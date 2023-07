Cartas de lectores: Busco candidato, reconciliación, spots

escuchar

Carta de la semana

Busco candidato

Busco candidato a presidente que entienda la política con auténtica vocación de servicio, que no busque perpetuarse en el poder, que priorice los intereses de la patria por sobre los intereses personales, de su familia, punteros, partidarios, cómplices o amigos; que presente su declaración jurada con absoluta transparencia y sea capaz de mirar a los ojos con franqueza y determinación, que asuma el compromiso de presentar esa misma declaración jurada, una vez finalizado su mandato; que tenga el coraje de liderar los cambios que necesita el país, buscando la armonía entre todos; que esté dispuesto a sacrificar miradas egoístas para alcanzar la unidad nacional y quiera poner en práctica, de verdad, el Preámbulo de nuestra Constitución; que aborde la educación con una mirada de largo plazo, que vaya más allá de su gestión; que no manipule la historia en beneficio de ideologías miopes; que ponga en práctica el carácter universal de los derechos humanos, que entienda la ley como virtud humana y respeto al otro; el trabajo auténtico como dirección obligatoria al desarrollo y, sobre todo, el valor de la palabra como núcleo ineludible de la integridad humana.

Busco un candidato que busque dejar un legado ejemplar, antes que una pesada herencia, sin miedo a traspasos de mando o compartir escenario o fotografías junto a otros presidentes de su país.

Aquel que cumpla estos requisitos tendrá mucho más que mi voto: tendrá el futuro, el agradecimiento de muchas generaciones y ese lugar que la historia reserva solo a los patriotas, a los sobresalientes, espacio que sigue vacante desde hace ya varios años.ß

Andy Anderson

andy.argentina@gmail.com

Reconciliación

Ante las continuas descalificaciones personales a los adversarios políticos que escuchamos y leemos diariamente, me parece oportuno y necesario que los gobernantes de nuestro país y los que aspiran a serlo en las próximas elecciones tengan presente a Nelson Mandela, que, siendo presidente de Sudáfrica después de 27 años de prisión, de abusos y agresiones, pronunció la famosa frase: “Las mentes que buscan venganza destruyen los Estados, mientras que las que buscan la reconciliación construyen naciones”.

Eduardo Luis Tasca

eltasca88@gmail.com

Spots

Me pregunto si los candidatos a presidente y a jefe de gobierno de la ciudad se han visto en los spots publicitarios. Parecería que no. Muy pobre el nivel, honestamente no sé a quiénes se dirigen. Si pretenden convencer a los más jóvenes, los están subestimando, algunos spots dan vergüenza, pero no es ajena, la vergüenza es propia.

Cristina Wakim

criswakim29@gmail.com

Salvar la república

Los argentinos asistimos a una lucha por el poder entre las distintas fuerzas políticas, o dentro de cada fuerza, de cara a las elecciones. De un lado hay varios miles de personas que pugnan por ocupar cargos y, del otro lado, millones de argentinos que soñamos con un país mejor que nunca llega, y que no tenemos más remedio que elegir “al menos peor”. Estamos desanimados, aburridos de ver desfilar siempre las mismas caras y escuchar a las mismas promesas. Por momentos, tenemos la sensación de que no hay salida, de que nadie nos sacará del pantano en el que nos encontramos. Este clima de desencanto general nos pone frente a la necesidad de volver a creer en nuestras instituciones. Es el momento de creer en la república, en la idea de la república como proyecto nacional, y en la democracia como sistema, basado en la división de los poderes y en el respeto a la Constitución y a las leyes. Churchill decía que la democracia es el peor sistema de gobierno, y aclaraba a continuación: “Con excepción de todos los demás”. En 2023 no hay sistema de organización política que resulte alternativo a la democracia, más allá de que en nuestro país haya funcionado en estos 40 años defectuosamente, y se haya encarnado en personas que dejan mucho que desear. Ni Venezuela, con su dictadura y el cercenamiento de las libertades más elementales, ni Cuba, ni Irán, ni Corea del Norte, nos presentan modelos a imitar. Los votantes, me temo, nos hemos equivocado gravemente a la hora de elegir, y los políticos elegidos han conducido al país por caminos inconcebibles de pobreza, injusticia, resentimiento, inseguridad… Estamos cansados de la mediocridad de los candidatos que, como partes de una calesita dan vueltas y van pasando delante de nosotros. Pero este cansancio y este hartazgo no pueden hacernos perder de vista que tenemos que labrar nuestro futuro como nación dentro de las reglas de juego propias de la república. Solo en el marco del Estado de Derecho, con elecciones libres, independencia de los poderes, honestidad y espíritu de servicio, la Argentina volverá a ser el gran país que fue alguna vez. No queda otra alternativa que la de apostar a quienes nos parezcan mejores, dentro del ámbito, muy mejorable, de la vida política. Nuestra obligación, como ciudadanos, es votar a los más responsables, los más íntegros, los mejor preparados, los que sean capaces de ejercer la función pública con honestidad, con actitud de servicio y en paz. Hay que evitar juicios de indiscriminada condena y rescatar a muchos políticos que, con limpieza, se han acercado a la gestión pública. Frente a las PASO, propongo no asustarse de que haya varios candidatos de un mismo espacio político a los distintos cargos, ni escandalizarnos porque existan alianzas o entendimientos entre distintas personas o partidos. Ese es el juego de la política y en eso consisten las PASO. El desánimo, la desesperanza, la frustración, la rabia y el desprecio indiscriminado por todos los políticos no nos llevarán a ningún lado o, por lo menos, a ningún lado bueno. La república está gravemente enferma, al borde del colapso, y somos los ciudadanos los que, con una actitud responsable, fraterna, razonable y constructiva podamos salvarla.

