Cartas de lectores: El Senado y Lijo, mundo real, desprecio

El Senado y Lijo

Celebro vivamente la decisión del Senado, porque como argentinos no nos merecemos una Corte Suprema integrada por el Dr. Ariel Lijo. Deseo vivamente que el Dr. García-Mansilla permanezca, pero hay que atenerse a la normativa jurídica.

José Adolfo Vélez Funes

DNI 8.270.605

Mundo real

Cuando en el mundo real un acreedor le presta dinero a uno de sus deudores para que este le pague su deuda o parte de ella, a eso se le llama refinanciación.

Jorge R. Vilaboa Novoa

jvilaboanovoa@gmail.com.com

Desprecio

Estamos en estos días asistiendo azorados a un espectáculo absolutamente bochornoso con motivo de la próxima contienda electoral. En la vidriera de CABA se está dejando de lado todo código de buenos usos, costumbres y ética. Si bien es cierto que tales atributos, lamentablemente con demasiada frecuencia, no suelen formar parte del ejercicio de la política, y más aún en períodos electorales, se está cruzando una línea. Con candidatos enfrentándose no por propuestas de cómo le van a mejorar la vida a la gente (aunque lo repiten como una letanía sin decir cómo), sino sobre egos y ambiciones de poder. Candidatos despechados en busca de revancha, otros jugando a los flejes con discursos y acciones de imprevisibles consecuencias futuras. Con el resultado de haber llegado a una confrontación totalmente fragmentada, salvo por supuesto la del espacio que pretende llevarnos nuevamente al abismo que se logró evitar. ¿Es justa esta exhibición de desprecio hacia la gente que votó por un cambio y que desde hace ya más de un año viene sobrellevando un ajuste brutal, pero con la esperanza de que esta vez va en serio?

Guillermo Bronenberg

wbronenberg@gmail.com

Pobreza

En CABA hay olor a pobreza. Cada vez más gente durmiendo en la calle, más gente pidiendo para comer... No lo digo por la situación desgraciada y penosa de estas vidas, lo digo por la situación desgraciada y penosa de todos los políticos. Estas vidas nos las ponemos al hombro los que colaboramos (los ciudadanos), y no voy a caer en decir por nuestros impuestos. No, sino dándoles un plato de comida, ropa, preguntando como están, rezando, dando alguna changa, etc. Días pasados una familia completa en la calle, sobre Florida, frente al shopping, y turistas sacándoles fotos como si fuera un zoológico.

Propongo que los nuevos candidatos, los que sean elegidos, hagan una gestión ad honorem, si es que saben de qué se trata...

Despertemos, argentinos, nada de lo que dicen hacen. ¡Nada!

Horacio A. Gabrielli

gabriellihoracioa@gmail.com

Alsogaray y Malvinas

Álvaro Alsogaray fue casi el único político –recuerdo que ocupaba una banca junto al diputado por Corrientes Ricardo Balestra y a Cristina Guzmán– que se opuso públicamente a la decisión de ocupar las Islas Malvinas. Cuestionó que la invasión de las Islas Malvinas en 1982 se justificara por los reclamos sobre estas. Aquel día la junta militar argentina dio inicio a la operación desembarcando en Puerto Argentino. Este hecho marcó el inicio de la Guerra de Malvinas. En la víspera, mientras participábamos de una asamblea de la empresa Ledesma en el Plaza Hotel, alrededor de las 20 me hace una seña el ingeniero Alsogaray y me dice: “Acaban de hacer un despropósito y le pido que comunique a sus amigos de Corrientes que yo voy a pronunciar públicamente mi descontento”. En mi carácter de director parlamentario del Bloque Liberal de Corrientes, informé a mis legisladores y todos coincidieron con la postura de Alsogaray.

Hoy, a casi medio siglo, nadie se acuerda de aquella posición responsable, y el grueso de nuestra población, subida al exitismo populista, acompañó la “fuga hacia adelante” del general y comandante Leopoldo Fortunato Galtieri, quien terminó llenando la Plaza de Mayo de argentinos equivocados.

Juan Carlos Raffo

DNI 5.711.637

Embajador Grossi

En la noche del 1° de abril asistí al Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) para escuchar al titular del Organismo Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas, embajador Rafael Grossi. En épocas de mediocres discursos y baratura, me deleité escuchando a un disertante experimentado, que cultiva la humildad y que hace gala de su solvencia, solidez y claridad expositiva. El embajador Grossi es un digno representante que nos honra con su magnífico desempeño en todas las regiones del mundo.

Guillermo Serpa Guiñazú

DNI 7.642.828

Retroceso

Tuve la suerte de estudiar ingeniería en la Universidad Católica Argentina (UCA) a finales de los años 90. En esos momentos se trataba de una universidad de excelencia académica y con una visión realmente plural e inclusiva. Estos días, escuchando los dichos del Sr. Miguel Schiavone, rector de la UCA, en el Congreso, no puedo dejar de sentir pena por la organización en la que me formé. Una institución cuya máxima autoridad considera que la inserción laboral de la mujer y su incorporación en la práctica deportiva son un fracaso, que tiene tan poca sensibilidad social que argumenta que todos los jóvenes tienen acceso a un auto y a una casa, y que considera que viajar a Europa y “países exóticos” es una pérdida de tiempo, sin duda, en vez de evolucionar en estos últimos 20 años, ha retrocedido a principios del siglo XX. El Sr. Schiavone argumentó que sus opiniones son a título personal. Sin embargo, las expresó en el marco de una reunión a donde fue invitado en su carácter de rector de la universidad y la disculpa la emite con una carta membretada de la UCA. Todavía guardo esperanzas de que el Consejo Superior tome conciencia del daño a la reputación de la universidad, a sus estudiantes y egresados que le hace sostener al Sr. Schiavone en su cargo.

Wenceslao Pigretti

wpigretti@gmail.com

