Cartas de lectores: Autoritarismo, la primera piedra, agravio inaceptable

Escuchar

Autoritarismo

No comprendo por qué el periodismo insiste en que tenemos un “conflicto diplomático con España”. El presidente Javier Milei hizo referencia a una conocida causa de corrupción que investiga la Justicia de España sobre la esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y este respondió retirando a la embajadora de la Argentina. Pedro Sánchez acusó a nuestro presidente –olvidando el respeto que predica y les exige a otros– de ser un “autoritario” y que “odia la democracia”. Pero él no es España, sino solo un gobernante de turno, como lo es Milei de la Argentina. Si él o su esposa se sienten ofendidos a nivel personal, no puede dañar las relaciones bilaterales de ambos países. Eso es ser autoritario. Es, en definitiva, la actitud kirchnerista de manejar el gobierno del país como si fuera un proyecto personal.

Martín José Vergara

DNI 34.023.157

La primera piedra

Pedro Sánchez, los funcionarios de su gobierno y los dirigentes de su partido político no cesan de arrojarle piedras a Javier Milei y este de devolvérselas con su aguda verborragia.

El presidente de España debería actuar con racionalidad y discernir quién arrojó la primera piedra para luego abrir juicio sobre otros hechos posteriores.

Oscar Edgardo García

osedgar@yahoo.com

Agravio inaceptable

Me solidarizo con el pueblo español y su colectividad en la Argentina. Siento vergüenza ajena, un pueblo que emigró para labrar su futuro y en su gran mayoría no pudo regresar, nos dieron su idioma, forjaron nuestra patria con trabajo, hicieron de sus hijos profesionales… Las palabras del señor Milei, como representante máximo del país, han sido realmente de un agravio inaceptable, espero y deseo que se retracte. Siento un dolor muy grande y ojalá sus asesores lo hagan reflexionar y pida las disculpas del caso.

Nilda Manuela Magnaghi

DNI 10.137.400

Disculpas

Es conocido el refrán que dice que equivocarse es un defecto de todos, pero pedir disculpas, una virtud de pocos. Si el presidente Milei pidiera disculpas por sus dichos sobre la esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se acabaría un conflicto diplomático totalmente innecesario.

Patricio Oschlies

DNI 21.644.451

Que todo siga igual

Gracias, señores legisladores, ya pasó casi medio año y ustedes han logrado mantener vivas y fuertes todas las normas y leyes que han mantenido a la Argentina en estos últimos 40 años en el fracaso, que ustedes claramente consideran un gran éxito y que debe sin lugar a dudas continuar.

Rodolfo Miani

DNI 17.865.757

Impunidad judicial

Mientras los senadores de un partido histórico como el radical no saben todavía si van a votar o no el acuerdo del juez Lijo como integrante de la Corte Suprema, 20.000 ciudadanos ya firmaron el rechazo a esa candidatura y se generaron 300 impugnaciones irrefutables sobre su falta de capacidad técnica e inhabilidad ética y moral. No existe un precedente en la historia de un candidato a la Corte tan cuestionado por sectores políticos, sociales y profesionales. Si los senadores kirchneristas votaran a favor estarían confirmando que su proyecto político ha quedado disminuido al pobre objetivo de intentar la impunidad judicial de la expresidenta a través del “mejor anestesista” de causas judiciales. Y si el presidente Milei, como referente de la libertad, no desistiera de su propuesta, estaría decepcionando a sus votantes, al promover a la mayor jerarquía del Poder Judicial al máximo referente de la casta judicial.

Ricardo E. Frías

ricardoefrias@gmail.com

Veda de camiones

En 2014, el entonces ministro Randazzo anunció una medida llamada “hora pico sin camiones”, para restringir el horario de ingreso y salida de estos de CABA. Los camiones que ingresaban entre las 7 y las 10 o que salieran de la ciudad de 17 a 20 durante la semana y los domingos de 17 a 20 pagaban una tarifa muy superior de peaje. Los accesos alcanzados por esa modalidad fueron el Acceso Norte, ramales Campana, Tigre y Pilar; Acceso Oeste, y las autopistas Ricchieri, Illia, Buenos Aires La Plata, 25 de Mayo y Dellepiane. Fue un éxito. El fin de semana pasado, una familia quedó destruida por un camión que sin respetar su carril (iba por el rápido) chocó y su acoplado traspasó de mano en la Panamericana, dejando como saldo dos muertos y heridos. Mientras escribo esta carta, un nuevo accidente se lleva la vida de dos personas por culpa de un camión. No sé quién sacó esa medida y parecería que los responsables de hacerlo nunca viajaron en la hora pico hacia el norte o hacia capital. La cantidad de camiones de carga que ocupan dos carriles y sin respetar señales es abrumadora. Es urgente volver a poner horarios de circulación. Queremos volver a casa tranquilos, sin tener que pasar horas en las autopistas. Sin tener que morir en el intento.

Guadalupe Neme

DNI 22.363.770

7 de mayo

Ha pasado otro 7 de mayo. Los que tenemos buena memoria recordamos esa fecha como la destrucción de la Alemania nazi por los aliados, en una guerra que duró seis largos años. Tampoco podemos olvidar que en 1944 los aliados también liberaron París. Hubo gran alegría, incluso en nuestro país. En la ciudad de Buenos Aires se volcó la gente para cantar “La Marsellesa”. Debido a que había aquí un gobierno militar fascista, la gente fue dispersada por gente “a caballo” y a sablazos. Con el mencionado gobierno y con los años hemos pasado a ser un pobre país, mientras los países destruidos por la guerra a la brevedad fueron reconstruidos y normalizados.

Derek R. Foster

DNI 4.825.176

En la Red Facebook

“Por Dios, quién lo asesoró. Él es un verdadero disparate. Milei devolvió agravios, es personal, nada que ver con la relación comercial y demás entre los dos países. Sánchez se quiere victimizar para levantar la mala imagen y gestión que está haciendo”- Ana Luisa Cárdenas

“Fernández no puede hablar, su gobierno, o mejor dicho su desgobierno, fue el peor de todos desde el regreso de la democracia”- Esteban María Martínez Sánchez

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION