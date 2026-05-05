Cartas de lectores: Cambio a medias no sirve, mejores, consultas médicas

Cambio a medias no sirve

Voté por un cambio con la expectativa de dejar atrás prácticas que durante años nos perjudicaron. Sería injusto desconocer algunos avances: la baja de la inflación y el orden fiscal son señales que van en la dirección correcta. Sin embargo, el día a día muestra que a la gente le cuesta llegar a fin de mes y, en aspectos claves, la corrupción y ciertas formas de hacer política no parecen haberse cambiado tanto como se esperaba. No se trata de negar lo logrado ni de pedir soluciones inmediatas, sino de advertir algo más profundo: el apoyo social no es incondicional. Los votos no se pierden de un día para otro; se van diluyendo cuando las expectativas no encuentran correlato en la realidad. No quiero volver al pasado, porque conozco sus consecuencias. Pero tampoco quiero que el cambio sea solo discursivo. Aún hay tiempo para pulir lo que falta. De lo contrario, la desilusión puede terminar reemplazando el lugar de la esperanza y sólo quedará el silencio de quienes, simplemente, dejan de acompañar.

Héctor Guillermo Vidal Albarracín

DNI 4.433.082

Mejores

Observando el comportamiento de ciertos legisladores y funcionarios, cuesta no advertir esa curiosa capacidad de la política argentina para convertir la chatura de la mediocridad en autoridad moral. Ayer nomás eran profesionales discretos, empresarios inexistentes o expertos en nada; la gran mayoría de ellos nunca invirtió en un proyecto, nunca generó un puesto de trabajo, no tiene idea lo que es arriesgar patrimonio propio. Pero, apenas ocupan un despacho público, descubren una vocación repentina por dar lecciones, ordenar la vida ajena y tratar con prepotencia a quienes sostienen con los impuestos que pagan los sillones que ocupan. Es la vieja arrogancia del “piojo resucitado”, que confunde cargo con jerarquía, poder transitorio con mérito personal y grito con liderazgo. La Argentina necesita mucho de buenas ideas, pero también personas con nivel, experiencia, roce y sentido de responsabilidad pública. No alcanza con bravucones administrando una cuota efímera de poder. Si aspiramos a un país mejor, también debemos exigir legisladores y funcionarios mejores.

Santiago Lucero Torres

DNI 22.675.489

Consultas médicas

Las consultas médicas de 15 minutos se han vuelto parte de la rutina del sistema de salud en la atención de las personas mayores. Lo urgente del sistema no puede estar por encima de lo importante del paciente. Quince minutos para escuchar, comprender, evaluar, explicar y comunicar, resulta claramente insuficiente. Atender la salud en general y en mi especialidad la salud auditiva de las personas mayores en particular, requiere diálogo, paciencia y confianza. Se debe comprender como la pérdida auditiva, que está subtratada y subdiagnosticada, impacta en la vida cotidiana, en la comunicación, en lo cognitivo y en la salud emocional. Esto se debe a la integralidad del ser humano. Hay un dato que debería hacernos s reflexionar. Entre un tercio y la mitad de las personas mayores tiene pérdida auditiva. Es decir, muchos pacientes entran al consultorio con dificultades reales para poder comprender las indicaciones del médico. Cuando las consultas duran 15 minutos las explicaciones se apuran, las preguntas quedan en el tintero sin formularse y muchas personas se van sin haber entendido completamente su diagnóstico y tratamiento. Este problema no nace del desinterés médico. Los profesionales trabajan en condiciones cada vez más exigentes, y muchas veces deben correr entre consultorios para sostener su trabajo. Así se forma un círculo vicioso: médicos sobrecargados y pacientes que no reciben el tiempo de escucha que necesitan. Debemos recuperar el modelo del médico de familia, que reconocía a la persona no solo al paciente. Ese médico de familia no miraba el reloj, miraba y a los ojos a la persona. La medicina sin vínculo pierde su esencia. Hay que buscar la manera de brindarle el tiempo y volver a ver el rostro de las personas, para que la atención médica no sea un trámite. Recuperar ese tiempo para escuchar no es un lujo, es una necesidad urgente porque sin tiempo no hay escucha y sin escucha no hay verdadera medicina.

