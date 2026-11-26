Una clase magistral

La excelente columna de Esteban Bullrich en la sección Opinión del martes pasado es una objetiva descripción de la realidad y una verdadera clase magistral sobre lo que los dirigentes deberían corregir en la política argentina. Rescato solo algunas de sus valiosas recomendaciones: después de afirmar que “el odio parece haberse convertido en una herramienta legítima de la política” destaca que “se insulta para conseguir seguidores, se humilla para demostrar autoridad y se divide para ganar”. También afirma que “la Argentina lleva demasiados años atrapada en una lógica que divide a sus ciudadanos entre buenos y malos, patriotas y traidores, amigos y enemigos”. Destaca que “un dirigente incapaz de controlar su odio difícilmente pueda conducir una sociedad hacia la paz”.

Por último, se refirió nada menos que a “nuestra incapacidad cotidiana de escuchar a quien piensa distinto”.

Ricardo E. Frías

ricardoefrias@gmail.com

Las cosas por su nombre

El homenaje impulsado por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales a Mario Roberto Santucho, jefe máximo de la organización terrorista ERP, responsable de los mayores crímenes, secuestros, ataques a cuarteles, toma de ciudades, torturas y asesinatos de hombres, mujeres y niños, que con razón ha escandalizado y que fue finalmente cancelado, no es más que el resultado de una política perversa sobre derechos humanos que se ha trasladado a los tribunales desde hace poco más de 20 años y que viene presentando a estos fratricidas como jóvenes idealistas perseguidos por sus ideas y no por sus aberrantes crímenes.

Que este infame episodio valga para librarnos del reino del revés, donde “un ladrón es vigilante y otro es juez” y comenzar a llamar las cosas por su nombre.

María Laura Olea

marialauraolea1959@gmail.com

Un asesino

Mi abuelo Luis León Domenech, directivo de Isaura Argentina, en 1975 –plena democracia– fue secuestrado y muerto por el ERP, dirigido por Santucho, el mismo al que se quiso homenajear en la UBA. Mi abuelo no militaba, no era militar, vivía en democracia, trabajaba –con 73 años– y teníamos una hermosa familia. Cristina Asconape lo mató de un tiro en la nuca y luego la mataron los que vinieron a rescatar a mi abuelo. Ella figura en el Parque de la Memoria. No estoy de acuerdo con el psicólogo que en el programa de Feinmann describió a Santucho como un psicópata. Soy médica y ese personaje no era un enfermo mental, sino un asesino. Pobre juventud ignorante que confunde tanto la historia y que lo ponía en lista de desaparecidos. Dios será justo.

Nora Petralli

nmpetralli@me.com

Formosa

Gildo Insfrán gobierna Formosa desde 1995. En 2024, la Corte Suprema declaró inconstitucional la reelección indefinida. La respuesta de la provincia fue reformar la Constitución para contar su octavo mandato como si fuera el primero, abriéndole la puerta a una novena candidatura. En marzo de 2021, la propia Secretaría de Derechos Humanos de la Nación repudió el uso desproporcionado de la fuerza policial contra manifestantes formoseños. ¿Cuánto más debe esperar el Congreso para ejercer su responsabilidad? ¿Por qué el Congreso no dispone la intervención federal de Formosa, conforme al artículo 6 de la Constitución nacional, por un plazo definido y con objetivos precisos? Es quien debe restablecer los controles entre los poderes, garantizar la libertad de protesta y asegurar elecciones en condiciones de igualdad. Los formoseños tienen derecho a elegir a sus gobernantes y a contar con una posibilidad real de reemplazarlos.

Fernando J. Bustillo

fernandojbustillo@gmail.com

La Frontera

—¡Ya llegó el verano!

—¡Vamos a divertirnos!

—¡Tengo una 4x4 nueva!

—¡Y yo un cuatriciclo!

—¡Alguien va a morir!

—¡Sí, va a ser muy divertido!

—Vamos a jugar a la ruleta rusa... ¡pero con vista al mar!

Fernando Birba

fernando.birba@gmail.com

Holodomor

En 1998, por decreto presidencial del entonces presidente ucraniano Leonid Kuchma, se promulgó que cada año y en el cuarto sábado del mes de noviembre se lleve a cabo en Ucrania y la diáspora la conmemoración del Holodomor, genocidio aberrante cometido por la entonces URSS, cuyo responsable, Stalin, junto a sus secuaces, ideó el plan para aniquilar la nación ucraniana. No es casualidad que el vigente genocida Vladimir Putin, con orden de detención por crímenes cometidos en su invasión y guerra de Ucrania, continúe con la tradición rusa de perpetrar crímenes de lesa humanidad. El Holodomor, cuyo significado responde a holod (hambre) y mor (morir), fue ideado y ejecutado en los años 1932 y 1933, y su génesis se remonta a noviembre de 1917, cuando Lenin y su lugarteniente Trotski pensaron cómo anexar Ucrania y destruir su cultura, su idioma y a su población. En 1932 se ejecuta el plan genocida diezmando a la población, cuya cifra aterroriza el solo pensarla: alrededor de siete millones de personas, entre niños, ancianos, hombres y mujeres, que fueron asesinados de la peor manera: hambre.

Hoy, el mundo asiste a un nuevo crimen ejecutado por Rusia con la complicidad silenciosa de la administración Trump, de Xi Jinping, Brasil, África y otros. Solo cabe anhelar justicia divina.

Andrés Wasylyk

andreswasylyk@yahoo.com