Cartas de lectores: Reconciliación, el juego no, similitudes

Carta de la semana

Reconciliación

Los argentinos necesitamos reconciliarnos. Estamos heridos y agobiados. No nos dejemos seducir por la violencia, que solo genera más violencia. Seamos artífices de la paz: hagamos las paces con nosotros mismos, con los otros y entre todos. Con la esperanza puesta en el camino hacia la reconciliación lograremos volver a ser esa gran Nación que nuestros antepasados supieron concebir y conseguir.

Mercedes Moreno Klappenbach

El juego no

“Poderoso caballero es Don Dinero”, dijo el inmortal Cervantes. Hoy resulta descorazonador ver la invasión (tal se percibe) de sitios de juegos y apuestas online, que no conformes con pagar ingentes fortunas por patrocinar las camisetas de los equipos de fútbol de la Argentina, (mención aparte de la “complicidad” de la AFA) publicitan impúdicamente, en todos los medios masivos, incluyendo televisión abierta, cable, radios, internet, etcétera, lo fácil que resulta intentarlo, agravándolo con sumas y bonos de bienvenida. Como no parece suficiente contratan a figuras descollantes que avalan sus bondades. Eso sí, siempre aparece el “si sos menor no podés jugar”, que, como es sabido, solo consigue incitar a los menores y adolescentes, las edades más proclives para caer en la ludopatía, que, de tan liviana, no parece casi una adicción. ¿Qué se necesita para que las autoridades de los poderes ejecutivos y legislativos prohíban estas prácticas? Seguramente se encuentran dedicadas a los graves asuntos de estado y electorales. Pues que salga del corazón de los ciudadanos comunes porque cada día perdido se agrava y las consecuencias en sufrimiento de las familias son inimaginables.

¡Despierta, Argentina!

Ernesto Leive

Similitudes

“La lealtad no es una opción, es una condición”, sentenció Karina Milei frente a quienes cuestionaron el armado de las listas. “Hay que tenerles miedo a Dios y un poquito a mí”, lanzaba años atrás Cristina Kirchner frente a sus fanáticos. Al final del día, La Libertad Avanza es kirchnerismo con equilibrio fiscal.

Eduardo P. Ayerra

El voto de Cristina

La Corte Suprema provincial ordenó que se permita a Cristina Fernández de Kirchner votar en Santa Cruz. Fallo de ejecución compleja, porque está presa en la Capital Federal. El problema tiene solución: que cumpla la prisión domiciliaria en su casa en El Calafate.

Luis Vergani

Oberdan Sallustro

Recientemente el doctor Carlos Tonelli recordó en este mismo medio a Guillermo Oberdan Sallustro, destacando su trayectoria, comportamiento y hombría de bien. Secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo en 1972, sus combatientes lo asesinaron al advertir la presencia policial.

Como juez de la Cámara Federal Penal de la Nación (el Camarón) me correspondió instruir el sumario e indagar a quince detenidos, quienes destacaron la serenidad con que Sallustro enfrentó el cautiverio. Quien los comandaba me relató que un “experto económico” del ERP había interrogado a Sallustro sobre el menor salario que tiempo atrás habían recibido de los obreros de Fiat en Santa Fe, comparado con los restantes.

Sallustro, con notable calma, le explicó que esa fábrica, al quebrar y cesantear a todo el personal, había provocado la intervención del gobierno, que llamó a las empresas del sector para que se hicieran cargo de la fábrica. Como ninguna lo aceptó, Sallustro lo puso en conocimiento de sus superiores en Italia, quienes le autorizaron la operación si lograba “acomodar” los números. Por un tiempo los obreros y su gremio aceptaron percibir un menor salario, lo que permitió la reapertura de la fábrica y la reincorporación de todo el personal. El experto del ERP, ante estas aclaraciones de Sallustro, se retiró abochornado por la lección que le había dado su secuestrado.

Aprovecho para recordar que, de los 15 detenidos, en 11 meses y luego de un juicio con todas las de la ley, 5 fueron condenados a prisión perpetua, y 8 a diversas penas, mientras 2 mujeres fueron absueltas. Todos fueron amnistiados el 25 de mayo de 1973, para volver a sus tropelías bélicas.

