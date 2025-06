Cartas de lectores: Casta, caprichos, los mismos

Casta

Los legisladores peronistas desafían a la justicia amenazando con visitar a Cristina aunque no los autoricen; dicen que a ellos no se lo pueden impedir. ¿Cabe imaginar reconocimiento más desvergonzado de ser “casta”? En fin.

Juan Carlos Sorondo

jcsoro@yahoo.com.ar

Caprichos

A una persona se la pone presa por haber cometido un delito, por ende no puede tener concesiones especiales si su estado de salud es bueno. Los jueces que condenaron a Cristina Kirchner seguramente deben seguir con otras causas, por lo tanto, no deberían atender más sus caprichos, ni las amenazas de sus visitas de ir cuando quieran, porque ya le han concedido a la presa el gran privilegio de prisión domiciliaria, que es mucho. Le agregaría, aunque es obvio, que no puede ni debe hablar en público como lo está haciendo, que entienda que es una rea a la que se la ha privado de la libertad.

Mariano E. Correa

DNI 10.809.024

Los mismos

Los legisladores que votan a favor de sus reelecciones indefinidas son los mismos que pululan por los medios de comunicación sin lograr explicar ni entender los motivos por los cuales un outsider de la política haya sido elegido presidente de la Nación por amplia mayoría.

Juan Maurette

juanmoret@gmail.com

Reelecciones

Con respecto a las reelecciones indefinidas votadas en la provincia de Buenos Aires y la frase de un senador bonaerense sobre Churchill, es verdad que fue legislador durante varios períodos seguidos. La diferencia es que cuando los votantes de su distrito entraban al cuarto oscuro encontraban una boleta donde solo estaba el nombre de Churchill, y no una lista de 20 o 30 personas. La reelección por tiempo indefinido no es compatible con la lista sábana.

Luis Spallarossa

DNI 13.736.315

Reclamos

Ni la gente del teatro, ni del cine, ni las religiones, ni de algún deporte no tan popular tiene el derecho de exigirle a la sociedad que los financiemos con los impuestos. El día que nuestro país se parezca a Suiza podremos plantearnos financiar caprichos, pero mientras sigamos siendo la Argentina, los únicos derechos urgentes son los esenciales: salud, educación y vivienda deben estar satisfechas antes del cine, la danza, el teatro, la música o cualquier expresión que, si no pueda mantenerse sola, quizás no debería existir.

Autopercibirse como esencial no es suficiente. Y menos aún si es una mascarada para hacer política.

Marcelo Amaral Correa

marceama@ucm.es

Groserías

Creo que alguien debería anoticiar al señor Presidente de que las groserías que suele insertar en sus discursos no solo desmerecen sus dichos, sino también su imagen…

Carlos Alberto Blanco

DNI 4.313.685

Consumo de drogas

La Conferencia Episcopal reclama una mayor presencia del Estado en los barrios carenciados para combatir los efectos del narcotráfico, o sea, se pretende combatir las consecuencias y no las causas, porque si no hubiera consumidores tampoco habría narcotraficantes. Consume droga aquel que busca evadirse de una realidad que lo supera y que no soporta y es aquí donde la Iglesia debería actuar más, fortaleciendo al hombre en la esperanza de Jesús, para que no tenga que buscar consuelo en la droga.

Pedro Basavilbaso

DNI.4.441.530

Días de asueto

El Gobierno eliminó el Día del Empleado Público con gran sentido común. Siguen estando los otros “días”, como el del bancario y el del empleado de comercio, que ocasionan el asueto bancario y el de comercios que no quieren pagar doble ese día. Si los sindicatos quieren seguir manteniendo “su” día, que sea sin costo adicional y sin cese de actividades. Eso sería lo más lógico.

María Silvia Chiloteguy

mschiloteguy@gmail.com

Transferencias

Completé el formulario para hacer la transferencia bancaria y lo entregué junto a mi DNI. El cajero miró mi firma, la foto y después me hizo varias preguntas de seguridad. Aparentemente no alcanzaba con constatar que yo era yo. Luego de sacar copia y sellarla, me informó que el papel (validado por él) viajaría a Casa Central para efectivizar la transferencia. Y que me iban a hacer un call back para pedirme los datos de la transferencia y repetir preguntas de seguridad. Nuevamente se verifica que el mismo banco no confía en el empleado propio que ya hizo todo ese trabajo estando yo presente. Conclusiones: hay un desmedido amor por la burocracia; no media la menor confianza, ni en los propios empleados que verifican; los bancos tienen mucho por eficientizar; las nuevas apps ven esta oportunidad y están aprovechándose de esta vetusta forma de trabajar. Los consumidores, agradecidos.

Damian Donnelly

Ddonnelly1961@gmail.com

Nafta con algoritmo

Resulta que ahora cargar nafta se parece a pedir un Uber. Si hay mucho tráfico, un recital cerca o es viernes a la tarde, prepárese: su tanque puede salirle como una cena en Palermo. Eso sí, con inteligencia artificial y desde Puerto Madero, que siempre da un toque de distinción. YPF, empresa con mayoría estatal, decidió implementar precios dinámicos como si vendiera pasajes de avión o entradas para el Lollapalooza. Me pregunto si cuando bajen las ventas, también bajarán los precios, o si la “demanda” solo sirve para aumentar. No estoy en contra de la tecnología ni de modernizar procesos. Pero aplicar lógica de app a un bien esencial como el combustible es, como mínimo, cuestionable. ¿Qué sigue? ¿Electricidad con happy hour?

Inés Gnecco

DNI 28.985.896

En la Red Facebook

El gremio de pilotos anuncia un paro nacional

“¡Basta de privilegios abusivos!”- Gustavo Moscariello

“Privatizar ya”- Sebastián Begnes

“Libre afiliación y esto se termina”- Juan Bongiovanni

“Como buscan meter palos en la rueda. Esta gente no quiere que a la Argentina le vaya bien ni que la gente progrese con su propio mérito...”- Ezequiel Mirto José Guala

