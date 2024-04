Cartas de lectores: Volver a confiar, un mazazo, “casta de los giles”

Escuchar

En un país en donde la incredulidad, producto de años de corrupción, se encendió una luz de esperanza al acceder a la presidencia alguien que nada tenía que ver con ella. Se torna indispensable empezar a reconstruir esa confianza perdida. En ese sentido la propuesta del juez Lijo para integrar la Corte no contribuye a recorrer ese camino. Conste que mi reflexión no menoscaba al cuestionado candidato, ya que no me constan las acusaciones. Pero si alguien ha sido cuestionado por personas y entidades tan diversas no es conveniente que acceda a tan alto sitial, ya que ello se convertiría en un obstáculo para la reconstrucción de la confianza perdida.

Ernesto H. Perasso

DNI 7731904.

Un mazazo

No fue un escándalo ni una minucia. Fue un mazazo a la esperanza. na burla urdida entre gallos y medianoche a espaldas de jubilados, trabajadores, cuentapropistas, técnicos, profesionales y desocupados. A los senadores no se les exigen horarios, presentismo, ni resultados de gestión. Mientras se le pide a la ciudadanía un gran sacrificio para transitar la crisis, se incrementan la dieta en un 170% y como frutilla del postre, el aguinaldo. Mayor desconexión de la realidad es difícil de hallar.

En el Honorable Senado de la Nación todo es legal, pero inmoral.

Guillermo Beccari

guillermobeccari @yahoo.com.ar

“Casta de los giles”

En su excelente e imprescindible columna de contratapa de La Nación del sábado 20, Héctor Guyot se pregunta cómo nadie del entorno del presidente Milei lo puso en autos sobre los antecedentes del cuestionado juez Lijo. Guyot escribió su acertado comentario antes que la ministra Patricia Bullrich, en una entrevista televisiva, resaltara aspectos positivos del magistrado. Por lo tanto, podría ser ella quién influyó en la decisión del Presidente, pero en el sentido contrario al que se reclama en la nota. Tiempos de incertidumbre y contradicciones para quienes integramos la “casta de los giles.”

Víctor Pasina

DNI 13730380

Ética

Inspirado posiblemente en “Dedos”, célebre personaje de Los locos Adams, el presidente de la Unión Cívica Radical votó positivamente el aumento de los senadores. El partido, de glorioso pasado político, debería llevar el humillante y cuasi clandestino gesto con que lo hizo al Comité de Disciplina para evaluar si corresponde a tan alta jerarquía partidaria. Sus conclusiones serían de un alto sentido ético sean cual fueren los argumentos

Eduardo R. Malvar

emalvar254@gmail.com

M´hijo el dotor

El martes pasado marchamos por la educación pública. Porque es nuestro gran logro como Nación. Es la que inspiró Sarmiento, fue consagrada en la Ley 1420 por Roca e Yrigoyen dignificó con el guardapolvo blanco. La misma que en los claustros académicos dio la Reforma Universitaria y padeció en la Noche de los Bastones Largos, las intervenciones arbitrarias y la persecución de las dictaduras. Renació junto a la democracia y es aún en nuestros días la garantía del progreso social, esa que permitió que nuestros mayores pudieran con orgullo ver a sus hijos profesionales.

Por eso hoy una vez más marchamos y luchamos, no solo para ser dignos de sus esfuerzos, si no para poder ver también, a “m’hijo el dotor”.

Pablo M Quiroz

DNI 16.779.085

A los jóvenes

Los universitarios que marcharon el martes en forma ordenada y pacífica (un ejemplo que nos debe enorgullecer a todos), podrán tildar mi opinión de desubicada, y en parte tienen razón, por mi escaso nivel de estudios (segundo año secundario), a esta altura de las circunstancias soy un semianalfabeto. Sin embargo, les debo advertir que la vida, con todos sus vaivenes, nos va curtiendo. No olviden el dicho “el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo”.-Con tristeza debo decirles que les tendieron una celada aquellos que se aprovechan de cada oportunidad para sacar un rédito político que los beneficie, siendo ellos los responsables del desfalco que aqueja al país. Entremezclados con ustedes, se los veía ajenos a la responsabilidad de la causa. Unos, millonarios sindicalistas; otros, que se autofijaron aumentos fuera de todo contexto (170% ), políticos salpicados de corrupción, subidos con desparpajo a un escenario donde se descubrió el verdadero fin de la parodia: tratar de acortar el período del gobierno del Presidente. La arenga no fue repudiada por los estudiantes, lo que hizo que se manchara la pureza del reclamo. Tampoco lo hicieron los rectores, y lo que no se explica es porqué ninguno de ellos habló.

Jóvenes, no descarten la sabiduría que no hallarán en ningún claustro universitario, ante todo se deberían preguntar dónde están las cifras siderales que se han esfumado. Vaya interrogante. No todo lo que brilla es oro, no agreguen piedras en el camino.

Julio Francisco Cóseres

DNI 4,584,253.

Mandato popular

Mientras que el gobierno contó 150.000 convocados, la UBA dijo que fueron 800.000 manifestantes. Más allá de cuál haya sido la realidad de los números, todos los asistentes fueron a denostar la política de restricciones presupuestarias del gobierno, sin el menor respeto democrático por los 14.000.000 de ciudadanos que llevaron a Javier Milei a la presidencia de la Nación para que haga el ajuste que prometió que iba a hacer y que está haciendo, por mandato de las urnas.

María Isabel Di Biasi

dibiasiail@gmail.com

Vuelo de Aerolíneas

Días atrás tomé un vuelo desde Salta a Aeroparque en Aerolineas Argentinas. Muy buen vuelo, de 1 hora 45 minutos, salida y llegada a horario, el personal de a bordo muy amable, pero -siempre hay un pero- había cuatro azafatas y una persona más como tripulación de cabina. Cinco personas para ese corto viaje (en Europa solo va una azafata en vuelos similares). Además pasaron un refrigerio de bebidas, innecesario por ser un vuelo tan breve.

Parece fácil ver dónde se pueden hacer ajustes en la aerolínea de bandera, sin disminuir el servicio al cliente.

Martin Aguirre

DNI 8.511.648

