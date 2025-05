Cartas de lectores: Bochornoso, complicidades, precio

Bochornoso

No generalizo y no hace falta nombrarlos. Los hemos visto y escuchado. Con ficha limpia legisladores y líderes de los partidos políticos nos dieron un motivo más para avergonzarnos de nuestra política autóctona. Acusaciones cruzadas por traiciones entre el Gobierno y Pro. Chicanas groseras durante el debate desde la bancada K, eludiendo su responsabilidad por la corrupción que se vivió durante el kirchnerismo, además de su pretensión de citar a funcionarios de LLA sobre la criptomoneda para mostrar que la inmoralidad no estaba solo de su lado. ¿Estos son los representantes del pueblo que van a solucionar los graves problemas que tenemos los argentinos? Lo que debería haberse votado por unanimidad se convirtió en un bochorno. La política y en especial el Congreso se convierten a diario en un espectáculo de egoísmos encontrados, riñas y cambios de camiseta partidaria que muestran a las claras que a esos dirigentes los mueve una conducta reñida con el servicio público. ¿Y la gente? Ahí estamos, esperando desde hace décadas ejemplos de capacidad y valores éticos. Y que demuestren aunque sea una pequeña parte del sacrificio constante de todos los ciudadanos para salir adelante.

Matías Aníbal Rossi

matiasrossi2014@gmail.com

Complicidades

Ha quedado claro que corrupción política y ficha limpia son una ecuación imposible. Bajo la tenue diferencia de solo dos votos, se oculta un entramado de muchas más complicidades.

Daniel Zolezzi

dezolezzi@gmail.com

Precio

El fracaso de su sanción, y las sospechas de dinero por medio por parte del Gobierno, me recuerdan la frase de Oscar Wilde: “Conocen el precio de todo, pero el valor de nada”.

Hugo Perini

DNI 10.224.705

Confusión

Ruego me digan si estoy equivocado, pero de acuerdo con las recientes noticias, entiendo que : 1) la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham) se ha mostrada molesta con la caída de ficha limpia y que en razón de ello es muy difícil que vengan inversiones; (2) el mandamás de Misiones aceptó que el cambio de votos en el Senado se debió a un pedido personal del Presidente; 3) el mismo Presidente nos prometió durante la campaña que una vez que mejore la economía nos lloverán inversiones extranjeras.

Quisiera saber por qué estoy sumamente confundido.

George W. Handley

gwhandley@bluewin.ch

Una triste imagen

Horas atrás me llegó al celular un chiste con una triste imagen de lo que el mundo piensa de la política y Justicia argentinas. Representa a Cristo en la cruz, con ambas cruces a su derecha e izquierda vacías. Y Jesús le pregunta al centurión que los vigila: “¿Qué pasó con los dos ladrones?”. A lo que el centurión le responde: “Los juzgaron en la Argentina y quedaron libres y ahora son diputados”.

Es solo un chiste, que se publicó en un diario en España, pero… qué triste imagen dan nuestra Justicia y nuestra política. Y eso que debe haber sido escrito antes de que la ley de ficha limpia fuera rechazada en el Senado.

Ricardo Olaviaga

rolaviaga157@gmail.com

Hermano León

La elección del nombre León XIV remite de inmediato a León XIII y su valiosa herencia en la Doctrina Social de la Iglesia, especialmente a través de Rerum Novarum, que marcó el inicio de un magisterio atento al mundo del trabajo, la dignidad humana y la justicia social. Sin embargo, hay una nota particular que adquiere sentido al recordar que León XIV es sucesor del papa Francisco. “León” fue también el nombre del hermano más cercano y fiel de San Francisco de Asís: el hermano León. Testigo silencioso, discípulo amado, compañero en la pobreza, en la oración y en la fraternidad con todas las criaturas.

Al elegir este nombre, el nuevo papa no solo enlaza con la tradición social de la Iglesia, sino que deja entrever cierta continuidad espiritual con Francisco, el santo y el papa. Una elección que, sin estridencias, trae consigo una promesa de fidelidad a los pobres, a la creación y a la ternura del Evangelio.

Joaquín Pousadela

DNI 32.983.203

En la Argentina

Uno de los detalles interesantes del nuevo pontífice es haber conocido nuestro país antes de ser elegido papa. Efectivamente, el cardenal Prevost estuvo en Buenos Aires en 2004 en ocasión del Congreso Agustiniano de Teología, y volvió a nuestro país en 2013. Además del caso obvio de Francisco, León XIV se une en este aspecto a Pío XII, quien participó del XXXII Congreso Eucarístico Internacional, celebrado en Buenos Aires en 1934, y a Pío IX, quien mucho antes de ser elegido sumo pontífice estuvo en Buenos Aires y otras regiones argentinas en 1824. Sarmiento señala este último hecho en su libro Viajes, al comentar su entrevista con Pío IX, ya papa, en 1847.

Claudio H. Sánchez

claudiofisicamente@yahoo.com.ar

Obra teatral

Escuché con total disgusto y malestar una propaganda radial de una obra de teatro titulada Una Navidad de m… –me niego a reproducir el término–. Como católico me siento profundamente ofendido pues una fiesta religiosa y familiar entrañable como la Navidad no puede ser gratuitamente ofendida con semejante grosería. Resulta un ataque directo a nuestra sensibilidad cristiana y a la fiesta que cada año hacemos para recordar el nacimiento de Nuestro Señor, y que se celebra en todo el mundo. Discriminar a los cristianos ofendiendo una fiesta correspondiente a nuestro calendario litúrgico no debe ser admitido; y las personas responsables de esa obra teatral deberían, en forma inmediata, no solo pedir disculpas sino proceder en forma urgente a cambiar el título de la obra, pues en la Argentina existen leyes que sancionan el agravio y el odio religioso.

Miguel A. Pombo

estudiohmap@hotmail.com.ar

En la Red Facebook

Lorenzetti les pidió a sus colegas que rechacen el pedido de Cristina Kirchner para apartarlo de la causa Vialidad

“Apuren jueces... apuren”

Graciela Vivian

“Las razones que utilizaron como causal de recusación son, además de bochornosas, un claro ejemplo de querer demorar el estudio de la causa. Corresponde el rechazo in limine”- Emiliano Aguirre

“Todo lo que le sea en contra, ella lo recusa. Si fuera inocente no habría tantas recusaciones”- Marta La Rocca

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)