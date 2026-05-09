Cartas de lectores: ¿Por qué?, Patricia Bullrich, métodos

¿Por qué?

Haciendo un rápido análisis, calculé que me hubiera llevado dos minutos explicar como compré mi departamento, incluyendo como levanté la hipoteca. Agrego que no hubiera necesitado asesoramiento contable, ni equipo de abogados y tampoco declararlo bajo juramento porque todos quienes me conocen saben que no habría mentido. El Sr. Adorni, compró tres propiedades en poco tiempo. Tomando en cuenta mi cálculo; en seis minutos podría haber explicado claramente el origen de los fondos utilizados En cambio, eligió dejar pasar tiempo, convocar asesores y abogados, tratar de influenciar a un testigo y prometer la información para una futura declaración jurada, para cuya presentación hasta logró una prórroga que no cualquier ciudadano de a pie hubiera obtenido. En resumen: un trámite que era muy simple, se convirtió en un tema que viene ocupando la atención pública desde hace dos meses, amenaza con prolongarse por tres más y abre un nuevo interrogante que debería dar lugar a otra explicación: ¿por qué?

Carlos Alberto Blanco

carlosalbertoblanco294@gmail.com

Patricia Bullrich

Felicitaciones a la Senadora Patricia Bullrich. Con su pedido de la declaración jurada del cuestionado Sr. Adorni, parece ser que ella ha comprendido el reclamo de gran parte de sus representados. Asimismo, también entiende que no alcanza con sacarse una foto con el staff del actual gabinete nacional, todos juntos y sonrientes, alrededor del cuestionado jefe de gabinete. Al mirar esa foto parecería ser que nos están diciendo: “Tengo esta casta, pero si no les gusta, tengo otras”.

Mauricio Maurette

DNI 13.380.744

Métodos

El señor Diego Cabot, que con su notable investigación periodística dio lugar a la causa Cuadernos, fue sometido en una audiencia a “interrogatorio” durante trece inhumanas horas seguidas por parte de los abogados de los imputados. Vale decir, el denunciante fue tratado como si fuera un acusado, y hasta se intentó obligarlo a denunciar sus fuentes de información. Todo bajo la insólita permisividad de jueces que demuestran las falencias del actual Poder Judicial. Hay métodos judiciales que creíamos solo propios de la supuestamente lejana Inquisición.

Roque A. Sanguinetti

roquesang@yahoo.com.ar

Ganando amigos

“Como ganar amigos”, la imperdible columna del último domingo de Graciela Guadalupe recuerda a Dale Carnegie, en su célebre libro homónimo. Carnegie, entre tantas anécdotas, cuenta en ese libro como Charles Schwab hacía amigos sin perder autoridad. Al abandonar un día su fábrica, el poderoso empresario siderúrgico, se cruzó con un par de sus empleados fumando debajo de un cartel que decía “Prohibido fumar”. Detuvo el auto y los llamó. Al borde del pánico, se acercaron previendo lo peor y en lugar de un seguro despido, encontraron a un hombre que a través de la ventanilla les obsequió una caja de cigarros finísimos y les dijo: Tomen, fúmenlos, pero en donde no esté prohibido. Periodistas, cigarros para Milei.

Eduardo R.Malvar

emalvar254@gmail.com

El Riachuelo

La cuenca Matanza-Riachuelo constituye la mayor deuda socioambiental de Buenos Aires, afectando no solo a Barracas, sino a toda la estructura urbana y sanitaria de la ciudad. Con una extensión de 64 kilómetros, este cauce recibe diariamente residuos industriales y cloacales, filtrando metales pesados hacia las napas freáticas que conectan el sur con el centro porteño. El impacto trasciende lo visual; la contaminación por gases y la proliferación de enfermedades afectan la salud pública en comunas donde la densidad poblacional agrava la exposición. A nivel económico, el Riachuelo funciona como una barrera que profundiza la fragmentación sociourbana entre el norte y el sur. La crisis del Riachuelo no es un problema ribereño, es un fenómeno sistémico que compromete la sostenibilidad hídrica y la calidad de vida de millones de habitantes de la capital.

Junior D .Ojeda

DNI 94.511.554

Asistencia

Soy afiliada al Pami y discapacitada. No cuento con alguien que me asista. Hace más de dos años que inicié la solicitud ante dicho organismo para el que aporté siempre para asistencia al hogar. Falta la aprobación ¿No les parece mucho tiempo? Es de vital importancia que me lo autoricen. Gracias. Atte

Marta Elvira Gorostiaga

DNI 12.601.364

Golf de Cariló

El fin de semana pasado pude comprobar con tristeza el cierre de la cancha de golf de Cariló, y la eventual conversión de la misma a una de nueve hoyos. Como bien lo explica Marcelo Gebhart en su carta del 2 de mayo, se estaría perdiendo la posibilidad de contar con un importante hotel de cinco estrellas, que daría más jerarquía al ámbito del golf y a todo Cariló. En su lugar, habría una gran cantidad de casas, en terrenos que hoy son parte de la cancha, con similar o mayor impacto ambiental. Quienes se opusieron al proyecto deberían revisar sus argumentos, ya que estarían generando un perjuicio enorme para la comunidad de Cariló, para quienes han construido sus casas frente al Golf y para quienes venimos frecuentemente a este lugar desde hace años , ya que en definitiva se perdería la esencia de Cariló. Se trata de una importante cancha elogiada por profesionales del golf, y valorada por quienes la hemos recorrido y disfrutado durante tantos años. No pierdo la esperanza que pueda revertirse esta lamentable situación .

Héctor Trevisán

DNI 4.433.593

En la Red Facebook

Rechazan otra vez el pedido del fiscal para poner fecha al juicio contra Cristina por el caso Hotesur y Los Sauces

“La “Justicia” solo es buena para “hacer tiempo”, para que los años sigan pasando y si tienen suerte, la causa termina prescribiendo”- Alberto Montero

“Por qué será que no avanza”- Mariela Marchesotti

“¿En todos estos años no tuvieron tiempo suficiente para concluir el peritaje?”- Betina Rey