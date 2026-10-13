Cartas de lectores: Boleta única, tierras, inseguridad

Boleta única

Es una buena noticia que las encuestas muestren un amplio apoyo al sistema de boleta única de papel para las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires. Refleja madurez y pragmatismo. La boleta sábana, con todo lo que implicaba, ya no tiene lugar. Solo falta que las autoridades, tan proclives a invocar la voluntad popular, la concreten sin más dilaciones.

Enrique T. Vidal Bazterrica

evidalbazterrica@gmail.com

Tierras

La carta del lector Gustavo Pittaluga me llevo a reflexionar sobre como hace una persona física o jurídica para trasladar en un container, mochila gigante o bolso de alta durabilidad alguna estancia, campo o extensión de tierra de nuestro territorio hacia otro. La tierra es argentina y seguirá siendo argentina, compre quien la compre. Perder el tiempo en discutir sobre este tema es no solo infantil sino absurdo, ya que los infantes razonan y saben que uno no puede llevarse el territorio en valijas. Simplemente hay que limitarse a reglamentar su uso, para que argentinos o extranjeros no las utilicen con fines que afecten los intereses de la nación. Todo esto más allá de lo que indique el origen de su pasaporte.

Rafael Martínez de Sanzo

Rafa.desanzo@gmail.com

Inseguridad

Hace ya demasiado tiempo y demasiadas gestiones que los ciudadanos seguimos esperando respuestas concretas frente a un tema urgente como es nuestra seguridad. El momento de actuar es ahora, no cuando llegan las elecciones o cuando se visibiliza un caso trágico en los medios (hay infinidad de casos anónimos que nunca llegan a los medios). Necesitamos soluciones concretas, transversales que involucren a municipios, provincias y Nación. Hasta acá, solo vimos amagues, idas, vueltas y un profundo e indignante desinterés. Mientras el tiempo pasa, la politica y la falta de gestión quedan en evidencia, el reclamo de la gente se incrementa. La inseguridad es un tema central en las encuestas, solo superado por la economía. Frente a esto, la respuesta de la politica parece ser la especulación, la desconexión con la realidad, insistir con políticas que no son efectivas o incluso hasta la justificación (eludiendo responsabilidades). En el medio de ese fuego cruzado, estamos los ciudadanos.

Las cifras oficiales chocan de frente contra el día a día de la gente. ¿Cuántos delitos y tragedias se hubieran evitado si la política hubiera cumplido sus promesas de campaña? Es indignante hablar de estadísticas cuando, entre otras cosas, las fuerzas que nos tienen que cuidar cobran salarios de miseria y se ven obligadas a complementar sus ingresos haciendo custodias en supermercados o trabajando en aplicaciones de viaje, etc., etc. Frente a los datos abstractos que dibuja la política, el mejor indicador de la realidad es subirse a una moto en cualquier distrito del AMBA. Lo digo como víctima de motochorros. Existe una desconexión ideológica preocupante: no entienden quién es la verdadera víctima, el falso progresismo confunde víctima con victimario y desprotege al ciudadano honesto. Necesitamos leyes más duras y consecuencias reales para los delincuentes. Pero, sobre todo, gestión para aplicarlas, sin decisión política las leyes son letra muerta. Y si las leyes actuales no sirven o las reformas no se aprueban, que den la discusión de cara a la sociedad. Hay mucho que se puede hacer (incluso sin necesidad de grandes recursos) y mucho por deshacer. Propuestas hay de sobra; lo que falta es interés real y seriedad para aplicarlas. La política sigue estando por sobre la gente. Si no están a la altura renuncien.

Ricardo Rivero Haedo

rrhaedo@gmail.com

Nobel de la Paz

Al conceder el Premio Nobel de la Paz a una figura tan controversial como Navi Pillay, el Comité Noruego parece haber perdido la brújula de la neutralidad. ¿Qué institución o qué personalidad propuso a la exAlta Comisionada de la ONU para semejante galardón? Este Comité ha premiado a quien acusa a la única democracia de Medio Oriente de cometer genocidio, exigiéndole estándares de legítima defensa como a ningún otro país; a quien ignora ex profeso el significado de la proclama propalestina “desde el río al mar”, y a quien la lucha del pueblo judío por la supervivencia contra los satélites de la tiranía autocrática de Irán le resulta indiferente. Se trata de la misma funcionaria que, ante la asamblea de la ONU, toleró en silencio el discurso radical de Ahmadinejad y reaccionó tardíamente de manera tibia ante la salida masiva de los diplomáticos occidentales. Es la misma a quien la organización UN Watch denunció por haber facilitado al gobierno chino los nombres de disidentes uigures y la abogada defensora de Derechos Humanos Emma Reilly calificó como una “absoluta desgracia” el premio a Pillay, acusándola de haber sido cómplice del genocidio uigur. La premiada no debería desconocer que en 2005 hubo un retiro unilateral israelí de Gaza para facilitar la paz y que, a partir de esa fecha, desde la Franja los atentados, asesinatos y secuestros se repitieron sin solución de continuidad hasta llegar a la masacre del 7 de octubre de 2023 con un único propósito: el exterminio. Hoy, tristemente la narrativa antijudía ha recibido el Nobel.

Elena Wichner

elenawleon@hotmail.com

Ahora, una plaza

Propongo que todo el terreno de la cárcel de Devoto sea destinado y diseñado exclusivamente como parque. Sin edificios públicos ni privados. Por supuesto, está bien que haya un boom inmobiliario en la zona, pero que sea en los alrededores. En el terreno de la excárcel, ¡solo una plaza!

María Esther Fregenal

acoyteyhuemul@gmail.com

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¿Día de la Raza o de la Diversidad Cultural? Cuál es la forma correcta de nombrar a la efeméride del 12 de octubre

“Dia de la Raza , es reconocer que nos aceptamos y respetamos como diferentes”- Gustavo M. Villalba

“Feliz “Día del respeto a la diversidad cultural”- Marcos Daniel Castillo

“Día de la Raza” - Patricia Guevara

“Diversidad” - Daniel Amorino

“Es indistinto, el objetivo es el respeto entre todos” - Marcelo Ariel Feldman