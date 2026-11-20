Decepción

La lectura de la nota de Morales Solá del miercoles pasado ha contribuido a poner luz sobre las intrigas de nuestra política. Es desconcertante la volubilidad de la dirigencia argentina. Quienes aseguraron que no homologarían nunca la eliminación de las PASO, en una clara diferenciación con el partido gobernante, ahora sorprenden con el apoyo a su suspensión. Indigna más aún que gobernadores e intendentes no oficialistas apoyen este cambio de posición solamente para perdurarse en sus cargos. Actitudes de este tipo contribuyen a que la ciudadanía deje de creer en ellos, y a que la mayor parte del electorado que no se siente identificada con ninguno de los extremos de la grieta, se encuentre huérfana de representación.

Marta Acuña

martab@sinectis.com.ar

Tres millones más

“Cristina cobrará tres millones de pesos más en su pensión por viudez”, titulan los medios periodísticos. La obscenidad de los privilegios sigue vivita y coleando, mientras los futuros prebendarios tratan de ocultarlo llenándose la boca de “justicia social”, “los más necesitados”, y “nuestros jubilados”, que sueltan luego en legislaturas y tribunales varios, solo para distraernos mientras vislumbran su propio y próspero futuro próximo. Una alegoría que retrata con crudeza nuestra pobre realidad política y judicial de hoy, tan lejana de aquélla que nos hizo Nación.

Rafael Mauro

Rafaelmauro1@gmail.com

Medicamentos

Bajo el título de “El Estado, otra vez empresario”, un editorial de LA NACION formula un sólido cuestionamiento a la iniciativa ya aprobada por el escandaloso Senado de la provincia de Buenos Aires, de constituir una sociedad anónima de propiedad del estado, cuyo objeto es la fabricación de medicamentos. Una vez más quienes gobiernan la provincia de Buenos Aires incurren en el grave error de descuidar sus obligaciones indelegables, para dedicarse a las que bien puede llevar a cabo la actividad privada. La tarea de las autoridades en la seguridad y la administración de justicia, son motivo de alarma de una ciudadanía asfixiada por presión fiscal y la inseguridad. Sería bueno recordar lo expresado por el papa León XIV en su discurso ante representantes del mundo del trabajo. En esa oportunidad señaló que en el principio de subsidiariedad establece que ni el Estado ni las grandes corporaciones deben absorber las iniciativas y capacidades de las comunidades locales y de las agrupaciones intermedias, sino más bien apoyarlas y potenciarlas.

Juan Pablo Chevallier-Boutell

jcheva1001@gmail.com

La paradoja europea

Europa, y particularmente Francia, atraviesa una profunda contradicción: las ideas de libertad, tolerancia y apertura que contribuyeron a construir sus democracias parecen haberse convertido, en determinadas circunstancias, en obstáculos para establecer límites y garantizar la convivencia. Durante décadas se sostuvo que ampliar derechos, cuestionar las jerarquías y reducir los mecanismos de control conduciría a sociedades más justas. Sin embargo, la libertad sin obligaciones ni responsabilidades no garantiza una sociedad más libre, sino que puede terminar debilitándola. En este contexto resulta necesario revisar críticamente el pensamiento de Michel Foucault, quien cuestionó las instituciones disciplinarias, la vigilancia y las estructuras de poder. Si bien sus análisis permitieron denunciar abusos ciertas interpretaciones de sus ideas contribuyeron a instalar una peligrosa desconfianza hacia toda forma de autoridad. El error fundamental consiste en confundir el abuso del poder con la necesidad de ejercerlo. La inmigración expone claramente esta contradicción. Europa, en nombre de la tolerancia y la diversidad cultural, ha tenido dificultades para exigir el cumplimiento de sus principios democráticos y la aceptación de las normas por partes de los inmigrantes a la cultura y leyes del país receptor. Francia y Gran Bretaña, en particular, no entendieron que las democracias no se debilitan solamente por el exceso de poder. También pueden hacerlo cuando, por temor a parecer autoritarias, renuncian a ejercerlo. La gran paradoja europea es que, intentando proteger todas las libertades, algunas de sus dirigencias terminaron debilitando los instrumentos necesarios para defenderlas. Este proceso ha sido largo, empezó en el siglo XX extendiéndose hasta nuestros días. El tiempo dirá si son capaces de volver sobre sus pasos y hacer cumplir las leyes sin temor a pensar que con ello se debilitan las libertades individuales.

Mauricio Balumelli

mauriciobalumelli@gmail.com

La visita papal

Mucho se ha dicho y escrito en estos últimos días acerca de la visita de León XIV a la Argentina. Pero poco se ha hecho notar acerca de la impecable organización de todos los eventos masivos. Me tocó participar de la Misa en el Monumento de los Españoles en una jornada a pleno sol en la cual centenares de voluntarios ofrecían agua a cada uno de los que estábamos allí congregados. Para la Eucaristía hubo una cantidad enorme de ministros identificados con pecheras amarillas y asistentes con paraguas negros que sobresalían en lo alto que hicieron que la comunión fuese administrada rápidamente a cientos de miles de personas. Un acierto de la Conferencia Episcopal Argentina y todas las Diócesis y Parroquias involucradas en la organización de eventos tan complejos. Vaya entonces para ellos una calurosa felicitación.

Tomás Klepetar

tklepetar@gmail.com

Anses

Con sorpresa descubrí en la web de la Anses, donde dice Atención Virtual, un recuadro donde se especifica que cualquier trámite a realizar por este medio no puede hacerse si se es residente en el exterior. Justamente debería estar habilitado para un jubilado que reside fuera del país y desea, por ejemplo, informar un cambio de estado civil o cualquier otro dato para que la información esté actualizada.

Jorge Antonio Traverso

docjat44@gmail.com

En la Red Facebook

Por orden judicial, Anses dejará de descontarle un 20% a Cristina Kirchner en su pensión de privilegio

“Y un jubilado cobra dos mangos” - Anibal Figueredo

“Este país es una farsa” - Pablo Bongioanni

“Vergüenza” -Silvia Barrios

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