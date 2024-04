Cartas de lectores: Aprendizaje, prepagas, Rosario y la violencia

Escuchar

Por lo que aprenden los alumnos pareciera que los docentes están de paro todo el año. Hay medidas de fuerza que no se anuncian, pero que se dan todos los días del ciclo lectivo. Son los días en que los alumnos concurren a la escuela y en los que aprenden tan poco que es como si no hubiesen asistido, con lo cual el alumno corre el riesgo de aprobar sin saber. Pero la vida pasa factura: las competencias no se adquieren, el ingreso universitario se complica mucho y el alumno resulta perjudicado.

Carlos Alberto Castriota

ccastriota2004@yahoo.com.ar

Prepagas

Quisiera expresar mi profunda preocupación por la situación actual con las prepagas. Como adulto mayor siento que este sistema me discrimina y me deja en una situación de vulnerabilidad. Mi esposa y yo pagamos una cuota mensual de 1.008.278,49 pesos por nuestra prepaga. Esto representa un gran esfuerzo para nosotros, ya que somos jubilados con discapacidad y nuestros ingresos son limitados. A pesar de este sacrificio, cada vez nos vemos más relegados por el sistema. Las prepagas constantemente aumentan las cuotas, lo que dificulta cada vez más que las personas mayores podamos mantenerlas. Además, se ponen trabas a la hora de autorizar estudios y tratamientos y se busca desvincular a los adultos mayores mediante diferentes mecanismos. Esto es intolerable: la salud es un derecho fundamental que debe ser accesible para todos, independientemente de su edad. El Estado debe intervenir para garantizar el acceso a una atención médica digna. Es necesario que se establezcan mecanismos para que las cuotas sean accesibles. No podemos permitir que la salud se convierta en un privilegio para unos pocos. La salud es un derecho de todos.

Enzo Marotta

enzomarotta@hotmail.com

Rosario y la violencia

Todos estamos preocupados por la violencia narco y los muertos del narcoterrorismo de Rosario. Hace 52 años, el 10 de abril de 1972, en la primera alianza terrorista el (Ejército Revolucionario del Pueblo) y las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias) asesinaban dos muertos simultáneos en Rosario, ERP y un tercero de enorme importancia en Buenos Aires. Las dos primeras asesinaban al general Juan Carlos Sánchez, y a la kiosquera Dora Cucco de Ayala (daño “colateral” para los terroristas), y en Buenos Aires, el ERP asesinaba a su secuestrado y cautivo, el señor Oberdan Sallustro, director ejecutivo de la Fiat; tres en un día. Los terroristas que participaron de esos hechos fueron juzgados por la Cámara Federal en lo Penal de la Nación, conforme a derecho. No había “desaparecidos”, porque un tribunal con jueces valientes ponía su propio pellejo para aplicar la ley. Después vino Cámpora, y el 25 de mayo de 1973 disolvió el tribunal, liberó a casi dos mil terroristas y reblandeció varias leyes penales para esos delitos que atentaban contra la Nación. Ese fue el principio de los desaparecidos. “Cuanto peor, mejor”, decían los terroristas de esa época, mientras cuestionaban que ese tribunal tuviera jurisdicción en todo el país, que le había otorgado la ley. ¡Había respeto por la Constitución en la aplicación de la ley penal! Pero Cámpora tiró a la basura todo este trabajo hecho conforme a ley, sabiendo que los ataques de los guerrilleros iban a ser combatidos por orden de Perón, por otros que los enfrentaban y mataban; como dice públicamente Julio Bárbaro en declaraciones veraces y poco difundidas. Después vendrán el secuestro del secretario Carlos Bianco, el asesinato del juez Jorge Quiroga y los atentados mortales contra los jueces Munilla Lacasa y Malbrán (todos del mismo tribunal), que se salvaron por milagro. Los que hemos perdido a nuestros padres asesinados por esa guerrilla terrorista sabemos lo que fue aquello, y también que el drama de Rosario es reversible si existe apoyo político suficiente, y todos los políticos son consecuentes con la persecución de los terroristas modernos, sustentados por las fortunas del narcotráfico.

José María Sacheri

josacheri2@gmail.com

Soberanía energética

En mi recorrida angustiosa por calles y avenidas con el tanque casi vacío en busca de un surtidor, se me aparece en la memoria, burlón, un enorme cartel sobre la Panamericana, y otro sobre la avenida Lugones, que dicen: “Soberanía energética”.

¿Cómo se explica esto? ¿Alguien sabe? En fin.

Juan Carlos Sorondo

jcsoro@yahoo.com.ar

Encargados

Comparto total y enfáticamente los conceptos vertidos por el señor Osvaldo Lorenzo en su carta sobre los encargados de edificios de propiedad horizontal. Ante la tremenda situación de desventaja en la que nos encontramos quienes debemos pagar salarios extravagantes, llegado el momento de negociar paritarias, frente al nefasto y privilegiado Suterh, vemos que desde hace ya varios años se ha desarrollado una “casta privada”, que crece día a día. Su secretario general, Víctor Santa María, es además un importante referente político del Partido Justicialista en CABA, y esta situación le ha permitido a la vez acumular fortunas personales, gracias a lo cual se ha convertido en un poderoso empresario en varios rubros y actividades: periodismo, medios de difusión, seguros, ART, etcétera. Dada la elocuente y clara descripción efectuada por el señor Lorenzo, considero innecesario abundar en las dificultades que debemos afrontar quienes pagamos las expensas comunes de edificios de departamentos, y que de ninguna manera nos sentimos representados en la defensa de nuestros intereses por la Cámara de Propiedad Horizontal.

Jorge Nayar

nayarj@gmail.com

Contenedores

En la puerta de un edificio ubicado en la calle Jerónimo Salguero 555 pueden verse contenedores con la basura desparramada por la vereda y la calle. Imposible vivir así, con la mugre en la puerta y las ratas.

Estamos cansados de pedirle al gobierno de la ciudad que los reubique en otro lado, sin éxito.

Viviana Gómez

DNI 14.315.952

