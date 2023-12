escuchar

Basta de privilegios

La CGT amenaza ahora al presidente electo por algunas medidas que piensa instrumentar. Los dirigentes sindicales –todos millonarios– se pasaron estos 4 años del gobierno de Alberto, Cristina y Massa sentados, comiendo asados y viajando. Nunca se les ocurrió quejarse por la tremenda inflación que perjudica mucho más a los que menos tienen y ellos dicen proteger. Tampoco les importa el tremendo aumento de la pobreza, la inseguridad y demás. No quieren que les saquen privilegios y mucho menos poner el hombro para ayudar a que tengamos un mejor país.

Impresentables.

Horacio Mieres

Vuelta de los exilados

Hay varios países de América Latina en donde sus habitantes desesperanzados se escapan. Algunos de ellos hace muchos años ya: Cuba, Venezuela, Nicaragua y en estos últimos años, la Argentina. Las ideas populistas han prosperado en ellos. Sus líderes engañan o intentan hacerlo –sin lograrlo– al manifestar que sus gobiernos son exitosos, cuando la realidad es todo lo contrario, y han sumido en la pobreza a sus habitantes. La esperanzadora democracia está otorgando en la Argentina ese cambio esperado. Es de desear un rápido éxito y que se contagie rápidamente en todos los países americanos. Así, los exiliados voluntariamente podrán volver a la tierra de la que nunca debieron verse forzados a salir.

Ricardo Olaviaga

Empezar a desindexar

Tenemos por habitante más tierra cultivable, agua, gas, energías limpias, plataforma submarina, litio, etcétera, que los EE.UU. y otros países desarrollados, pero un sexto y menos del PBI por habitante. Dolorosa paradoja, por regular actividades económicas mediante impuestos y trámites, que crearon un laberinto. Reducirlos para producir y comercializar más es fundamental para salir y progresar. Se podría encontrar una salida eliminando impuestos exclusivamente a aumentos de producción y convirtiendo trámites en declaraciones juradas, sin aumentar déficits ni implicar ajustes indeseados. Permitiría reponer insumos y bienes con costos desinflados impositivamente. Diferentes expectativas, al reponer insumos y mercaderías a precios calculables, iniciarían una reactivación socioeconómica y un ordenamiento monetario.

Disculpen esta pretensión de empezar ya a desindexar; lograrlo traerá esperanza a todos, incluyendo a quienes no producen para vender, como yo arañando los 98 años.

Antonio A. Cadenas

No hay más plata

Alberto Fernández será recordado como el peor presidente en toda la historia. Hizo todo absolutamente mal, o lo que es peor, hizo la plancha cuatro años... y no solo no hizo nada, ni siquiera lo intentó. Ahora, nuestro tan patriota presidente y Fabiola anuncian que irán a vivir a España, y con la nuestra. ¿Es posible tolerar que se esconda en otro país para disfrutar de la vida, mientras nosotros nos quedamos acá a luchar, pelear y tratar de arreglar los miles de macanas que se mandaron?

Por favor, hagan una ley para que no tengamos que mantener más exfuncionarios inoperantes. Basta. ¡No hay más plata!

Leónidas Facio

Casal

Tengo el honor de haber conocido personalmente al doctor Casal, compartiendo actividades en la Asociación de Amigos de la Fragata Libertad, de la que ambos fuimos miembros. Tengo la mejor de las opiniones sobre su honorabilidad, caballerosidad y don de gentes, aparte de la excelencia demostrada en su desempeño reciente en la procuración. Coincido en todo con el doctor Robredo, también conocido y socio de la institución mencionada.Sería de sumo provecho para nuestro pais que, si quisiera hacerlo, fuera el próximo procurador.

Guillermo Giambastiani

El aborto

Muy oportuna y elocuente la advertencia de la Corporación de Abogados Católicos mediante la carta publicada ayer en esta sección, acerca del trascendido de que podría ser candidata a ocupar el cargo vacante como ministro de la Corte Suprema de Justicia la doctora Ivana Bloch. Sin desconocer sus antecedentes académicos, la candidatura de la doctora Bloch es objetable por su adhesión a la ley del aborto, que contradice claramente la posición firme del presidente electo en defensa de la vida humana desde la concepción.

Que la ley ampare el asesinato de los chiquitos en el vientre de su madre es, sin excepción, lo más grave que ha acontecido en nuestro país en los últimos tiempos y debe revertirse por el bien de la sociedad.

Alberto Solanet

Ruidos y más

El crecimiento desmedido de edificios de departamentos en la ciudad nos quita el sol y el aire puro, afectando la salud física y mental de los vecinos, por el crecimiento poblacional y del transporte vehicular. Esto se da en el barrio Las Cañitas, pero se puede extrapolar a otros barrios. La calle Maure, que toma el tránsito de Libertador hacia Cabildo en horas pico, se convierte en un caos: bocinazos, ambulancias que no pueden avanzar, a lo que hay que agregar el escollo de los decks de bares y confiterías. Más ruidos: a las 6 un camión vacía los contenedores de basura; entre las 7.30 y las 8.30 los paseadores de perros atan a los 7 o más animalitos en los postes, que ladran sin cesar mientras el paseador va a buscar a otro perro; una camioneta pasa diariamente con un megáfono ofreciendo comprar cosas usadas; autos y motos con escape libre. ¿Existe un área de control de la urbanización de la ciudad? ¿A quién beneficia? Hay una sobreoferta de departamentos en venta como nunca, mientras los barrios sufren una transformación que los hace perder sus características tradicionales. Nuestros dirigentes, que tanto viajan al exterior, ¿no ven lo que se hace en otras ciudades importantes como Buenos Aires? En la mayoría, los bares y restaurantes están alrededor de plazoletas, donde no hay tráfico vehicular, o en shoppings y mercados, con locales internos. Me comuniqué con algunos funcionarios (con otros, por ejemplo de la comuna 14, es imposible) para reclamar por todo esto.

Bienvenido, señor Jorge Macri.

Julio P. Emiliani

En la Red Facebook

Sin acuerdo. El radicalismo seguirá dividido en Diputados

“Sin lugar a dudas Rodrigo de Loredo debería ser el presidente de la bancada, es capaz, conciliador y tiene experiencia”- María Inés Honaine

“Demuestren que lucharán por una Argentina mejor. ¡Es el momento de acompañar para ir a un gran cambio, señores políticos!”- Susana Santagada