Jaime L. Smart

Salvemos el puente

La ciudad de Buenos Aires tiene un puente centenario que está a punto de desaparecer. Fue construido en 1918, para permitir que el tranvía que transitaba por la calle Ciudad de la Paz, en Palermo, pudiera cruzar las vías del Ferrocarril Mitre. En 1963, cuando estos dejaron de circular, se lo adaptó para el tránsito vehicular liviano, uso que mantuvo durante las últimas seis décadas. Su estructura y estética es la clásica de la arquitectura ferrocarrilera de origen inglés. Puente y entorno configuran una situación singular en el paisaje de la ciudad, al tiempo que se han transformado en un hito urbano. Puentes como este funcionan perfectamente en grandes urbes del mundo; se los preserva y mantiene, para orgullo de la ciudad y los vecinos. Los valores históricos, arquitectónicos, urbanos y simbólicos de esta estructura han sido reconocidos por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA) al incorporarla al catálogo de bienes protegidos, una de las razones por las que, lejos de reemplazarlo, debería ser conservado. Sin embargo, AUSA (Autopistas Urbanas Sociedad Anónima), que depende del GCABA, desconociendo estas circunstancias está llevando a cabo una licitación pública exprés para demolerlo, erigiendo en su lugar uno nuevo, también metálico, que –dice– se asemejaría estéticamente al actual, so pretexto de habilitar el paso de camiones de gran porte por una calle angosta y de doble mano, vehículos que hoy tienen vías alternativas para circular, lo cual afectará gravemente la calidad de vida del barrio. En un intento por emprolijar las cosas, AUSA estaría en la búsqueda de la rápida descatalogación de esta estructura patrimonial, hecho que depende de la aprobación del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP), integrado, entre otras instituciones, por la Sociedad Central de Arquitectos; la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (UBA); la Comisión de Planeamiento de la Legislatura; el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo; y el Consejo del Plan Urbano Ambiental. El CAAP debería optar por hacer valer la protección del patrimonio urbano de todos los porteños. La rehabilitación del puente existente podría hacerse reforzando la estructura, reemplazando la carpeta de rodamiento, mejorando el equipamiento, la señalización y las condiciones de uso y seguridad, etcétera, honrando –además– la normativa vigente. Esto probablemente tendría un costo mucho menor del que implica construir uno nuevo. Al demoler el puente histórico, este se pierde para siempre y, con él, la memoria, el recuerdo y la identidad del barrio de Palermo, que se verá afectado, además, por la habilitación de la circulación de vehículos de gran porte en una zona tranquila de la ciudad, cuyo trazado no lo soporta. De seguir adelante con este proyecto, el GCABA dará una nueva y gravosa señal hacia la desaparición del patrimonio arquitectónico e histórico de la ciudad, como está sucediendo con la demolición del Luna Park y de numerosos edificios, entre los que pueden citarse los destruidos en Freire 3042, Arcos 1439 al 59, Av. Santa Fe 2041 (ex Radio del Plata), y en Pacheco de Melo 2134, obra del arquitecto Virasoro.

El gobierno porteño tiene la posibilidad de enmendar su error, evitando destruir este puente centenario, que funciona bien y que fue reabierto al tránsito unas semanas atrás, luego de permanecer cerrado dos años para realizar su mantenimiento.

Marcelo L. Magadán

La Rural es para todos

Hoy domingo es el último día para visitar la Exposición Rural en Palermo. Es un lugar donde todos los años deberíamos asistir con niños y adolescentes. No es exclusivo para el sector agropecuario. Hay juegos de realidad virtual, simuladores de F1, artistas pintando sus cuadros, hilanderas santiagueñas, productos regionales de cada provincia e innumerables eventos motivadores.

Iván Speroni

Rindiendo examen

Estuve leyendo el tema del examen de residencias médicas que tuvieron lugar este mes en Villa Lugano. Rindieron allí 5930 candidatos. Aparecieron notas sospechosamente altas, particularmente entre los postulantes extranjeros con un promedio individual de 90 sobre 100. Pero ¿ustedes vieron el espacio físico para que los alumnos rindan el examen? Apoyaban las hojas sobre la rodilla, amuchados, apiñados, encimados, en condiciones de consultarse entre ellos y de copiarse. ¡Cómo cambiaron los tiempos! En mi época no era así.

Alicia Halberstein

