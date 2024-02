escuchar

Calidad educativa

Mucho se habla y se escribe sobre la baja calidad de la educación en la Argentina a partir del resultado de las pruebas de rendimiento escolar. La mayoría de los comentarios se refieren a los procesos de enseñanza y aprendizaje, a las metodologías inadecuadas, a la profesionalidad de los docentes y a diversos otros aspectos vinculados a la escolaridad. Ninguno de ellos por lo general vincula el bajo rendimiento escolar con un aspecto sustancial, que es el hambre y la desnutrición. Está comprobado que estas circunstancias son devastadoras para las posibilidades cognitivas. Recientes informaciones relacionadas con los índices de pobreza refieren que más del 50% de los niños están bajo estas condiciones. La experiencia de los docentes da cuenta de la gran cantidad de niños que concurren a la escuela sin desayunar, sin haber comido adecuadamente la noche anterior y, en muchas de ellas, deben atender el hambre antes que el lenguaje y el cálculo.

De modo que no pretendamos mejorar la calidad educativa sin antes mejorar la calidad de vida.

Eduardo Luis Tasca

eltasca88@gmail.com.ar

Día de la Antártida

Mañana se celebra el Día de la Antártida Argentina y se cumplen 120 años de nuestra presencia ininterrumpida en el continente helado. En todas estas décadas, miles de militares y civiles, investigadores, docentes y personal de apoyo y logística con su incansable trabajo día a día cimentaron en paz nuestra presencia soberana. Esa bandera argentina enarbolada por primera vez el 22 de febrero de 1904 en la isla Laurie de las islas Orcadas inició la historia de nuestra patria blanca. En medio de las noticias que retratan nuestra dura realidad, ojalá los medios se ocupen de recordar este hito y, más que eso, pedir que se incluya como un tema central de los colegios la historia de nuestra Antártida. Como bien nos dicen los antárticos, “no se defiende lo que no se ama y no se ama lo que no se conoce”. Y para cumplir con una ley que lo expresa, este 22 veamos las banderas izadas en todos los establecimientos públicos y educativos. Es un orgullo que nos pertenece a todos.

Matías Aníbal Rossi

matiasrossi2014@gmail.com

Ruidos en Palermo

Afortunadamente este gobierno está tratando de que se respeten los derechos y obligaciones de cada uno. Los vecinos de Salguero, Figueroa Alcorta hasta Dorrego y Libertador, todos los viernes, sábados y domingos, tenemos que sufrir la música, tambores y batucada que se producen en el boliche de Sarmiento y vías del ferrocarril y alrededor del Planetario. He llamado en repetidas oportunidades al 911, pero lamentablemente sin éxito. Se debe respetar el sueño, pues esta música dura hasta la mañana. Espero que las autoridades exijan respetar la ley de ruidos molestos.

Ricardo Grether

DNI 4.146.060

Islas de calor

El 6 de febrero, la nacion publicó una nota muy interesante titulada “Islas de calor: estas son las esquinas porteñas donde la temperatura es un infierno”. Aunque el artículo contiene recomendaciones precisas y de interés público, presenta un mapa interactivo que es incorrecto. Las imágenes de satélite utilizadas para su elaboración provienen del sensor Landsat 8. Este satélite pasa sobre Buenos Aires aproximadamente cada 16 días, alrededor de las 10.50. Por lo tanto, aunque se haya utilizado un promedio de imágenes de un año, como se explica en la nota, el procesamiento de estas imágenes para obtener la temperatura superficial del suelo (conocida como índice land surface temperature, LST) arroja resultados incorrectos, ya que la luz que incide en el sensor proviene tanto de la temperatura del suelo como de la reflexión generada por los techos blancos o de chapa zincada. Es por esto que en el mapa mencionado se observan manchas de calor aisladas, tanto en la ciudad como en el conurbano, que no corresponden a una temperatura elevada, sino a la elevada reflexión de zonas con alta densidad de construcción o sectores con grandes galpones o techos reflectivos. Este error no es exclusivo de los autores de la nota, sino que también ha sido cometido por colegas investigadores muy diestros en las ciencias de la computación y el procesamiento de imágenes satelitales, pero poco avezados en la observación e interpretación de los mapas resultantes.

En síntesis, quiero recomendar a los lectores del diario que empleen y tengan en cuenta todas las recomendaciones que se brindan en esta nota, pero que omitan el mapa, ya que solo encontrarán información poco realista.

Agustín Quesada

Doctor en Ciencias Geológicas (UBA)

DNI 29.118.699

Plaza San Martín

De manera innecesaria e insólita, durante 2023 se amplió la vereda alrededor de la plaza mencionada. Sí, es increíble ampliar la vereda (que ya existía) que circunda una plaza. ¿Para qué? La plaza tiene suficientes espacios para caminar… Esta obra sin sentido eliminó un carril, dejando en un punto dos carriles y medio donde termina Santa Fe y comienza Florida. A esto se agrega que los enormes ómnibus de turistas estacionan en esa misma zona, dejando un carril y medio. Un tremendo embudo para la cantidad de vehículos, y, más importante aún, las líneas de colectivo que circulan por esta zona. Ahora están arreglando las calles Florida en su tramo vehicular y San Martín con trabajos eternos de re-repavimentación, que ya habían hecho hace unos pocos años. A todo esto, se encuentran bastantes personas viviendo en lo que fue una plaza emblemática para nuestra ciudad. Las noches y fines de semana se han convertido en una especie de “zona liberada” sumamente insegura. Salir del estacionamiento en la oscuridad es todo un desafío para los nervios y más aún cuando estamos con menores.

¿Será todo esto el resultado de acciones de aquellos que “saben” de política, o los que propugnan el “consenso”, los expertos “negociadores”, o, dicho en otros términos, los adláteres de la denominada “casta”?

Alan Arntsen

DNI 13.256.430

En la Red Facebook

Escala la conflictividad por sectores. Habrá paros en hospitales, trenes y la amenaza latente de los camioneros de Moyano

“Nooo, basta de paros, a trabajar todo el mundo. Los paros generan pobreza”- Rosa González

“Durante 4 años tuvimos inflación, encierro, se murieron personas, y ustedes dónde estaban”- Mónica Ojeda