La prisa médica en la atención de las personas mayores es también una forma de abandono.

Stella Maris Sorondo

Fonoaudióloga. Especialista en la atención de Personas Mayores

Marisasorondo1@hotmail.com

Aborto y despoblación

El presidente Milei acaba de ratificar su posición antiabortista en una charla compartida con Juan Carlos de Pablo, en la que manifiesta que “Europa tiene quebrado el sistema previsional mientras propone la agenda verde, asesinando a los niños inocentes por nacer y al mismo tiempo promueve el ingreso de extranjeros. La conjugación de ambos fenómenos puso a este continente al borde del exterminio”. El Presidente debe saber que en nuestro país ocurre lo mismo, a la par que se acredita una creciente despoblación, oficialmente se impulsa el aborto. Según el Ministerio de Capital Humano, entre 2014 y 2024 los nacimientos se redujeron un 43%, pasando de 59.246 a 33.873. Entre otros factores, el aborto es una de las principales causas de este fenómeno. A partir de su legalización se han asesinado más de 500.000 chiquitos argentinos, según los datos oficiales, o sea en establecimientos públicos, sin considerar lo que ocurre en el ámbito privado, muy difícil de contabilizar, ya que solamente desde las farmacias se venden productos abortivos como caramelos. El Presidente también debe enterarse que a principios de abril el gobierno de la ciudad de Buenos Aires hizo una compra urgente, por vía de contratación directa, de 2100 comprimidos abortivos de mifepristona y el gobierno de la provincia de Córdoba hizo lo propio y lanzó una “subasta electrónica” para adquirir, entre otros insumos anticonceptivos, 38.400 comprimidos de misoprostol directamente abortivos. Consigno estos datos que demuestran con elocuencia que desde el poder una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace.

Alberto Solanet

asolanet@estudiosoloanet.com.ar

Autopistas del Sol

Quiero comentar la desconsideración y falta de respeto a quienes transitamos dicha autopista en horas pico, donde el peaje de esta vía rápida tiene un sobrecosto. Utilizan esa franja horaria para realizar mantenimiento de luminarias, cortar el pasto central y reparaciones del guardarraíl entre otras actividades generando una acumulación de tránsito similar a las que suceden con los accidentes viales. Creo que tendrían que rever esta situación ya que el pago de estas vías tienen como objetivo agilizar el tránsito vehicular.

Alejandro Jorge Lechtman

DNI 13.720.892

Hartos

Los vecinos que habitamos las calles aledañas al Congreso de la Nación estamos hartos e indignados con el proceder autoritario que nos propinan las fuerzas de seguridad del gobierno nacional. Dichas instituciones, cortan calles con vallas y no se permite el paso de personas ni automóviles. Ni que hablar de trasporte público. Pobre aquel que deba esperar un colectivo, nunca se sabe por donde está el desvío y para hacer una cuadra se puede demorar hasta quince minutos o más.. Vivo sobre calle Hipólito Yrigoyen y para poder ingresar a mi domicilio debo alejarme entre trescientos o cuatrocientos metros con el consabido riesgo de que me digan “ por aquí no, es por la otra cuadra”. Luego, terminado el dispositivo dejan las vallas tiradas y apiladas en las veredas obstaculizando el paso peatonal y afeando el aspecto general. Lo que llama significativamente la atención es lo desmedido de los procedimientos ya que no sólo está el tema de las vallas, también carros de asalto, camiones , camionetas , motos , camiones hidrantes, para por lo general unos pocos manifestantes. Se parece más a un paso como los que se veían en la Segunda Mundial, que a un acto preventivo propio de un país en democracia. El colmo de todo fue la instalación de baños químicos para el personal de las fuerzas sobre la vereda enfrente al Congreso, que como eran utilizados por el público en general, decidieron, luego de que tuvimos que soportar olores nauseabundos durante meses ; ocultarlos el un estacionamiento cercano. Probablemente todo siga igual o peor, pero al menos me basta con que se sepa. Esto ocurre no de vez en cuando sino todas las semanas desde hace casi tres años.

Jorge Raúl García

DNI 12.548.804