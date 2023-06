Cartas de lectores: Cansados, más déficit, Marijuan

escuchar

Cansados

La diputada Cecilia Moreau acaba de decir que el ministro de Economía, Sergio Massa, está harto y cansado de tanta presión, de tanto esfuerzo e incomprensión que hay por parte de algunos dirigentes de su espacio político. Habría que decirle a Moreau que los que estamos cansados y hartos de Massa somos los ciudadanos por tanto fracaso económico al que nos ha llevado su pésima y discrecional gestión.

Jesús María Silveyra

Más déficit

¿Realmente se va a crear otra empresa estatal para el manejo de las represas de la Patagonia? ¿No es suficiente con YPF, Aerolíneas Argentinas, AySA y alguna otra, verdaderos puntales del déficit fiscal crónico que padece el país? La noticia no puede ser más desalentadora. Indudablemente este gobierno está decidido a seguir los pasos del chavismo, que logró destruir la economía de Venezuela.

Andrés Milá Prats

Marijuan

Alerté en varias oportunidades que el Código Procesal Penal y sus leyes complementarias violan el rol de jueces y fiscales y la garantía del juez natural establecidos en la Constitución. La decisión del fiscal Marijuan, quien, luego de haber mantenido procesada durante años a Cristina Kirchner, Báez y otros por lavado de dinero, resuelve finalmente no interponer la acusación, con el resultado de terminar el juicio, afecta tales principios. Que el fiscal tenga en sus manos la posibilidad de provocar este resultado disloca nuestro sistema de justicia, porque priva al juez de la posibilidad de conocer en la causa (ya había ocurrido antes con la causa Nisman y, más recientemente, en la causa “Qunita”). Para sostener mi posición escribí “In dubio pro acusar - Aspectos inconstitucionales del nuevo sistema acusatorio” en La Ley del 25 y 28 de enero de 2021) o sea que en la duda el fiscal debe acusar, en tanto corresponde al juez resolver in dubio pro reo (en la duda, en favor del acusado). Ocurre que, por la deformación de los principios procesales, equivocadamente los procuradores piensan y actúan como juez, cuando no lo son. Las mismas explicaciones del fiscal sobre su decisión en verdad no le corresponden a él, sino al juez: en la práctica Marijuan ha actuado como juez. Solo podría no acusar cuando tuviera la constancia absoluta de la inocencia del acusado. La reforma constitucional de 1994 atribuye a los jueces “el conocimiento y la decisión de todas las causas” y a los fiscales, “promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad (...) en coordinación con las demás autoridades de la República”. El Código Procesal Penal, por lo dicho, desvirtúa este principio, pues el juez podría frenar acusaciones infundadas, pero no impedir impunidades selectivas. La creación del Ministerio Público Fiscal, como órgano extrapoder independiente, ha sido uno de los pocos aciertos de la reforma de 1994, pero la implementación es inconstitucional.

Horacio M. Lynch

Promesas electorales

En los spots publicitarios para apuntalar sus candidaturas, Horacio Rodríguez Larreta anuncia firmemente su futuro éxito contra la inseguridad, en tanto que Wado de Pedro manifiesta que tiene un plan para estabilizar al país en el hipotético caso de que sea elegido presidente. Es notable que el primero hable de inseguridad cuando ni siquiera pudo quitar de las calles de CABA a los “trapitos”, al mismo tiempo que De Pedro nos haga esperar 8 meses para estabilizar al país, teniendo en cuenta que es ministro de este gobierno desde hace casi cuatro años.

Adrián Blanco

Masonería

En la edición de la nacion del 20 de mayo apareció una carta firmada por María Inés Ayala que hace algunas afirmaciones equivocadas sobre la Masonería. Dice la carta que “la Masonería en Mozart fue una moda de la época”. No es así, los masones de aquellos días lo que perseguían era poder ejercer la libertad de ideas, sin censuras ni represiones. Más aún, transformar las monarquías en democracias, como habrán de hacerlo en América. Agrega que Mozart “no pudo ver el peligro de una organización cuyos principios estaban en total contradicción con la doctrina católica”. Tal vez quienes sí lo vieron fueron –ya en el siglo XX– Hitler, Stalin, Mussolini y Francisco Franco, quienes pusieron gran empeño en perseguir, detener y asesinar masones. También se afirma en dicha carta que hay “una militancia atea masónica”. Un total despropósito que demuestra el absoluto desconocimiento del tema. Si algo exige una logia masónica a quien desea ingresar como miembro es que tenga una creencia en algo superior; un Creador, a quien la Masonería denomina “gran arquitecto del Universo”. La Masonería no es atea. Ni nunca lo fue. Es más, cada reunión de logia es presidida por un libro sagrado, según la creencia de quienes conforman el taller. Puede ser la Biblia, el Corán o el texto sagrado que fuere. Sobre ese texto se hacen todos los juramentos. Un masón se define, ante todo, como una persona de libres pensamientos. Y, como todos los humanos conocemos, el ejercicio de la libertad de pensamiento es muy costoso. Incluyendo la vida misma.

Antonio Las Heras

Ferrocarril Mitre

Me sume en una profunda congoja como argentino la obscena lentitud con que contratistas o cuadrillas de la línea Mitre del ferrocarril han demorando –alrededor de seis meses– la reforma, instalación, señalización, drenajes, etc. de cuatro hectáreas de vías en su cabecera de Retiro. Ese espíritu no fue el que tendió los miles de kilómetros de carriles en aquella otra Argentina.

Eduardo Horacio Cundins

Perros pitbull

Quiero llamar la atención de las autoridades de la CABA con relación a los propietarios que pasean sueltos perros de razas potencialmente peligrosas, concretamente los pitbull. Esos animales deberían salir con bozal y correa. Hasta que no ocurra una desgracia nadie va a decir nada. Los policías deberían detener e identificar inmediatamente al propietario y multarlo.

Paula Castro

LA NACION