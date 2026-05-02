Cartas sábado: Un país normal, bochornoso, crucero General Belgrano

Un país normal

El país normal que añora y hace referencia Mayra Mendoza es un país con más del 50% de pobres, emisión descontrolada, cepo y restricciones cambiarías y más de 20 tipos de dólares distintos. Dios nos libre de esa normalidad. Si es así prefiero vivir en un país anormal.

Sebastián Eduardo Perasso

DNI 21.173 759

Paciencia ciclotímica

A la CGT se le acabó“ lapa ciencia“. Claramente parece que tienen un sistema de “paciencia temporal ciclotímica“ yen los gobiernos peronistas la paciencia la tienen más que controlada, en cesiones de psicología de una gran autoayuda peronista… Fuera de esos períodos, en los cuales sin duda son increíblemente exitosos -tanto para la CGT como para los trabajadores a quienes según ello representan-nos encontramos ahora con que se las ha acabado la paciencia. ¿No será que se les ha acabado el negocio, ya por demasiado tiempo según ellos... dos años, y es hora de empujar para volver con los sistemas de gobiernos en los que la CGT y sus integrantes lograron vivir más que cómodamente hace ya más de 60 años?

Rodolfo Miani

DNI17.865.757

Crucero Belgrano

Hoy se cumple el 44° aniversario del hundimiento del crucero ARA General Belgrano, ocurrido el 2 de mayo de 1982, me surgió el impostergable deseo de homenajearlo. De intuir -de manera simple pero sentida- cómo habrá sido aquel fatídico momento. Me situé en un aciago atardecer. Imaginé que voces varoniles deben haberlo despedido, con el “Grito sagrado”, mientras entraba el mar a borbotones por la herida sangrante del disparo. Deduje que habrá partido, ya sin tiempo, bajo un cielo cargado de presagios. Con los altos valores de la Patria -gallardetes de gloria- empavesado. Con una completa dotación de héroes en sus puestos de mando y, allí, flameando altivo, el pabellón nacional. El crucero Gral. Belgrano cumplió su destino heroico. Se hizo a la mar pero hacia adentro, buscando en los repliegues del océano ese puerto final de los navíos donde estará anclado. Y, en el palo mayor, eternamente izada, nuestra bandera celeste y blanca.

Alejandro De Muro

demuroalejandro4@gmail.com

Cámara Federal Penal

Hace unos días se publicó una carta de lectores del Dr. Enrique Munilla que describe con acertada precisión la trayectoria de la Cámara Federal en lo Penal de la Nación, que en 23 meses juzgó y mandó a la cárcel a los subversivos que azotaban a la Nación. Claro ejemplo de combate con la ley y la buena administración de justicia. Es justo agregar que de los 9 integrantes de aquella Cámara solo vive uno: el doctor Jaime L. Smart, cautivo desde hace más de 18 años por haber combatido la subversión aplicando el rigor de la ley. Smart es víctima de la venganza y la arbitraria administración de justicia.

Juan Pablo Chevallier-Boutell

jcheva1001@gmail.com

No matar

El lunes 20 de abril fui a ver el estreno de “No matar”, la película del Juan Villegas, quien por primera vez lleva al cine la historia de las víctimas del terrorismo de los 70 en la Argentina. Las películas presentadas hasta ahora sobre esos años violentos hablan de la dictadura o cuentan solo las historias de desaparecidos o victimas del terrorismo de estado. Este director se concentró exclusivamente en víctimas civiles de la subversión. Participamos 5 familias, entre ellas la nuestra. Excepto el caso del niño Juan Barrios, que fue baleado a la salida del banco en un operativo de un grupo armado, los demás testimonios de víctimas corresponden a funcionarios de empresas multinacionales que fueron baleados yendo o volviendo de su trabajo, como fue el caso de nuestro padre, Antonio Muscat, ejecutivo de Bunge y Born. Por otra parte, está el testimonio de exguerrilleros, otrora “juventud maravillosa”. Con todo lo que me costó escucharlos hablar con ligereza y liviandad de sus proyectos/objetivos asesinos, es una gran cosa que hayan quedado expuestos, precisamente en contraposición a víctimas civiles, inocentes de toda culpa. Nuestros testimonios en “No matar” dan cuenta de familias simples, gente de trabajo, vecinos de barrio. El espectador podrá sacar sus propias conclusiones, y es mi deseo que les llegue el repudio y la condena social tanto o más que a los militares que cometieron excesos en cumplimiento de su objetivo de erradicar la subversión.

Claudia Muscat

DNI 12.622.699

Cariló Golf

Tal como ha informado LA NACION, con la firma del periodista Darío Palavecino, un valioso proyecto de construir un hotel de lujo en el ámbito del golf de Cariló fue paralizado por el accionar de algunos vecinos que entienden interpretar el sentir del resto, que hemos permanecido en silencio (cosa que hoy lamento mucho); de resultas de lo cual el dueño de la tierra se dispone a reducir el campo de golf a nueve hoyos (o sea una cancha carente de categoría y seguramente atestada de aficionados). Quienes, como yo, amamos a Cariló y a ese deporte, apreciamos que perdimos una oportunidad de contar con un hotel de cinco estrellas, de una categoría infrecuente, a la luz del proyecto que se visualizaba en el “club house”, autorizado por el Municipio, y del que se carece en toda la zona (lo cual hubiera concedido mayor jerarquía al balneario). Y además perdimos también la excelente cancha, cuyos segundos nueve hoyos, inauguraron en 1998 (por impulso de Carlos Guerrero), Roberto De Vicenzo y Florentino Molina. El propietario actual, como es de imaginar, venderá los lotes que le queden libres y ese maravilloso predio será ocupado por varias docenas de casas que, sumadas, tendrán el mismo – o mayor – impacto ambiental que se pretende evitar. En fin, un epílogo lamentable.

Marcelo Gebhardt

DNI 10.365.463

En la red Facebook

La marcha de la CGT del 30 de abril por el Día del Trabajador

“¿Alguna idea superadora para aportar…?” -Carlos Alberto Crispo

“El Día del Trabajador es el 1° de mayo, ese día debería ser la marcha; qué pasa, la hacen el 30 de abril así aprovechan el fin de semana largo” - Teófilo Miguel Arena

“Cuatro años en silencio, ¿quién les puede dar credibilidad?”- Mabel Vedia

“Adiós, se van. Renovación sindical y política” -René Rojas