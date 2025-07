Cartas de lectores: Evita y Karina, sueño, falta de criterio

Evita y Karina

El mensaje posteado el martes pasado por la señorita Karina Milei tiene el mismo tono que los discursos que pronunciaba Eva Perón: exigencia de sumisión absoluta al líder al efecto de consolidar un régimen absoluto donde no hay espacio para ninguna clase de disidencia. El texto de la señorita Milei es muy ilustrativo porque explicita el trasfondo totalitario que subyace en la concepción política del Gobierno. No se percibe diferencia alguna con la filosofía política que inspiraba al general Perón, aunque pueda haber diferencias en la política económica. En ambos casos, los valores republicanos se encuentran ausentes. No lo digo yo, se infiere de las manifestaciones de quienes representaron al gobierno de Perón y de quien expresa el pensamiento genuino del gobierno de Javier Milei. No creo que sea ese un modelo de país deseable.

Alejandro N. Sala

Sueño

Ofelia Fernández dijo que se duerme cuando escucha a los referentes peronistas y que no les cree una palabra. Bienvenida a la simple realidad. Le tomó tiempo, pero finalmente llegó.

Gustavo Gil

Falta de criterio

Los artículos publicados en la edición del 24 de julio con autoría de Luciano Román y Alfredo Vítolo son excepcionales. Si bien abordan temas distintos –los desatinos de la Justicia Laboral y de Familia, por un lado, y el mal funcionamiento del Senado, por el otro–, reflejan una problemática común de la Argentina: la ausencia de criterio para comprender los efectos negativos –y a veces devastadores– de actos de gobierno que, en este caso, provienen de dos poderes distintos y no respetan las reglas y principios establecidos en las normas. Aunque se trate de casos individuales y puntuales, sus efectos son de carácter general y tienen consecuencias que afectan a toda la ciudadanía.

Leonardo Barujel

DNI 16.493.373

Larrabure y la Corte

La familia de Argentino del Valle Larrabure y su abogado, tras una denodada lucha, llegan a la Corte Suprema nada más que para que resuelva si se hace lugar o no al inicio de la causa para juzgar a los que lo habrían asesinado (en un pozo que fungía como cárcel del pueblo) en agosto de 1975. Buscan en la Justicia la declaración de delito de lesa humanidad y por tanto imprescriptible, asunto que viene siendo negado a cientos de víctimas del terrorismo. El pronunciamiento buscado dejaría abierta la posibilidad de que estas, en la misma situación y por hechos de la misma época, iniciaran el mismo calvario judicial. La resolución de la Corte Suprema, considerando abstracta la cuestión, declaró inoficioso el planteo, lo que se dictó el 18 de julio de 2025. Mucho antes, en septiembre de 2018, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario se pronunció contra las pretensiones de los querellantes, declarando que no era delito de lesa humanidad y por ello estaban prescriptas las acciones penales. A los tres meses, la Cámara Federal de Casación, Sala II, el 27 de diciembre de 2018 resolvió también en el mismo sentido. En síntesis: entre las sentencias de la Cámara de Casación y de la Corte Suprema transcurrieron 6 años y 7 meses. Subrayo: el trámite en la Corte Suprema llevó más de 6 años y la resolución y sus considerandos ocupan media página sin que entraran al fondo de la cuestión, es decir, sin pronunciarse sobre si el caso era delito de lesa humanidad o no, lo que sí hicieron las tres instancias inferiores (juez, Cámara y Casación) rechazando la pretensión de los querellantes.

Por qué el alto tribunal compuesto por los tres titulares no usó la medida de ampliarlo con dos subrogantes y producir una sentencia con posibilidad de pronunciamientos en disidencia solamente ellos lo sabrán y posiblemente la historia tampoco pueda contestar esta pregunta. El escape por la tangente de los tres titulares que votaron por unanimidad, invocando el fallecimiento de un único imputado que fue uno de los jefes del ERP, Juan Arnold Kremer, lo que para el tribunal torna abstracto el pronunciamiento, cuando debieron tener a la vista en el mismo expediente la existencia de otros partícipes necesarios o secundarios, deja sin explicación un asunto tan importante como es este caso, que puede marcar un antes y un después en la historia del desarrollo de los juicios de lesa humanidad que se vienen llevando a cabo teniendo solo como imputados a los que participaron en la lucha contrarrevolucionaria. Admito que la resolución de la Corte, implícitamente, está señalando como posibles imputados solo a los jefes revolucionarios. En tal caso surge una pregunta inquietante: ¿qué estarán pensando en este momento los presos condenados o con prisión preventiva desde hace más de veinte años, en número de dos mil ochocientas veinte personas, incluidos 925 muertos en cautiverio, con edades que nunca bajaron de 62 años y llegaron hasta 100? Dirán: ¿qué estamos haciendo aquí nosotros, cuando nuestros jefes fueron juzgados entre abril y diciembre de 1985 y condenados a penas inferiores a las nuestras? Buena pregunta que no admite más tiempo para una respuesta.

Silvia E. Marcotullio

DNI 9.999.664

Robos en Mar del Plata

En plena ola de inseguridad en Mar del Plata, un comerciante que sufrió varios asaltos le reclamó a la policía una mayor presencia en las calles. Una oficial, con total desparpajo, le contestó que si tenía miedo se comprara un perro. Se me ocurre otra solución: eliminemos la Policía de la Provincia de Buenos Aires y abramos criaderos de perros. Por lo menos nos ahorraremos el dinero de los sueldos de funcionarios policiales que no nos protegen.

Juan Martín Molinari

DNI 18.553.810

Viveza criolla

La publicitada estafa en la venta de pasajes aéreos, que al decir de lo publicado en la nacion supera los 700.000 dólares, pone de manifiesto la “viveza criolla” a la que recurrieron los damnificados al momento de adquirir sus pasajes, optando por circular por la banquina y no por el asfalto, como hubiese correspondido en esta circunstancia.

Rodolfo Leandro Salomone

DNI 4.313.335

