Cartas de lectores: Calfurnia, acusaciones, profesor de Derecho

Calfurnia

Mientras corre el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia, el pueblo se pregunta cuál será verdaderamente el motivo que lo impulsa, especialmente por lo que significa el andamiaje institucional puesto en movimiento. Morales Solá, en su comentario del domingo 8 del actual, describe con detalle los pasos que han de seguirse, con pedido de concurrencia de los integrantes de aquel cuerpo judicial, allanamientos, pruebas ilegales y otras medidas. Todo lo cual –se dice en ese artículo– estará a cargo del diputado Leopoldo Moreau, a quien Morales Solá compara admirablemente con Beria, el cancerbero jefe de inteligencia de Stalin.

En lo personal, creo que la condena a seis años de prisión, más la de inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, le ha significado a Cristina Fernández de Kirchner una sanción moral de la que no logrará desprenderse jamás, más allá de si la sentencia estará firme o no. Durante el trámite de las sucesivas apelaciones, la calificación de “condenada a…” estará siempre escrita junto a su nombre y eso no lo soportará, teniendo en cuenta la soberbia que la caracteriza. Este es el verdadero motivo de sus movimientos.

En el futuro habrá que denominarla Calfurnia, al igual que esa abogada, esposa del senador romano Licinio Bucco, que medio siglo ante de Cristo era conocida en el Foro Romano por los escándalos que producía ante los jueces.

Guillermo Moreno Hueyo

DNI 4.368. 307

Acusaciones

Gabriela Cerruti calificó a la oposición de antidemocrática y de financiar grupos de extrema derecha “que atentan contra la vida de la vicepresidenta”. Cerruti, vocera presidencial, tendrá que aportar pruebas frente a tamaña acusación y si no las tiene estaríamos entonces ante una denuncia falsa y de abuso de autoridad, y deberá ser juzgada y condenada por ello. Cerruti es la vocera de un gobierno que hace mucho tiempo que viene mintiendo sobre cosas muy importantes de la esfera pública. Un gobierno que por su desapego a la verdad y a la moral, también debe ser considerado corrupto en ese sentido, porque ha corrompido la palabra y con ello ha dado un feroz golpe a la convivencia pacífica y a la estabilidad institucional de los argentinos. Por lo tanto, la Justicia argentina no puede dejar de involucrarse y dictar sentencia en el menor tiempo posible, ya que las pruebas están sobre la mesa y han tomado estado público.

Como bien se ha dicho en estas últimas jornadas enlutadas por el ataque del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, sin Justicia no hay república, ni democracia ni autoridad, ni estabilidad económica ni social.

Bernardo M. Clément

bc.arquitectura2@gmail.com

Profesor de Derecho

Con claridad meridiana, el profesor Félix Lonigro desnudó en su columna las falencias que presentan los pedidos contra la Corte Suprema de Justicia emanados nada menos que de un “profesor” interino de Derecho Penal de la UBA. Mi pregunta es si el claustro de esa prestigiosa casa de estudios y su decano no emitirán alguna opinión al respecto. A mi entender, sería interesante implementar un sistema como el de medicina, donde los profesionales pueden realizar una recertificación rindiendo un examen ante el Colegio de Médicos o ante la Academia Nacional de Medicina. Sería para pensarlo.

Carlos Raúl Caorsi

DNI 8.167.925

Basta de confundir

Ante la amplia cobertura mediática del caso del brutal asesinato de Fernando Báez Sosa, se puede ver y escuchar una gran variedad de argumentos y especulaciones, sobre las motivaciones y el perfil psicológico de los agresores que terminaron con la vida de este joven. Entre estos, aparecen como argumento las características y la cultura del juego de rugby, como un elemento que influye en la conducta de los atacantes. He escuchado argumentaciones de profesionales del derecho opinando que el espíritu de equipo y la acción coordinada tras un objetivo, por cruel que sea, que caracteriza al rugby, sería causante de la conducta primitiva que provocó finalmente la muerte de este chico. Es esperable que una parte de la opinión publica desconozca los principios de formación y la práctica del juego del rugby. Entre los distintos deportes, hay pocos tan formadores de carácter y de principios de conducta y de compañerismo como el rugby. No se debe confundir la característica de un juego muy físico y de gran entrega en la competencia con la cultura y el sano espíritu formativo del rugby.

Horacio Hourbeigt

Horacio.hourbeigt@gmail.com

Costo de los pasajes

¿Cómo es posible que Aerolíneas Argentinas, cobrando tarifas más altas, tenga déficit? Cualquiera puede comparar lo que cobra por un pasaje AA a cualquier punto del mundo con otra empresa latinoamericana. La diferencia suele ser abismal. Por ejemplo, Miami, AA, más de 2200 dólares, una aerolínea latinoamericana, 900.

Mi conclusión: es un aguantadero de La Cámpora. El déficit es plata que seguramente se llevan los políticos o la política. Que cada uno saque sus conclusiones.

Sergio Ohanessian

DNI 10.129.066

Baños en Chacarita

Es lamentable el estado de los baños públicos en el cementerio de la Chacarita. Puertas que no cierran, agua por los pisos y en el baño de hombres, salvo el destinado a personas discapacitadas, solo existen inodoros de piso. Además, ¿encarecería mucho el presupuesto asignado disponer de una persona para la limpieza? Entiendo que las prioridades estén enfocadas en los hospitales y en las escuelas, pero eso es un abandono vergonzoso.

Amalia Mercedes Abaria de Albertella

DNI 5.611.379

En la Red Facebook

Argentina, 1985, Globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa

“¡Felicitaciones! Qué orgullo”- Zulma Durand

“Es grandioso... muchas gracias por dejar los colores argentinos en lo más alto”- Norma Díaz

“Basta de influenciar… hagan películas completas, sin ideologías”- Eduardo Andino