Gabriel Mazzinghi

gabriel@mazzinghi.com.ar

Hugo Porta

Con enorme placer leí, el domingo pasado, en la sección Conversaciones, la entrevista con Hugo Porta, su cálida trayectoria de vida y sus fecundas enseñanzas. Con gran sencillez, Hugo sostiene que los valores no son exclusivos del rugby, sino de todos los deportes en general. Un sinfín de experiencias, Juan Pablo II, Nelson Mandela, Fidel Castro son nombres que pasaron cerca de Hugo, culminando con su mención a Lionel Messi y la entrega del premio que le hiciera hace unos meses por la fundación Laureus, reconociendo en él los valores que el gran Puma siempre defendió: la humildad, el reconocimiento por los compañeros y el apego a la familia.

Recomiendo vivamente leer el reportaje, que renglón tras renglón enriquece al lector.

Guillermo Francisco Fornieles

DNI 4.543.988

Funcionarios candidatos

¿Se acuerdan de cuando los funcionarios públicos en actividad querían postularse para otra posición de su conveniencia y solicitaban licencia en su cargo para hacer campaña? Y a nosotros, los mortales, nos parecía mal que abandonaran prematuramente la función para la que se habían comprometido. Pues ya no tenemos que preocuparnos más por eso, dado que nuestros funcionarios actuales son mucho más capaces que los de antes y ahora pueden ejercer cargos de superministro o de jefe de gobierno y, simultáneamente, hacer campaña política por todo el país. ¡Eso es ser competentes!

Y no me vengan a decir que, además, serían capaces de hacerlo con fondos públicos (erario y empleados); porque, de ser así, estimo que merecería investigarse.

Juan Luis Uriburu

DNI 14.526.294

Pedido de medicamento

Sufro de una enfermedad cardíaca (amiloidosis TTR) que no tiene cura y terminará matándome, porque ya he agotado el camino administrativo ante PAMI. Hay un solo medicamento que la controla: tafamidis, meglumina 61 mg, y no está a mi alcance comprarlo. Tengo 38 años de aportes y sigo trabajando y aportando porque la jubilación no alcanza para vivir. Estoy afiliado al PAMI y es su obligación facilitarme dicho medicamento. Mi expediente (medicamento riesgo cardiovascular) se inició oportunamente, con todos los requisitos que solicitó el organismo (estudios fehacientes que demuestran la patología), pero sigue cajoneado y rebotado, mientras se sigue estirando el tiempo, que a mí no me sobra. Son seis meses de maltrato y abandono de persona. En la línea telefónica 138, PAMI Escucha, lugar obligado para seguir mi trámite, después de seis semanas me informaron que no encontraban mi expediente actualizado. Me enviaron a pedir turno a la oficina de PAMI San Isidro, donde luego de la consecuente pérdida de tiempo se comprobó que el expediente se encontraba efectivamente con el pedido del medicamento sin aprobar, por la maldita burocracia.

César Eduardo Urban

DNI 10.508.886

