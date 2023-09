escuchar

Cartelización

Gracias, la nacion, por colocar en la misma página (solo hay que compararlas) la conclusión de la Comisión de la Defensa de la Competencia (que depende del Ministerio de Economía), que dijo que no hubo cartelización de la obra pública, y las declaraciones del expresidente de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner y del financista Ernesto Clarens, que declararon que sí las hubo. Testimonios que figuran en la causa de los cuadernos. Tampoco la CNDC hace referencia a la sentencia condenatoria del Tribunal Federal Nº 2 a Cristina Kirchner, José López, Lázaro Báez y Nelson Periotti y otros en la causa Vialidad, que consideró probada “una sistemática competencia aparente y la cartelización empresarial a favor de las firmas comandadas por Báez”. ¿Esta comisión no leyó dicha sentencia ?

Muerte en clave electoral

Como casi todos los integrantes de nuestra comunidad, sentí una inmensa pena por la muerte del joven ingeniero Barbieri a manos de un criminal aún prófugo. Particularmente dolorosas sonaron sus últimas palabras: “No me quiero morir”. Y justificadas: no solo se le escapaban su propia vida, sus sueños, sino hasta la posibilidad de que su hijo, aún bebé, pudiera recordarlo. Y en medio de la conmoción y el duelo, retozó por las redes, casi obscenamente alegre, un video donde aparecía el responsable de la seguridad de la ciudad disfrutando de una cálida tarde de tenis en los EE.UU., ajeno a cualquier dolor. Blindado. Quien lo hizo circular, según lo informado, es un opositor político, candidato a jefe de gobierno, de quien uno se imagina su gozo. Todo un tesoro. Un logro, diríamos.

Y así, uno feliz mirando el partido, el otro feliz con su jugarreta, ambos son ejemplos consumados de un sistema de horrendas prebendas que los ha insensibilizado de por vida. La muerte de un inocente medida exclusivamente en términos electorales. Insensibles y protegidos por las barreras del privilegio y del poder para siempre, o hasta que la ira reemplace al dolor.

Peligro en la plaza

Soy vecino de Lafinur y Libertador, por cuyos bosques corro cada mañana. Con absoluto asombro vi el sábado un patrullero y 2 motos detenidos sobre el límite de la plaza sobre la Avenida del Libertador, en donde materialmente no hay peligro.

¿Tanto le cuesta entender a la autoridad que el verdadero peligro está bien dentro de esa plaza? Por favor, se necesita un funcionario “con cabeza”.

Otro paro docente

El jueves pasado asistí a la asamblea del Suteba, en la cual se aprobó un nuevo paro de 48 horas programado para este mes. Uno de los oradores, al saber de mi presencia, hizo referencia a los padres como “fascistas” manipulados por los medios de comunicación y un sector político. Aunque su limitación ideológica me arrancó una sonrisa, reflexioné sobre la carencia intelectual que evidencian líderes de esta naturaleza. Nuestros dirigentes son un reflejo de la sociedad, lo que nos lleva a cuestionarnos qué hemos hecho para merecer tales representantes. Consideraba que los sindicatos habrían captado los deseos de la sociedad, pero en lugar de escuchar, parecen intensificar sus posiciones, priorizando sus intereses por encima del derecho a la educación. Otro dirigente mencionó la calidad educativa, sugiriendo que debería ser preferida a la cantidad, justificando así la falta de clases. Sin embargo, es importante recordar que la calidad no solo no es buena, sino que tampoco se logra a expensas de la cantidad. También se jactaron de la asistencia a la asamblea, pero omitieron mencionar que a los asistentes no se les descontaría el día. ¿Habrían asistido si se hubiera deducido de su salario? En mi caso, estuve presente a pesar de no recibir remuneración por mi ausencia en el trabajo. Si yo participara en paros, tampoco cobraría el día. Quizás, en estas circunstancias, los docentes serían más responsables al decidir si participar en una asamblea o no. Es lamentable llegar a situaciones en las que nuestros hijos quedan atrapados como rehenes de individuos que tienen escaso o nulo interés sobre la educación. Es fundamental aspirar a tener líderes más competentes y comprometidos con el bienestar educativo de nuestros hijos. La educación es crucial para el desarrollo de una sociedad, y merece ser defendida y enriquecida por personas que comprendan su importancia y se esfuercen por mejorarla constantemente.

Es hora de fortalecer nuestra demanda por una educación de calidad. Me comprometo a luchar con más determinación que nunca para evitar que los fundamentalistas de la siesta decidan cuándo nuestros hijos pueden recibir clases o cuándo no.

Jueces

El doctor Jaime Smart acaba de sumar otra perpetua a manos de un tribunal federal de La Plata. En 1976, cuando arreciaba la violencia en nuestro país, un militante montonero se enfrentó a una patrulla policial, siendo abatido después de matar a uno de los policías. Un episodio de hace casi 50 años atrás se endilga al doctor Smart, entonces ministro de Gobierno de la provincia, no obstante haberse probado largamente que no tenía autoridad, competencia o responsabilidad sobre la policía y, por lo tanto, fue cabalmente ajeno al hecho. No hay cómo saber a qué corriente rinden estos jueces, aunque está claro que no respetan pruebas ni leyes, no temen el ridículo y tiñen sin pruritos la función que ejercen. En contraste, Smart fue uno de los nueve miembros del tribunal que juzgó los actos de violencia terrorista entre 1971 y 1973, y si bien quedó cesante y fue perseguido por su trabajo, cabe destacar que él, como los demás miembros de ese tribunal, siempre fallaron según la ley y conforme a las pruebas rendidas en juicio, como hace un tribunal de justicia y debería hacerse siempre.

En la Red Facebook

Pese a la confesión de los arrepentidos, el Gobierno cerró la investigación sobre la cartelización de la obra pública

“Viva la Pepa con la Justicia y así nos va”- Migue Ángel Maciel

“Estás artimañas las vienen haciendo desde hace tiempo”- Caro Luz

“Nunca más mafiosos y corruptos. ¿Quiénes tienen la culpa? Un pueblo sin memoria merece esta clase dirigente”- Mónica Belgrado

