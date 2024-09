Cartas de lectores: Cachetazo, transparencia, juegos de azar

Escuchar

Cachetazo

El Gobierno nos está mostrando de una manera directa, drástica y sin vueltas lo mal que estábamos viviendo, y cómo los gobiernos K nos iban adormeciendo, mientras año a año seguíamos perdiendo derechos y muchas cosas más. Puede ser que las formas no sean las que a mí más me gustan, pero este “cachetazo” no solo al bolsillo nos debe ayudar a reaccionar como sociedad. Este sacrificio no es gratis, porque hay muchos compatriotas que la están pasando mal, pero estamos a tiempo para poder ver una luz de esperanza en la Argentina y poder relanzarla al mundo. Yo estoy dispuesto a hacerlo para que mis hijos y nietos puedan vivir en un país mejor.

Miguel Martín y Herrera

DNI 14.525.621

Transparencia

La aprobación en comisión del proyecto de “ficha limpia” es una buena noticia que va en la misma dirección que la boleta única de papel. No llama la atención la pertinaz oposición del bloque kirchnerista a las iniciativas, porque pierden las herramientas que les permiten colgarse de las listas y hasta lograr impunidad por los fueros. Este es el camino, purificar y transparentar el acto eleccionario. Será recién en ese momento cuando podamos afirmar que vivimos en una auténtica democracia basada en la libertad.

Enrique Vidal Bazterrica

evidalbazterrica@gmail.com

Juegos de azar

En el último tiempo he leído notas sobre el creciente problema sobre el entretenimiento de azar online y las apuestas de la misma modalidad. Primero me da mucha lástima que muchos profesionales se aprovechen de esta situación, haciendo comentarios demagogos, que solo sirven para satisfacer la escucha del público. Está situación es muy seria y no empieza este año. Empieza cuando ambos gobiernos (CABA/provincia de Buenos Aires, sin distinción partidaria, porque estuvieron de acuerdo) años atrás aprueban las licencias para que las empresas de “juego de azar” obtengan su rendimiento económico, al igual que el Estado. Las empresas pagan un gran canon. Las políticas públicas les abrieron el juego, ya que necesitaban dividendos, más si hablamos de pandemia. Es una pandemia propiciada por el Estado. ¿No sabían lo que podía generar? Los profesionales que ahora hablan, ¿no sabían de esta situación? Todos sabían que podía generarse. Entiendo que no es tan sencillo cancelar las licencias de esas empresas. Entendamos que es un gran negocio. Está instalado en las camisetas de los clubes. Por otro lado, tenemos la pobre salud mental en medio de esta debacle socioeconómica argentina, de la cual no se puede separar, ni tampoco producir en términos prácticos, sino que requiere un compromiso con buenas políticas institucionales. No se resuelve ni mágicamente ni rápidamente con prohibir. Este escenario complejo requiere la mayor integridad posible, en todo sentido. Desde el chico con su celular en su soledad, sea compartida o no. La familia (padres) en su propia vorágine tapaparches. Las instituciones con enormes grietas, que no pueden observar las demandas de los sujetos. Un gran Estado deficitario, que dejó de ser un Estado que piensa en la gente, en cuanto a sus problemas reales, para transformarse en recaudador.

Facundo Michelena

DNI 28.482.372

Lenguaje

Realmente mucha gente se sorprendió al escuchar el último audio que se dio a conocer del caso Fabiola, en el que el expresidente Alberto Fernández trata de “boluda” a su exmujer. Qué diferencia de lenguaje existe entre este y el utilizado por la expresidenta Cristina Kirchner cuando oportunamente se dieron a conocer audios donde trataba de “pelotudo” al exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia Parrilli. ¿Acaso en esa oportunidad era gracioso y ahora es intolerable? Los kirchneristas siempre evidenciaron su tendencia soez, incluso desde lo más alto del poder.

Alberto Díaz

DNI 10.492.915

Orgullo

Increíble casualidad: en el Día del Maestro, nuestro hijo Santino, de 19 años, diagnosticado con autismo desde los 3, debutó dando una clase de economía. Fue nombrado ayudante de cátedra de esa materia en la facultad donde cursa segundo año de Licenciatura en Historia, en la Uader, Entre Ríos, donde vivimos. Otro al que le tocó “romper paredes”; nosotros como familia fuimos “juntando” pedacitos de piedra todos estos años, tratando de que su camino fuera lo más transitable posible. El resto lo hizo él solo: luchó, siguió adelante, estudió, se bancó miles de injusticias, demostrándonos que todo es posible. Sobran las palabras: orgullosos de vos hijo siempre.

Germán y María Guglieri

DNI 18.555.018

Cantos de sirena

Es innegable que Franco Colapinto ya es uno de los personajes del año. En solo dos carreras en la Fórmula 1 ha demostrado su sapiencia automovilística, logrando sus primeros cuatro puntos en la categoría. Franco es un joven de tan solo 21 años, buen mozo, simpático, con un futuro promisorio en el automovilismo, en especial en lo económico. Esta posibilidad se dará si quienes hoy lo rodean –familiares, amigos, directivos de su escudería– lo cuidan, ayudándolo a convertirse en un profesional de envergadura, sin salirse del camino de la conducta y la disciplina. Ya han aparecido a su alrededor señoritas muy simpáticas y amables que intentan hacerle creer que es más de lo que realmente es. No existe nota periodística en la cual no se mencione el “éxito” que tiene con las mujeres y el que con seguridad tendrá. Quienes lo rodean deben guiarlo y protegerlo. Hacerle comprender que es más fácil circular a 300 km/h en un auto de Fórmula 1 que sobrevivir a los cantos de sirena que ya se oyen demasiado cerca. Nuestra historia deportiva está colmada de campeones de triste final. Nadie desea para un joven de 21 años un final como los muchos que conocemos.

Gabriel C. Varela

gcvarela@hotmail.com

En la Red Facebook

Conflicto mapuche en Vaca Muerta. Bullrich enviaría a la Gendarmería

“Felicitaciones Milei-Villarruel. Tolerancia cero con terroristas, delincuentes, violentos y extorsionadores”- Luis María González Unamuno

“¡Bravo! No pueden hacer lo que quieran”- Mirta Irrera

“Esos que se hacen llamar mapuches que se saquen el disfraz”- Olga Roude

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION