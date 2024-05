Cartas de lectores: Atributos, método, el rey desnudo

Escuchar

Atributos

Como ciudadano argentino lo voté a Milei para que nos gobierne, no para que vaya a pasear a España a pelear con el presidente del gobierno. Pienso que la seriedad y la circunspección son los principales atributos que debe utilizar un presidente. Señor Milei, por favor, utilícelos.

Abel Fernández

DNI 4.711.870

Método

El absurdo conflicto entre España y la Argentina (o mejor dicho, entre sus presidentes) no debe ser leído como un novelesco intercambio de ofensas, sino como algo más profundo y fácil de comprender. Desde antes de su elección, Pedro Sánchez bastardeó a Milei y apoyó abiertamente a Massa. Hoy, no pierde oportunidad de insultarlo, y, como nene de jardín, se enoja cuando le contestan con algo que, vale decirlo, está en la Justicia española y es público. Este es el consabido proceder de la izquierda. En la Argentina, ve con desesperación que ninguno de sus viejos procedimientos alcanza para desestabilizar a Milei, ante el hartazgo en que han sumido a la gente con su corrupción e inutilidad. Entonces, siguiente paso, lloremos internacionalmente, para destruirlo. Sánchez, aliado desde siempre del kirchnerismo, no hay que descartar, hoy, con el “asesoramiento” quizás de Alberto Fernández, que sea la larga mano con que la izquierda argentina pretende una vez más lograr el poder, como sea. No seamos ilusos. No es una palabra mal dicha, es un método. El de siempre. Ojalá los dos pueblos sean suficientemente inteligentes como para no dañar una relación de décadas cayendo en trampas ya conocidas.

Carlos Sala Spinelli

DNI 8.659.476

El rey desnudo

Cuando un presidente postula a alguien para la Corte Suprema nos dice dos cosas: qué piensa y quién cree que puede representar ese ideal. La postulación de Ariel Lijo como candidato corre un telón obsceno. ¿No debería la Corte, encargada de establecer equilibrios y conjurar inequidades, estar integrada por notables? ¿Qué pacto oscuro alumbra esta candidatura? ¿Domesticar a la Corte Suprema? ¿Impunidad para actos de corrupción? ¿Por qué alguien avalaría la promoción de quien fuera acusado por enriquecimiento ilícito y de un manejo discrecional en las causas de su juzgado? Quien socava la calidad de las instituciones democráticas o el valor esencialmente crítico del periodismo solo promueve la consagración de su voluntad. No ha de ser un liberal, en el mejor de los sentidos, quien acalle conciencias o quien aliente una deriva autoritaria.

El rey del cuento, aquel que, embaucado por aduladores se cree investido por un traje único, está desnudo. Como lo está nuestro primer mandatario por algo más peligroso que su ego. Exhibe una desembozada intención de alterar mayorías, incorporando a la Corte un símbolo de Comodoro Py: tráfico de influencias, servicios de inteligencia, corporativismo. Impedir esto permitirá luchar por una Corte esencialmente autónoma en su concepción, y diversa en su conformación. Con juristas agudos, honrados y libres.

Guillermo O’Neill

DNI 22.313.441

Tránsito de camiones

Leo muchas hipótesis sobre el desencadenante del trágico accidente del domingo pasado en la Panamericana, pero poco entiendo del nudo de la cuestión: por qué está permitido a los camiones de gran porte circular un domingo en hora pico, máxime si se trata de rutas de acceso a la ciudad. Una medida básica de restricción en ese sentido beneficia no solo el flujo vehicular, sino fundamentalmente la seguridad de los ciudadanos. Podría haber habido un choque importante pero nunca con las consecuencias que tuvo este accidente. Entiendo que la vida de esa madre, su hijita y el dolor de esa familia destruida deberían estar por encima de cualquier otro interés sectorial. Lamentablemente los siniestros viales de este tenor seguirán ocurriendo mientras la prioridad no seamos los ciudadanos comunes.

Cecilia Muratorio

DNI 18.268.841

Panamericana

Domingo 19 de mayo, 22 horas. Regreso a casa, como siempre, la Panamericana colapsada y un tremendo accidente de un camión cuya carga cae sobre el carril contrario, aplasta un auto y provoca la colisión entre varios más. Decenas de ambulancias, interminable y dramática espera de los que volvemos a la Capital. ¿Quién se va a responsabilizar esta vez? ¿Cuándo se van a hacer cargo de que la Panamericana es una vía que no soporta un automóvil más? ¿No es un crimen el no hacer nada? Llevamos años de años sin que se sume otro carril, sin una alternativa, sin el ferrocarril que debería llevarnos a Retiro en 15 minutos y así descomprimir la situación. El que hace el trayecto entre Manzanares y esa estación terminal es imposible tomarlo y tarda dos horas. Ya resulta milagroso ir y volver de zona norte sano y salvo.

Margarita di Lella

DNI 11.663.308

Mayo francés

Coincido con el espíritu de la nota de Silvia Zimmermann sobre el Mayo del 68, pero quisiera aportar datos poco difundidos. El movimiento no fue original, lo precedió en el 67 la revuelta estudiantil en universidades de Italia como reacción a la burguesía (algunos pertenecían a las familias más pudientes): “Queremos pensar”, demandaban. Más allá de la condena a la Guerra de Vietnam, exigían libertad sexual, rechazaban toda autoridad, el capitalismo, el imperialismo y alguna influencia ideológica tuvo, ya que en los edificios desplegaban gigantografías de Mao… La intelectualidad estuvo dividida. A los estudiantes franceses Lacan los trató de histéricos y creía que exigían un nuevo amo; hoy para Zizek es el “amo posmoderno”. Pier Paolo Pasolini decía odiar a esos hijos de papá… De Gaulle perdió el referéndum, renunció, pues, sabía de la diferencia entre “ser” y “estar” en el poder. Pese a sus errores fue un estadista, facilitó el cambio. No creo que en el mundo actual exista un dirigente de su talante. Los jóvenes recurrieron a la poesía, por algo ese movimiento fue, ha sido y es un punto de inflexión.

Roberto M. Cataldi Amatriain

DNI 4.995.152

En la Red Facebook

Por un celular. Un joven de 17 años, asesinado por resistirse a un robo

“Otra vida joven perdida por un celular. El Congreso Nacional se tiene que poner a trabajar en serio en modificar las leyes para todos los asesinos, mayores y menores”- Beba Dobrivitker

“Qué increíble: todavía están discutiendo la edad de imputabilidad y la pena de muerte”- Leopoldo Morizon

“Quienes vivimos en el exterior y tenemos ganas de volver leemos tantas noticias de estas que se nos van las ganas” -Joaquín De Cristóbal

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION