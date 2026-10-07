Cartas de lectores: Basta de agraviar, ola “derechista”, ni traidor ni enemigo

Basta de agraviar

La escalada de agravios y descalificaciones verbales por parte del Presidente de la Nación, Javier Milei, ha traspasado los límites de lo tolerable para la convivencia democrática. El uso reiterado de expresiones despectivas hacia periodistas, dirigentes e instituciones no es un mero detalle de estilo ni una cuestión de formas superfluas: el lenguaje de la máxima autoridad del Estado construye ciudadanía y fija el estándar ético de una sociedad.

Argentina requiere reformas profundas y valientes, pero la firmeza de las convicciones no debe confundirse con la agresión sistemática. Cuando el Poder Ejecutivo recurre al insulto diario para invalidar la crítica, debilita las bases institucionales y el sano escrutinio que la República exige. Gobernar implica el coraje de debatir con ideas, la templanza para escuchar y el respeto por el disenso.

Señor Presidente, reflexione. Un Ejecutivo fuerte y respetable no es el que degrada la palabra pública desde una tribuna o red social, sino el que dignifica la investidura presidencial, predica con el ejemplo y fortalece la cultura democrática de todos los argentinos.

Francisco Sciaky

Ola “derechista”

Pienso que en realidad esos votos no son contra “la izquierda” sino contra los dogmas que se pretenden imponer como si fueran pertenecientes a esa tendencia. Lo que en un grado es positivo llevado al extremo es negativo. No es lo mismo el feminismo que el “feminazismo”. No es lo mismo defender el derecho del pueblo palestino a tener su nación que el antisemitismo. No es lo mismo defender los derechos de los homosexuales que su proselitismo. No es lo mismo garantismo que abolicionismo. No es lo mismo justicia social que distribucionismo (encima condimentado con corrupción). Y así se pueden agregar muchos ejemplos de dogmas presuntamente indiscutibles que, en el fondo, no son más que una muestra de un rancio fascismo. Creo que mas allá de muchos otros condimentos el voto “derechista” también significa un mensaje a que se pueda pensar ampliamente y en libertad sin ataduras “morales”

Marcos Zelasco

zelasco@pluscomp.com

Ni traidor ni enemigo

Veo que varios libertarios critican al Arzobispo de Bs. As. Soy jubilado y tengo 85 años, sabrán Uds. Que en la dictadura de Peron el que no estaba de acuerdo con él era considerado un traidor y vende patria. Hoy el que no está con Milei es un enemigo de la libertad. Decía Discepolo " Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor" El que piensa distinto, no es un traidor ni un enemigo. Es un argentino que piensa.

Daniel Badillo

daniel_badillo1@hotmail.com

Una contradicción

Me resulta muy difícil comprender cómo Juan Grabois, quien se declara católico, puede dirigirse con insultos y agravios hacia otros diputados dentro de la Cámara

de Diputados. Ser católico no es solamente decir que uno lo es. También significa intentar vivir valores como el respeto, la caridad, la humildad y el amor al prójimo, aun cuando pensemos diferente. Además, Grabois ocupa una banca en el Congreso y recibe un sueldo que pagamos todos los argentinos. Por eso considero que tiene una responsabilidad aún mayor respecto de sus palabras y de su comportamiento público. Los ciudadanos merecemos respeto de quienes ocupan cargos públicos.

Magdalena Silveyra

maidisilveyra@hotmail.com

Autodeterminación

El presidente de la Asamblea Legislativa del gobierno de las islas Malvinas, Jack Ford, dijo: “...la autodeterminación es un derecho universal, los habitantes de las Islas Malvinas tienen derecho a ese derecho tanto como cualquier otra persona, y nuestros deseos democráticos deben ser respetados”. Le sugiero al mencionado funcionario que transmita esa postura al gobierno Británico, para que la traslade y aplique a escoceses, irlandeses y galeses, que vienen hace rato reclamando su derecho a la autodeterminación y la corona se los niega sistemáticamente. Parafraseando al gran Groucho Marx, “Estos son mis principios, pero si no le gustan, tengo otros ...”. ¡Coherencia, por favor!

Francisco E. Cavallero

fcavallero@padillakenny.com.ar

Las PASO

Los funcionarios del gobierno admiten que su actividad y sus decisiones están encaminadas a lograr la reelección del Presidente. Es en pos de ese objetivo que se intenta cambiar la normativa electoral, en particular, la eliminación o suspensión de las PASO. De acuerdo con informados periodistas, la mayoría de los argentinos no está dispuesta a volver a épocas de corrupción pública, descontrol presupuestario o niveles descontrolados de inflación. Pero el 50 % de los votantes no se siente representado, ni por el Presidente, ni por su adversario, el gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Ese significativo sector está reclamando que los partidos moderados salgan de su letargo y presenten una alternativa honesta, calificada, experimentada y respetuosa. Que no sólo esgrima teorías académicas, sino que conozca profundamente el país que intentará gestionar. En este sentido, eliminar las PASO reduce la posibilidad de participación de los ciudadanos, y, como sostiene Héctor Moisés Lebensohn en estas páginas: “ Cuando la sociedad se retira, el poder no se evapora; se concentra” y “La democracia no se sostiene solo con engranajes institucionales; se sostiene con el pulso vivo de sus ciudadanos.”

Marta Acuña

martab@sinectis.com.ar

Arquitectura

El noticiero que presenta el Sr Antonio Laje a las 8 AM en canal 24, se ha enriquecido con los minutos que dedica a la arquitectura de Buenos Aires. Así, una visión panorámica de la ubicación de edificios destacables y la cámara enfocando con precisión detalles de los mismos, acompañados de comentarios sabios de la historia que acompañó su creación, el programa es un justo homenaje a la ciudad que fue. Gracias Sr Laje.

Miguel J. Maxit

mjmaxit6@gmail.com

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La despedida de Messi de la Selección

“Sos y serás el mejor del fútbol mundial Messi. Gracias” -Esteban Gamarra

“Único, irrepetible, no hubo ni habrá otro igual. Es mi opinión. Fuera y dentro de la cancha el mejor, lejos” -Maria Teresa Rodriguez

“El mejor, completo, en el fútbol y en la vida. ¡Un ejemplo!” -Dorita Inés Giménez