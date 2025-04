Cartas de lectores: La mejor manera, política argentina, entramado sucio

La mejor manera

Hace tanto tiempo que se discute el tema de la ficha limpia para los eventuales candidatos a cargos legislativos y/o ejecutivos del gobierno que resulta agotador el debate. La mejor manera de conseguir el objetivo sería que el ciudadano decida establecer a conciencia su propia ficha limpia sobre los candidatos.

Es muy sencillo: si fuéramos un pueblo amante de la honestidad y la idoneidad, no se debería votar de ninguna manera a todo aquel que estuviera procesado o condenado por cualquier tipo de delito.

Política argentina

Ante la gran variedad de nombres y opciones de partidos para elegir que piensan muy parecido y ante la inclusión en alguna lista de delincuentes confesos, somos muchos los que estamos llegando a la misma conclusión para las próximas elecciones: la política argentina sigue sin entender absolutamente nada.

Entramado sucio

Leer la nota del sábado en LA NACION sobre el juez Bailaque provoca náuseas. Los entramados narcopolíticos, legislativos y judiciales son de tal descompostura moral que llevan a entender el porqué del fracaso argentino como sociedad. Y abren a la pregunta... ¿será el único caso?

Estabilidad política

La situación mundial actual es compleja y por supuesto saber manejar las relaciones exteriores de un país es fundamental. Desde ya que el nuestro no escapa a esta realidad. El manejo de la diplomacia, como cualquier otra disciplina, es para seres humanos normales, no es necesario ser un supergenio. Pero –eso sí– para poder desempeñarse en ella hay que haberse preparado, y la improvisación generalmente suele ser funesta para el país al cual se representa.

Es innegable que la Argentina debe imperiosamente dar una imagen de estabilidad política, imprescindible para lograr las tan necesarias inversiones extranjeras que serán de gran importancia para su despegue. La imagen de estabilidad es condición indispensable, y evidentemente hace al manejo profesional de la diplomacia. No creo que esa imagen se logre ventilándose a los cuatro vientos al mejor estilo de pelea en el patio del inquilinato las diferencias del Presidente con la vicepresidenta, a la cual se hace objeto de un verdadero ninguneo y de injustificables desplantes u omisiones si se considera que se trata de la segunda autoridad de la Nación. Esto evidencia la falta de una auténtica preparación para el manejo de lo internacional, al proyectarse una imagen negativa y que cualquier observador capacitado podrá apreciar.

Foto

Estamos acostumbrados a los actos de imprudencia y agresividad de Milei. Si bien lo votamos buscando un cambio radical para alejar a los K de la vida política, y la mayoría reconoce cosas positivas, la foto del martes pasado de los candidatos porteños de La Libertad Avanza es más que inoportuna. Si quieren apoyo y destronar a Pro en CABA y el resto del país, creo que están equivocando el camino.

El secundario

Leo en la columna Manuscrito la nota de Joaquín Garau del 31 de marzo y me apasiono como si fuera a defender una idea política. No estoy de acuerdo con lo que allí se afirma: “Ese castillo de terror que para muchos fue el colegio secundario”. Lamento que muchos no disfruten de esa época en la que la mayor preocupación (para la mayoría, no para todos) es saber lo suficiente para aprobar cada prueba escrita. Una época en la que se ven por primera vez (y a veces, única) conceptos como las corrientes marinas, la diéresis, el momento de inercia, el krill, y se siente el placer de aprender. Además, algunos hemos tenido la suerte de tener un profesor o profesora que nos abrieron los ojos. Tuve una profesora de Historia, Susana García, que luego fue guía en el Museo de Bellas Artes, que nos enseñaba a mirar la ciudad, las esculturas que hay en las plazas, las cúpulas de algunos edificios. Se entusiasmaba con Spilimbergo, el pintor, y con Andrés Segovia, el guitarrista. Esa profesora nos decía: “No abandonen nunca. Sean ustedes mismas”.

Susana: seguimos intentándolo.

Salesianos

Estuve en Myanmar (Birmania), hace dos años. Es un país hermoso con una pobreza enorme. Quiero destacar la obra que hace la Congregación Salesiana de Don Bosco, tiene escuelas donde enseñan distintos oficios para salir de la pobreza. Visité uno de los centros, pequeño hotel y escuela. Se instalaron en Mandalay en 1939 y se han extendido a distintas ciudades. Con este terremoto, a pesar de los daños que han tenido en su centro de Mandalay, están ayudando con refugio, comida, apoyo espiritual, etc.,.

Lo que siempre han hecho, y ahora, con un esfuerzo incansable. Su lema: “Nos mueve la esperanza”.

Motociclistas

Uso mi moto diariamente desde hace 40 años. Es irritante e indignante para los que cumplimos las normas teniendo nuestras patentes lavadas y legibles ver cómo un 3% de motoqueros inadaptados alteran, tapan y desfiguran con todos los métodos posibles sus patentes y hasta circulan por el microcentro frente a policías que no los detienen ni los multan. Preguntados los policías, alegan que no sabrían qué hacer con la moto después de labrada la infracción. Igualmente para los cada día más atronadores escapes libres de motos que también circulan impunemente frente a los policías. ¿Se dará alguna solución a estos temas?

